Chrome vous permettra de lire des articles dans son panneau latéral tout en parcourant d’autres sites | La technologie

Cette nouvelle fonctionnalité qui viendra sur le panneau latéral de Chrome vous permettra d’accéder au nouveau mode de lecture sans quitter la page sur laquelle vous vous trouvez.

Le multitâche est l’une des avancées qui ont été faites dans les systèmes d’exploitation mais aussi dans les navigateurs, une manière qui nous permet de faire deux choses en même temps pour gérer notre travail en augmentant la productivité, et par exemple Chrome permet la possibilité d’accéder à un panneau latéral avec différents raccourcis qui sont géniaux sans avoir à quitter la fenêtre initiale.

Pour les utilisateurs qui l’ont activé, le panneau latéral de Chrome contient actuellement la liste de lecture, les signets, les résultats de Google Lens et très bientôt je pourrais aussi ajouter le mode lecture comme découvert dans le référentiel Chromium par l’utilisateur Leopeva64-2.

Le mode lecture est déjà disponible dans Chrome stable à condition d’ajouter une marque développeur vous permettant de lire les articles de vos pages préférées en mode simplifié, occupant jusqu’à présent tout l’écran du navigateur.

Mais avec cette nouvelle fonctionnalité ce mode de lecture vous pouvez l’activer sur le panneau latéral, avec lequel vous pouvez lire les articles simplifiés de ce panneau sans avoir à quitter la fenêtre principale à travers laquelle nous pouvons continuer à naviguer sur d’autres sites Web.

Ceci est particulièrement important pour le thème du travail de bureau, car vous pouvez compter sur le panneau latéral de Chrome qui vous montre une vue simplifiée de l’article pendant que vous travaillez dans la grande fenêtre.

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà disponible dans Chrome Canary, et sur les sites où le mode lecteur est disponible, il vous suffit d’ouvrir le panneau latéral et de cliquer sur l’onglet mode lecteur. La bonne nouvelle est que Chrome se souvient du dernier onglet sur lequel vous étiez lorsque vous avez fermé le panneau latéral.

Bien sûr, si vous passez à un autre onglet avec un autre article et que vous souhaitez le voir dans le panneau latéral, vous devez le fermer et le rouvrir. On ne sait pas si à l’avenir il ne sera pas nécessaire de fermer et de rouvrir le panneau, et peut-être que les développeurs de Chromium pourraient finir par ajouter un bouton pour recharger l’onglet en mode lecteur.