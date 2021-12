Chromebook Lenovo Duet 5 vs Chromebook Lenovo Duet : devriez-vous mettre à niveau ?

Plus grand et meilleur

Chromebook Lenovo Duet 5

Esprit de valeur

Lenovo Chromebook Duo

Lenovo a pris du temps et a appris du Duet original ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, permettant au Duet 5 de se sentir comme un produit beaucoup plus complet et poli. Alimentée par le Snapdragon 7c Gen 2, cette tablette Chrome de 13,3 pouces semble étrange sur la fiche technique mais excellente en main.

400 $ sur Amazon (4 Go/64 Go)

Avantages

Écran beaucoup plus grand Le clavier n’est pas à l’étroit Option de 8 Go de RAM Deux ports USB-C

Les inconvénients

Deux fois le prix Presque trop gros parfois

Cette petite tablette a commencé une nouvelle ère pour les tablettes Chrome, et même 18 mois après son lancement, la Duet reste l’une des meilleures valeurs dans les Chromebooks. Parfait pour les week-ends sur le canapé ou les escapades de week-end, ce détachable est également un appareil de sauvegarde solide si un membre de la famille brise son ordinateur portable.

À partir de 199 $ sur Amazon (64 Go)

Avantages

Écran tactile lumineux Batterie longue durée Ventes fréquentes Prise en charge jusqu’en juin 2028

Les inconvénients

Le clavier peut sembler à l’étroit Le clavier ne magnétise pas sur l’écran lorsqu’il est fermé Seulement 4 Go de RAM

Alors que le Duet 5 est une version beaucoup plus grande du Lenovo Chromebook Duet original, je dirai d’emblée que non, vous n’avez pas besoin de mettre à niveau si vous possédez déjà un Duet. Si vous n’avez ni l’un ni l’autre, la question de savoir lequel acheter est un peu plus compliquée, et nous y reviendrons en détail, mais pour les propriétaires de Duet qui envisageaient peut-être une mise à niveau, le Duet 5 n’est pas beaucoup plus puissant. . C’est juste beaucoup plus grand – à la fois une bénédiction et une malédiction – et cela corrige les quelques plaintes que nous avons eues l’année dernière. Les Duets sont deux des meilleurs Chromebooks du marché, mais ils remplissent des niches et des prix très différents.

Le Duet 5 corrige toutes les erreurs du Lenovo Duet, pour un prix

Source : Ara Waggoner / Android Central

À 13,3 pouces, le Chromebook Lenovo Duet 5 ressemble beaucoup plus à un ordinateur portable qu’à une tablette, ce qui contribue à le solidifier en tant que véritable appareil de productivité et pas seulement en tant que consommateur de contenu comme le Duet original. Cependant, avec l’écran de 10,1 pouces, le Lenovo Duet se sent un peu à l’étroit non seulement lorsque vous tapez sur ce clavier, mais lorsque vous regardez Gmail, Twitter ou tout autre site Web dans Chrome.

Le Lenovo Duet était une promesse de potentiel, et le Duet 5 l’a tenu.

Ne vous méprenez pas ; vous pouvez consulter vos e-mails et écrire et être productif sur le Duet, mais cela a été fait plus comme un « Je suis génial pour lire des livres électroniques et regarder Disney +, mais vous pouvez m’utiliser pour faire des travaux légers quand vous en avez besoin » Tablette chromée. En revanche, vous pouvez facilement étaler votre travail sur l’écran du Duet 5, et le clavier est de taille normale, il est donc beaucoup plus facile de taper rapidement sans avoir à s’adapter à la disposition exiguë et à corriger les fautes de frappe des touches manquées.

La plate-forme de calcul Snapdragon 7c Gen 2 alimentant le Duet 5 n’est peut-être pas beaucoup plus puissante que le Mediatek Helio P60T à l’intérieur du Duet d’origine. Cependant, lorsqu’il est combiné avec les 8 Go de RAM dans les configurations de stockage supérieur, le Duet 5 gère très bien ma charge de travail régulière. Avec 4 à 10 onglets ouverts à la fois, revenant à une application Android ou deux lorsque je m’ennuie, le Duet 5 gère très bien tant que je ne deviens pas trop maniaque avec mon saut d’onglet.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Non, ce n’est pas aussi puissant qu’un processeur Intel Core, mais le Snapdragon 7c Gen 2 a efficacité et longévité. Alors que les déclarations de batterie sur une fiche technique ou une liste de produits sont généralement quelque chose que vous ne pouvez pas prendre au sérieux, le Duet 5 peut littéralement aller du moment où vous vous réveillez le matin jusqu’au moment où vous vous couchez ce soir-là. J’ai obtenu 12, voire 14 heures d’écran à l’heure sur une seule charge tout en travaillant et en jouant à mon Solitaire, un exploit que je n’ai accompli que sur le Lenovo Duet lorsque je lisais dans ma demeure sombre et resplendissante.

