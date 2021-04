Chromecast avec la mise à jour de Google TV fournit des commandes de lecture vidéo plus granulaires

Un jour après avoir obtenu la certification HDR10 +, le Chromecast avec Google TV a reçu une mise à jour surprise du jour au lendemain. La dernière mise à jour amène le logiciel à la version QTS1.210311.005 tout en étant toujours basé sur Android 10. Il y a aussi une nouvelle mise à jour pour la télécommande vocale incluse, portant cette version du logiciel de 24,5 à 24,7, mais vous voudrez doubler- vérifiez les paramètres de la télécommande pour trouver et télécharger cette mise à jour car elle est effectuée séparément.

Dans la mise à jour, de nombreuses fonctionnalités sont incluses, toutes principalement axées sur la fourniture au Chromecast de Google TV avec plus de contrôle sur la lecture du contenu. Vous pourrez notamment accéder à un nouveau menu de paramètres dans lequel vous pourrez ajuster les formats HDR et de couleur, ainsi qu’un contrôle plus précis de la résolution et du taux de rafraîchissement.

Comme vous vous en doutez, Google a également proposé quelques corrections de bogues différentes, visant à éliminer les problèmes de bégaiement lors de l’utilisation de Bluetooth Audio. Ceux qui utilisent le Chromecast avec Google TV sur un réseau 5Ghz ou Mesh devraient également voir une meilleure fiabilité après l’installation de la mise à jour. Ce sont les petites corrections de bugs logiciels comme celle-ci qui contribuent à faire du Chromecast avec Google TV l’un des meilleurs appareils de streaming.

Pour télécharger la mise à jour vous-même, c’est un processus assez simple. Lorsque votre Chromecast est activé, utilisez la télécommande vocale pour accéder à votre avatar dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l’avatar, sélectionnez Paramètres et accédez à À propos de> Mise à jour du système. Après quelques instants, le téléchargement commencera et vous serez invité à redémarrer le Chromecast une fois la mise à jour terminée. Voir ci-dessous si vous souhaitez afficher l’intégralité du journal des modifications pour la dernière mise à jour logicielle.

Paramètres de contrôle vidéo avancés pour les formats HDR granulaires, la résolution / taux de rafraîchissement et les formats de couleur. Améliorations du hotplug HDMI permettant à votre Chromecast de détecter les meilleurs paramètres TV disponibles Améliorations Wi-Fi pour les réseaux 5Ghz et Mesh Améliorations du bégaiement audio Bluetooth dans certaines applications HDMI-CEC peut désormais être configuré pour activer / désactiver uniquement le téléviseur dans les paramètres niveau du correctif jusqu’en avril 2021

