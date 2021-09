Chrome prépare une nouvelle fonctionnalité qui trouve automatiquement les remises lorsque vous magasinez

in

Tout le monde aime économiser de l’argent, et il semble que Google souhaite utiliser Chrome pour vous aider à trouver les meilleures remises sur les produits, selon un nouvel engagement trouvé dans Chromium Gerrit.

Chrome Story a repéré le commit, qui montre que Google travaille sur une fonctionnalité qui permettrait à Chrome de récupérer automatiquement des coupons pour des remises lors de l’achat en ligne. Il afficherait une notification avec la description du coupon et le pourcentage de remise pour les articles de votre panier.

La fonctionnalité ressemble beaucoup à Honey, qui est l’une des meilleures extensions Chrome pour travailler à domicile grâce à sa capacité à extraire rapidement des codes de réduction. C’est aussi une fonctionnalité déjà intégrée dans les navigateurs concurrents comme Microsoft Edge. Bientôt, il peut arriver sur le navigateur Chrome sans avoir besoin de télécharger une extension spécifique pour que la fonctionnalité fonctionne.

Chrome Story note que la fonctionnalité ne semble pas être disponible sur Chrome Canary, qui est généralement l’endroit où les fonctionnalités expérimentales apparaissent pour la première fois avant de se déployer sur les canaux bêta et stables de Chrome. Cela dit, si vous souhaitez essayer de nouvelles fonctionnalités, il est toujours utile de savoir comment activer les indicateurs dans Chrome, ce qui peut donner accès à des fonctionnalités Chrome cachées qui sont souvent assez pratiques.

La nouvelle fonctionnalité de coupon n’est que le dernier exemple de l’intensification des efforts de Google dans le commerce électronique. Lors de Google I/O 2021, la société a annoncé un partenariat avec Shopify que les experts ont qualifié de “pivot et un coup de maître de Google”. Le partenariat donnerait aux commerçants plus de visibilité sur les plateformes d’achat de Google, ce qui pourrait remettre en cause la domination d’Amazon.

