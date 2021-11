Chromecast avec Google TV vs Roku Ultra : lequel devriez-vous acheter ?

Casting + Streaming

Google Chromecast avec Google TV

Compatibilité universelle

Roku Ultra (2020)

Le Chromecast avec Google TV envahit le territoire de Roku avec une excellente bibliothèque d’applications de contenu gratuit, combinée à des recommandations d’IA et à la navigation Google Assistant pour rendre vos favoris faciles à trouver. Cela, avec la technologie de diffusion propriétaire de Google et ses capacités 4K + Dolby, rend le nouveau dongle de streaming difficile à battre.

50 $ chez Best Buy

Avantages

4K HDR avec Dolby Vision Assistant Google intégré dans la télécommande Mieux pour les options de jeu Technologie de diffusion Google Knowledge Graph fournit de meilleures recommandations

Les inconvénients

Pas d’Alexa, AirPlay ou HomeKit Pas de stockage extensible Pas de connectivité Ethernet

Mises à niveau de Roku Ultra 2020 sur des modèles plus anciens avec une gamme Wi-Fi améliorée, Dolby Vision et la prise en charge d’AirPlay, qui s’associent à une multitude d’autres fonctionnalités qui font de Roku un favori pour beaucoup. Le Roku Ultra a notre télécommande préférée et joue mieux avec des haut-parleurs et des technologies autres que Google, mais coûte deux fois plus cher que son rival, à moins qu’il ne soit en vente.

69 $ sur Amazon

Avantages

4K HDR avec Dolby Vision Fonctionne avec Alexa, Google Assistant, AirPlay 2 et HomeKit Télécommande avec prise casque et find-my-remote Prend en charge la diffusion Bluetooth à partir des appareils Connectivité USB et Ethernet

Les inconvénients

Pas aussi compact qu’un dongle de streaming Options de jeu minimales Plus cher

La bataille Chromecast vs Roku est plus au coude à coude que jamais. Chromecast avec Google TV ajoute un service de streaming traditionnel et une télécommande ainsi que les spécifications haut de gamme du Chromecast Ultra tandis que le nouveau Roku Ultra 2020 ajoute le streaming Dolby Vision, Bluetooth et AirPlay 2, ainsi que d’autres améliorations du système d’exploitation. Les quelques différences entre ces nouveaux dongles en font un achat valable, mais nous allons détailler ceux qui ont un avantage sur les autres dans des domaines spécifiques.

Chromecast vs Roku : fonctionnalités et spécifications

Source : Joe Maring / Android Central

À moins de ventes, le nouveau Roku Ultra 2020 est deux fois plus cher que le nouveau dongle HDMI de Google, que nous avons loué dans notre examen Chromecast avec Google TV. Prenant cette différence de prix au sérieux, nous examinerons si vous devriez justifier de dépenser le double pour Roku par rapport à Chromecast, en fonction de ce que les deux appareils apportent à la table.

Chromecast avec Google TV est un dongle plus long destiné à être suspendu au port HDMI de votre téléviseur, tandis que le Roku Ultra 2020 est suffisamment grand pour être placé sur votre centre de divertissement. La largeur supplémentaire du Roku Ultra laisse de la place pour des ports USB et Ethernet supplémentaires, ce qui permet un stockage externe et une connexion Internet plus cohérente si votre Wi-Fi est de mauvaise qualité. Si vous êtes loin de votre routeur, Roku affirme également avoir amélioré la connectivité sans fil de l’Ultra de 50 % par rapport au modèle 2019, donc l’une ou l’autre option répondra à vos besoins.

La fonctionnalité unique que Chromecast apporte à la table dans toutes ses itérations est la prise en charge de Google Cast, qui vous permet de diffuser la plupart des applications vidéo et n’importe quel contenu de navigateur sur votre téléviseur en quelques tapotements ou clics. Les précédents Roku Ultras ne pouvaient offrir que le streaming natif via ses applications, mais le modèle 2020 ajoute le streaming Bluetooth. Bien sûr, attendre de coupler vos appareils avant de diffuser à partir d’eux n’est pas aussi immédiat ou pratique que le casting, mais Roku s’en est approché le plus possible. Il bénéficie également du support AirPlay 2 et HomeKit, ce qui manque à Chromecast.

