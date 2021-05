Chrome pour Windows 10 sera beaucoup plus rapide et nous vous expliquons comment | La technologie

Google travaille sur une nouvelle fonctionnalité pour Chrome qui nous permettra de naviguer “en arrière” instantanément.

Google expérimente actuellement une nouvelle fonctionnalité qui nous permettra naviguez beaucoup plus rapidement dans Windows 10, un ajout que nous expliquons ci-dessous et qui pourrait être disponible dans les semaines à venir dans la version stable du navigateur.

Ce n’est pas un mystère que Chrome est un navigateur qui consomme beaucoup de RAM, mais cela peut parfois être une bonne idée si nous voulons naviguer le plus vite possible.

C’est pourquoi ceux de Mountain View testent pour Chrome dans Windows 10 une fonctionnalité qui nous permettra de naviguer plus rapidement en utilisant le bouton «retour».

Et pour que vous compreniez pourquoi l’utilisation du bouton «retour» charge la page instantanément, cela est dû au soi-disant «cache arrière» qui n’est disponible que dans Chrome pour Android, et qui met en cache une copie complète de la dernière page visitée, quelque chose qui restera momentanément dans la mémoire RAM et qui nous permettra de charger le site Web pour le moment si nous revenons en arrière.

Comme Google l’explique dans un document d’assistance, «la mise en cache arrière est une fonction de navigateur qui améliore l’expérience utilisateur en gardant une page en vie après que l’utilisateur s’en est éloigné et la réutilise pour parcourir l’historique des sessions. Les pages de cache sont figées et aucun JavaScript n’est en cours d’exécution. “

Si l’idée que se fait Google est d’activer cette fonctionnalité par défaut, compte tenu du fait qu’elle peut apporter des incompatibilités avec certaines pages dynamiques du bureau, différents tests sont en cours dans un premier temps pour connaître l’avis des utilisateurs et, à partir de là, déjà inclus dans la version stable.