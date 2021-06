Chrome sur iOS obtient une excellente nouvelle fonctionnalité pour garder les onglets de navigation privée privés – .

Lorsqu’il s’agit de protéger nos données et de garantir notre confidentialité, les entreprises qui fabriquent les logiciels que nous utilisons pour naviguer sur Internet ne peuvent jamais introduire trop de fonctionnalités de sécurité. L’exagération n’existe tout simplement pas, c’est pourquoi les utilisateurs de Chrome sur les appareils iOS seront ravis de découvrir une nouvelle fonctionnalité de test, et tout le monde devrait désormais y avoir accès.

Comme repéré par Bleeping Computer plus tôt cette semaine, Google a ajouté la possibilité de verrouiller les onglets de navigation privée derrière Face ID (ou Touch ID, pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad avec des appareils plus anciens). Les onglets de navigation privée Chrome sont parfaits pour garder les recherches ou les sites Web embarrassants hors de l’historique du navigateur, mais ils ne sont pas très utiles si quelqu’un emprunte votre téléphone et ouvre l’application Chrome. Avec cette fonctionnalité, il est possible de garder vos onglets de navigation privée privés, même lorsque vous oubliez qu’ils sont ouverts.

Vraisemblablement, cette fonctionnalité finira par se retrouver dans le menu des paramètres afin que tout le monde puisse y accéder facilement, mais pour l’instant, il s’agit toujours d’une expérience, vous devrez donc suivre ces étapes pour l’activer :

Ouvrez l’application Chrome sur votre iPhone ou iPad, tapez chrome://drapeaux dans la barre d’adresse et appuyez sur le bouton bleu qui dit go sur le clavier. Vous devriez maintenant être sur une page appelée « Expériences » et à partir de là, vous devez rechercher les indicateurs « Authentification de périphérique pour la navigation privée ». Ouvrez le menu déroulant sous le drapeau et sélectionnez Activée. Fermez et rouvrez votre navigateur Chrome. Une fois Chrome rouvert, rendez-vous sur Paramètres > Intimité, et vous devriez voir une bascule intitulée “Verrouiller les onglets de navigation privée lorsque vous fermez Chrome”, que vous devez activer.

Après avoir basculé la bascule, vous obtiendrez une invite d’identification de visage rapide, et à partir de maintenant, chaque fois que vous quittez l’application Chrome et revenez pour essayer d’ouvrir un onglet de navigation privée, un écran vide qui présente un un seul bouton indiquant « Déverrouiller avec Face ID ». Vous devez appuyer sur le bouton pour activer un scan, et une fois que le téléphone reconnaît votre visage, il ouvrira les onglets cachés.

Vous pouvez facilement désactiver la fonctionnalité à tout moment dans le menu des paramètres ou la supprimer entièrement de l’application en revenant aux étapes répertoriées ci-dessus et en désactivant le drapeau sur la page Expériences. Nous ne savons pas quand ni si la fonctionnalité sera déployée, mais tout le monde devrait pouvoir la tester maintenant.