Les deux appareils peuvent lire pratiquement n’importe quel contenu dans son format natif. Le streaming 4K et Dolby Vision fonctionne sur les deux appareils, tout comme les bandes sonores Dolby Atmos si vous possédez une barre de son Dolby Atmos compatible.

Chromecast avec Google TV Roku Ultra (2020) Taille 6,4″ x 2,4″ x 0,5″ 4,9″ x 5,0″ x 1,0″ Couleurs Snow, Sunrise, Sky Black Résolution 4K HDR, 60 FPS 4K HDR, 60 FPS Formats vidéo Dolby Vision, HDR10 , HDR10+ Dolby Vision, HDR10, HLG Formats audio DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos DTS, Dolby Atmos Télécommande Oui Oui Ports HDMI (connexion au téléviseur), USB-C (alimentation) USB (stockage externe), HDMI (connexion au téléviseur), Ethernet 10/100 et alimentation Sans fil Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet sans fil MIMO Nécessite un adaptateur pour PoE 10/100 Base -T Ethernet Bluetooth Uniquement pour activer le contrôle à distance Oui Casting Oui Non Stockage extensible Non Oui Prise en charge de la maison intelligente Assistant Google intégré Fonctionne avec l’Assistant Google, Fonctionne avec Alexa, AirPlay 2, Apple HomeKit Gaming Stadia Aucun

Chromecast contre Roku : Google TV contre Roku Channel Store

Source : Android Central

Jusqu’à présent, vous deviez juger les milliers de chaînes Roku gratuites et organisées par rapport à Google Cast, qui ne pouvait diffuser qu’à partir d’une plus petite liste d’applications Android et ne pouvait pas du tout diffuser à partir d’applications iOS. Désormais, avec Chromecast avec Google TV, vous avez également accès à des milliers d’applications de streaming, mettant les deux plates-formes sur un pied d’égalité.

Google TV reconditionne Android TV, en prenant l’épine dorsale de milliers d’applications Android gratuites et en ajoutant un nouveau système organisationnel qui priorise le contenu. Google TV étudie votre historique de visionnage via l’apprentissage automatique et présente une gamme de recommandations conçues pour répondre à vos intérêts à partir de chaque application de streaming que vous installez, tout en proposant également des catégories de genre d’émissions à partir de vos applications installées.

Chromecast avec Google TV brillera si vous êtes un utilisateur fréquent des produits Google.

Roku est plus axé sur les applications, ce que certains utilisateurs pourraient préférer s’ils souhaitent rechercher une bibliothèque en particulier. En même temps, ils disposent d’une fonction de recherche robuste qui vous aide à rechercher dans vos applications pour trouver l’émission dont vous avez besoin, ainsi qu’à révéler les résultats des applications que vous ne possédez pas si vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. De plus, vous pouvez rechercher ou lire du contenu à l’aide de vos haut-parleurs Echo ou Google Home.

Plutôt que d’entrer dans le vif du sujet des obscures chaînes gratuites dont un service ou l’autre manque, nous dirons simplement que les deux ont les principales chaînes auxquelles vous vous attendez, y compris Apple TV. Les plates-formes Roku et Google comportaient également auparavant l’application YouTube TV, mais l’application a été retirée de Roku en 2021 à la suite d’une querelle en cours concernant les conditions de renouvellement entre les deux marques.

Google a initialement répondu en permettant aux utilisateurs de Roku d’accéder à l’expérience YouTube TV via un raccourci dans l’application YouTube, mais a annoncé en octobre 2021 que son contrat avec Roku expirera le 9 décembre 2021 et que l’application YouTube sera également supprimée de le magasin de chaînes Roku. Selon la déclaration de Google, les utilisateurs actuels de Roku devraient toujours avoir accès à l’application YouTube après la date limite du 9 décembre, mais les nouveaux appareils ne pourront pas télécharger YouTube ou YouTube TV.

Source : Joe Maring / Android Central

Dans le même temps, Android TV / Google TV propose une sélection décente de jeux que vous pouvez acheter, y compris des séries acclamées comme Final Fantasy ou Telltale Games. Stadia a également été ajouté à Chromecast avec Google TV en 2021, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder aux versions AAA. Inversement, les jeux de Roku ne valent même pas la peine d’être mentionnés.

