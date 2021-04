Chromecast avec Google TV coûte moins cher que la nouvelle télécommande Apple Remote

L’événement Spring Loaded d’Apple ce matin a vu un certain nombre de dévoilements de produits et de services. Sur le front de la télévision et des médias, l’Apple TV 4K a été remaniée, mais le véritable point fort était une nouvelle télécommande Siri qui répond à la frustration de l’utilisation de l’original. Cette télécommande à 59 $ peut être achetée séparément pour les anciens modèles d’Apple TV, et elle est en quelque sorte plus chère que le Chromecast avec Google TV.

Le Chromecast avec Google TV coûte 49,99 $ pour un dongle de diffusion en forme de galet et une télécommande vocale. La «télécommande vocale pour Chromecast avec Google TV» coûte 19,99 $ séparément et est disponible en trois couleurs ravissantes (Snow, Sunrise et Sky).

Il a un D-pad standard, que la télécommande Siri vient d’ajouter, et une poignée de boutons. Celui qui permet à l’Assistant d’activer le microphone intégré pour les commandes vocales est situé juste en dessous par rapport au côté de l’offre Apple. Google place la bascule de volume là-bas, tandis qu’il existe également un raccourci de sourdine rapide. En plus de la mise sous / hors tension du téléviseur, Google propose un bouton dédié pour changer d’entrée. Outre les commandes de navigation de retour et d’accueil, Google propose des raccourcis YouTube et Netflix.

La nouvelle offre de 59 $ d’Apple a l’avantage d’être plus grande et faite de métal, tout en offrant un «geste circulaire astucieux sur l’anneau extérieur». Il est rechargeable via Lightning plutôt que de dépendre de piles AAA. Sinon, ils partagent le même microphone et émetteur infrarouge que la télécommande Chromecast, tout en étant 40 $ de plus, avec le même écart de prix que le contrôleur Apple TV ordinaire.

Du point de vue de la valeur pure, il est quelque peu ridicule que vous puissiez obtenir un Chromecast entier (ou un autre appareil de streaming d’Amazon et de Roku) pour le prix d’une télécommande que beaucoup accueillent pour améliorer l’expérience de base de l’utilisation de l’Apple TV. Le pavé tactile précédent était très facile à déclencher, ce qui rendait le nettoyage vidéo difficile, tandis que la forme uniforme rendait difficile de savoir de quel côté se trouve.

La barrière au changement est plus faible que jamais, car les membres de l’écosystème Apple peuvent regarder du nouveau contenu original et accéder à leurs achats de bibliothèque iTunes sur le Chromecast à 49 $ avec l’application Apple TV récemment lancée. Pendant un certain temps, il a semblé que la stratégie de divertissement à domicile d’Apple consistait simplement à publier des applications Apple TV pour diverses plates-formes plutôt que de se concentrer sur le matériel.

