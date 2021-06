Chrome préparerait une fonctionnalité qui faciliterait l’envoi d’onglets entre différents appareils | La technologie

Google travaillerait sur une mise à jour qui améliorerait la façon dont les onglets sont envoyés entre les différents appareils qui utilisent Chrome comme navigateur.

Google travaille depuis plusieurs années pour créer une convergence entre les différents appareils utilisant Chrome comme navigateur. En 2019, ils ont lancé une fonctionnalité qui permettait d’envoyer des onglets entre les différents ordinateurs afin de continuer à naviguer quel que soit l’appareil.. Cette fonctionnalité a été très bien accueillie par les utilisateurs et ils en ont pleinement profité, même si elle n’était pas parfaite.

La principale plainte lors de l’utilisation de cette fonctionnalité est que, lors de l’envoi d’un onglet du téléphone mobile au bureau, la notification arrive via Windows. Et la vérité est que les alertes du système d’exploitation de Microsoft sont aussi bonnes qu’elles devraient l’être. En fait, j’utilise moi-même cette fonctionnalité et je me retrouve souvent à soumettre l’onglet à plusieurs reprises jusqu’à ce que la notification apparaisse.

Google veut changer cette façon d’interagir lors de l’envoi d’onglets entre différents appareils. Cela a été découvert grâce au fait qu’un utilisateur du réseau social Reddit a trouvé des changements dans les versions bêta de Chrome. Ce que cet utilisateur a pu étudier laisse présager un changement assez important. Premièrement, les notifications ne seraient plus basées sur le système Windows.

Lors de l’envoi d’un onglet du mobile vers l’ordinateur, la notification atteindrait une section au sein de Chrome dans laquelle elle s’accumulerait et ce serait l’utilisateur qui choisirait d’ouvrir ou non l’onglet qu’il a envoyé. Cela améliorerait la façon dont vous interagissez avec cette fonctionnalité, car jusqu’à présent, il y avait toujours la possibilité de perdre la notification ou qu’elle soit cachée parmi les notifications du système.

Bien sûr, les changements ne concerneraient pas seulement l’application de bureau Google Chrome. Les notifications dans Android pour l’application changeraient également et les alertes lors de l’envoi d’un onglet seraient dans l’application elle-même. Pour le moment, rien n’est officiellement connu sur cette nouvelle façon d’interagir lors de l’envoi d’onglets entre des appareils utilisant Chrome. Il est possible que tout au long de l’année nous apprenions plus de détails.