Chromecast avec Google TV vous offrira un meilleur accès natif et des fonctionnalités pour le contenu Google. Par exemple, le contenu Google Play acheté est mis au premier plan, vous pouvez vérifier les flux de sécurité Nest via Google TV à l’aide des commandes de l’Assistant et vous pouvez présenter vos photos Google sous forme de diaporama. Si vous vous abonnez à YouTube TV, vous recevrez un guide en direct de toutes les chaînes disponibles.

Roku vous propose également un guide des chaînes en direct de son contenu gratuit et constitue généralement un meilleur choix pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de HomeKit.

Chromecast vs Roku : comparaison des télécommandes

Source : Phil Nickinson / Coupe-cordes

Dans notre précédent article Chromecast vs Roku, nous avons félicité Roku contre Chromecast Ultra pour avoir une télécommande alors que la diffusion ne fonctionnait qu’avec un téléphone. Maintenant que les deux plateformes ont une télécommande, comparons ce qu’elles proposent.

La télécommande Roku a des boutons de raccourci dédiés et configurables pour ouvrir vos chaînes préférées ; commandes de volume et d’alimentation pour votre téléviseur ; une prise casque pour écouter du contenu en privé au cas où vous auriez besoin de couper le son de votre téléviseur et de vos haut-parleurs ; et un bouton de recherche à distance sur le dongle Roku lui-même qui fait sonner la télécommande jusqu’à ce que vous puissiez trouver où il est caché. C’est à peu près tout ce que vous pouvez demander à une télécommande !

Avec la télécommande Chromecast avec Google TV, vous disposez d’un pavé de navigation circulaire ; Boutons d’accueil, de retour, d’entrée et d’alimentation ; et des boutons dédiés pour YouTube, Netflix et Google Assistant. Ce dernier fonctionne grâce au micro intégré qui reprendra vos commandes. Cependant, vous pouvez désactiver définitivement la fonction Google Assistant si vous n’êtes pas à l’aise avec. Le pavé circulaire peut être légèrement plus confortable pour se déplacer entre les applications que le D-Pad surélevé que vous trouverez sur le Roku.

Chromecast vs Roku : Lequel devriez-vous acheter ?

Pour revenir à notre question initiale, Roku Ultra justifie-t-il son prix catalogue beaucoup plus élevé que Chromecast avec Google TV ? Bien que nous pensons que Roku a sorti un dongle dont il devrait être fier et qu’il a peu de marge d’amélioration, cela ne veut pas dire que la réponse est oui.

La diffusion est tout simplement beaucoup plus pratique que Bluetooth, les chaînes Google TV et Roku sont assez comparables pour les plates-formes les plus utilisées, et un assistant vocal intégré est toujours mieux que de faire acheter aux utilisateurs un haut-parleur intelligent séparé juste pour activer les commandes vocales. Les utilisateurs d’Apple apprécieront la meilleure compatibilité de Roku avec sa technologie, et la télécommande de Roku est imbattable, mais le prix de Chromecast avec Google TV pour la vidéo 4K est imbattable non plus. Cela étant dit, il vaut la peine de souligner que le Roku Ultra est en vente pour 69 $ jusqu’au 13 novembre. Donc, si c’est la direction que vous penchez, vous devriez acheter maintenant avant la fin de l’affaire.

Casting + Streaming

Chromecast avec Google TV – 4K

Navigation vocale intégrée simple

Chromecast propose la vidéo 4K, l’accès à Google Assistant et la diffusion à bas prix. Google TV est un excellent ajout qui regroupe le streaming et la diffusion sur un seul appareil, vous n’avez donc plus besoin d’utiliser plusieurs emplacements HDMI sur votre téléviseur juste pour faire les deux.

Compatibilité universelle

Appareil de diffusion en continu Roku Ultra

C’est le meilleur appareil de streaming de Roku

Le Roku Ultra 2020 est le meilleur appareil pour profiter de tout ce que la plate-forme Roku a à offrir. Il est livré avec une excellente télécommande et une interface facile à utiliser avec une collection apparemment infinie de chaînes pour votre plaisir de navigation.

