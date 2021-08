Chrome vient de recevoir une excellente fonctionnalité de sécurité 2FA, mais uniquement sur Android

in

Quelques pratiques simples peuvent réduire le risque d’exposer vos comptes Internet aux pirates. Vous devez utiliser un mot de passe unique pour chaque compte que vous possédez, un mot de passe long et difficile à deviner. Vous devriez également obtenir un gestionnaire de mots de passe pour protéger ces mots de passe. Enfin, vous devez utiliser l’authentification à deux facteurs (2FA) dans la mesure du possible. Cela ajoutera une autre couche de sécurité à ces applications et services qui prennent en charge 2FA. Google est l’une des entreprises qui propose 2FA pour ses applications. Si vous êtes un utilisateur de Chrome sur Android, vous avez de la chance : vous pouvez utiliser le navigateur mobile comme clé de sécurité 2FA lorsque vous vous connectez aux applications Google sur un ordinateur.

Il existe de nombreuses façons d’effectuer une authentification à deux facteurs. Certains impliquent la connexion d’un véritable dispositif de clé de sécurité au PC. Ou vous pouvez choisir de recevoir un SMS ou une notification dans une application pour vérifier votre connexion. Ce dernier est le fonctionnement de 2FA pour Chrome sur Android, bien que la fonctionnalité ne soit disponible que dans une version bêta.

Comment utiliser Chrome sur Android pour 2FA

Google a transformé son navigateur mobile en une clé de sécurité 2FA, explique 9to5Google. Pour en profiter, vous devrez installer Chrome 93 bêta sur un appareil Android, puis tenter de vous connecter à votre compte Google à partir d’un ordinateur à proximité.

Lors de la saisie des informations d’identification, vous recevrez une notification sur votre téléphone Android vous demandant si vous essayez de vous connecter. Google dit en fait dans l’invite que “quelqu’un essaie de se connecter à votre compte à partir d’un appareil à proximité”. C’est une indication que le téléphone sait qu’il se trouve à proximité de l’ordinateur portable où la connexion au compte Google a été effectuée.

Vous pouvez choisir entre Oui et Non, ce n’est pas moi, lorsque vous voyez l’invite. Confirmer que vous essayez de vous connecter à notre compte Google transformera Chrome en un authentificateur 2FA sur Android. Vous vous connecterez ensuite à votre compte.

La surprise de la clé de sécurité Chrome

Vous pourriez penser que tout ce que vous venez de vivre est simplement Android capable de vous aider en fournissant une fonctionnalité de clé de sécurité. Mais 9to5Google explique qu’il suffit d’ouvrir le menu multitâche pour se rendre compte que la notification ne provenait pas des services Google Play. L’écran provient directement de Chrome, la fonctionnalité 2FA fait donc partie de l’expérience du navigateur sur Android.

Pour profiter de cette fonctionnalité, vous devez activer la synchronisation Chrome et vous connecter sur les deux appareils à l’aide du même compte Google. Ce dernier a du sens, bien sûr. C’est le seul moyen de vérifier que la même personne utilise deux appareils à proximité pour accéder au même compte Google.

On ne sait pas quand la fonctionnalité Chrome 2FA sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android, mais la découverte indique que Google la teste déjà dans la nature. Bien que la fonctionnalité puisse être disponible sur tous les appareils Android qui exécuteront une version stable de Chrome 93 ou une version ultérieure, on ne sait pas quand ni si les utilisateurs d’iPhone bénéficieront d’un traitement similaire.

