Chromebook Lenovo Ideapad 3, un ordinateur portable dans le cloud avec une remise de plus de 100 euros | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous recherchez une alternative aux problèmes de Windows 10, ce Chromebook avec ChromeOS de Lenovo offre d’excellentes performances et il est à prix réduit.

Si vous utilisez régulièrement les applications Google (qui ne les utilise pas) ou si vous en avez assez des bogues et des problèmes de Windows 10, les ordinateurs portables équipés de Chromebook sont une excellente alternative.

est Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est à 29% de réduction sur Amazon et il reste à seulement 249 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en 24 heures. Ils sont à plus de 100 euros de remise !

Cet ordinateur portable utilise le système d’exploitation ChromeOS au lieu de Windows, il accepte donc les centaines d’applications disponibles dans la boutique Google, en plus de toutes les applications officielles de Google lui-même.

Cet ordinateur portable avec Chrome OS dispose d’un écran Full HD de 14″, ainsi que d’un poids assez léger et d’une puissance suffisante pour exécuter la plupart des applications sur ce système d’exploitation.

Gmail, Gdrive, Chrome, Google Docs, etc. Toutes les applications dont vous avez besoin pour télétravailler depuis le cloud. Le système est mis à jour toutes les 6 semaines, et est réputé sécurisé.

C’est un ordinateur portable avec un large écran Full HD de 14,6 pouces Avec lequel vous pouvez travailler confortablement sans vous fatiguer les yeux, car il est plus grand que dans la plupart des ordinateurs portables. La charnière de 180 grammes, permet de l’utiliser dans différentes positions.

L’ordinateur portable avec le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 intègre un Processeur Intel Celeron N4020 2 cœurs et 2 fils jusqu’à 2,8 GHz et puce graphique Intel UHD 600.

Cela a aussi 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage de mémoire eMMC ultra-rapide. La batterie garantit une autonomie d’environ 8 heures.

Il communique via ac WiFi, Bluetooth 4.2, deux ports USB Type-C et deux ports USB A.

Bref, un excellent ordinateur portable pour travailler dans le cloud, à un prix imbattable. Le Le Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est à 29% de réduction sur Amazon et il reste à seulement 249 euros. Vendu et expédié gratuitement par Amazon en 24 heures. Ils sont à plus de 100 euros de remise !

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.