Catégorie Lenovo Duet 5 Chromebook Lenovo Chromebook Duet Display

Écran tactile de 13,3 pouces

1920x1080px

400 lentes • OLED

Écran tactile de 10,1 pouces

1920x1200px

Processeur 400 nits

Plateforme de calcul Snapdragon 7c Gen 2

Mémoire Mediatek Helio P60T

4-8 Go ​​LPDDR4x

4 Go de stockage LPDDR4x Jusqu’à 256 Go « SSD pris en charge » Ports eMMc 64-128 Go

2x USB-C (USB 3.0)

Broche Pogo 1x USB-C (USB 2.0 + DP)

Pogo pin Caractéristiques périphériques Pré-regroupé avec clavier et béquille

Stylet en option pré-regroupé avec clavier et béquille

Stylet audio en option

4 haut-parleurs

Deux haut-parleurs Batterie

42Wh

Jusqu’à 15 heures

Charge rapide 7000mAh

10 heures Prix À partir de 400 $ À partir de 199 $

Ces deux écrans tactiles atteignent 400 nits de luminosité (mais pas si vous voulez atteindre 12 heures de temps d’écran) avec une résolution de 1080p et une prise en charge du stylet USI, faisant de Duet une excellente option pour une tablette graphique Chrome OS, d’autant plus que davantage d’applications prennent en charge Chromebook. sont de plus en plus pris en charge par la pression à plusieurs niveaux d’un stylet approprié. Bien sûr, les vidéos auront l’air bien sur l’un ou l’autre modèle, mais le Duet 5 a énormément renforcé la situation des haut-parleurs, doublant de deux à quatre discours qui deviennent beaucoup plus forts, vous n’avez donc pas à sortir des écouteurs pendant que vous regardez.

Une autre mise à niveau pour les propriétaires de Duet 5 est que nous avons à nouveau deux ports USB-C – la norme sur la plupart des Chromebooks – par opposition à un seul port sur le modèle d’origine, et il prend en charge des vitesses de charge rapides. Ce port USB-C supplémentaire est pratique car, encore une fois, nous n’avons pas de prise casque. Compte tenu de la prévalence d’excellents écouteurs sans fil qui vous permettront de vous détendre même lorsque le reste de la maison dort ou essaie de travailler.

Source : Ara Waggoner / Android Central

Un Lenovo Duet 5 est une mise à niveau de presque toutes les manières imaginables et un excellent choix pour un Chromebook secondaire ou même principal. Le facteur de forme détachable n’est peut-être pas la tasse de thé de tout le monde lorsque vous l’utilisez sur vos genoux, mais l’utiliser comme ordinateur portable ou tablette offre une expérience presque transparente.

Plus grand et meilleur

Chromebook Lenovo Duet 5

Ce lovechild Flex 5 et Duet vole le meilleur des deux mondes.

Alors que le Duet 5 vous coûtera beaucoup plus cher que le Duet, le résultat est une tablette Chrome plus raffinée, complète et utile que vous pouvez réellement utiliser comme ordinateur à temps plein. La meilleure autonomie de sa catégorie et son écran de 400 nits l’aident à rivaliser même avec ses cousins ​​Chromebook 2-en-1 plus costauds.

Esprit de valeur

Lenovo Chromebook Duo

Voici votre billet pour le monde merveilleux de Chrome OS.

Si vous avez débattu pour essayer un Chromebook – ou si vous voulez simplement une tablette avec des applications Android et des mises à jour en temps opportun – le Lenovo Chromebook Duet fait l’affaire sans vider votre portefeuille. La taille de 10 pouces le rend beaucoup plus portable et plus facile à tenir pendant de longues périodes, mais cette taille rend également le clavier exigu pour les grandes mains.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Maîtrise mécanique

Utilisez plutôt un clavier mécanique satisfaisant sur votre Chromebook !

Taper pendant des heures sur un clavier Chromebook mince est acceptable, mais pourquoi se contenter de cela alors que vous pourriez plutôt glisser sur des touches mécaniques d’une douceur satisfaisante ? Que vous soyez à la maison ou au bureau, les claviers mécaniques sont ce que vous et votre Chromebook méritez !