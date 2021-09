Chronicle lance le NFT Marketplace et un partenariat avec Copyrights

En ce qui concerne les objets de collection, les histoires sont l’outil ultime qui peut être utilisé pour développer une base de fans. Un récit captivant peut facilement s’imprimer dans l’esprit du public, laissant une impression durable et inoubliable.

Il n’est pas étonnant que l’industrie du cinéma et du divertissement compte parmi les rares secteurs d’activité à avoir dû s’adapter de façon spectaculaire aux vagues changeantes de la technologie qui livrent des histoires. Allant de l’avènement des cassettes VHS aux DVD et maintenant aux services de streaming florissants, les histoires continuent de captiver les esprits et l’imagination mais, surtout, construisent des bases de fans.

Cependant, les cinéphiles du passé étaient prêts à payer une prime pour des DVD ou des cassettes VHS en édition limitée. Dans ce qui équivalait à un mouvement culturel alimenté par des objets de collection et d’autres objets culturellement pertinents liés à certains films, les cinéphiles d’aujourd’hui sont de plus en plus des adeptes passifs.

Les cinéphiles sont bombardés de multiples flux de films et d’options de divertissement, ce qui rend difficile l’investissement passionné dans une culture cinématographique particulière.

Cependant, les NFT peuvent ramener la culture des objets de collection dans l’industrie du cinéma et du divertissement. Chronicle, un marché de studios et d’objets de collection numériques entièrement construit par des fans, ramène la culture des objets de collection dans l’industrie cinématographique avec le développement d’un marché NFT et de partenariats stratégiques avec des sociétés telles que Copyrights (propriétaires des droits de l’ours Paddington réconfortant) .

La collection Paddington NFT

Paddington Bear est un personnage chéri adapté de la série de livres bien-aimée de Michael Bond publiée en 1958. L’histoire suit la mésaventure et l’humour d’un ours animé qui vit à Londres, en Angleterre, mais est originaire du Pérou, où il a été élevé par sa tante Lucy. Selon les récits, Paddington est devenu orphelin après un tremblement de terre alors qu’il n’avait que quelques semaines.

Célèbre pour son emblématique sandwich à la marmelade caché sous son chapeau en cas d’urgence alimentaire, plusieurs films sur Paddington ont été produits, ce qui a contribué à développer la base de fans.

Des œuvres rarement vues de la collection Ivor Wood Paddington des années 1970 sont présentées dans la collection Paddington NFT sur Chronicle. Les NFT seront basés sur les illustrations originales de Peggy Fortnum, qui a été la toute première artiste à dessiner le design original du personnage de Paddington.

Après avoir été chargé d’illustrer le tout premier livre, “A Bear Called Paddington”, Fortnum a illustré le reste des romans de la série. La collection Paddington NFT comprendra des objets de collection rares, communs, épiques et immortels conçus pour capturer la curiosité et l’innocence de Paddington dans ses aventures à travers un monde humain.

Dans sa remarque concernant le partenariat avec Chronicle, Sophie Kopczynski, PDG de Copyrights, a déclaré :

Chez Copyrights, nous sommes ravis de nous associer à Chronicle, pour offrir une opportunité unique de posséder et de collectionner des NFT Paddington, créés avec des designs rarement vus et emblématiques d’Ivor Wood et Peggy Fortnum.

Qu’est-ce que la chronique

Le lancement des NFT de Paddington coïncidera avec la sortie par Chronicle d’un marché NFT. Fondée par Tim Glover et Jim Jin, Chronicle tente de briser les barrières d’entrée dans l’espace NFT en fournissant une solution qui permet une intégration facile des nouveaux utilisateurs et une plate-forme respectueuse de l’environnement.

Avec une inscription par adresse e-mail accessible, les utilisateurs peuvent commencer à négocier des NFT sur le marché NFT de Chronicle, évitant ainsi la courbe d’apprentissage abrupte. De plus, Chronicle donne à ses utilisateurs l’accès à des objets de collection numériques authentifiés soutenus par les marques les plus grandes et les plus légitimes au monde.

Chronicle propose également des objets de collection numériques dans une grande variété d’industries allant du sport, des arts et de la culture, de la mode, des jeux, de la musique et d’autres souvenirs sous licence officielle. Malgré le fait que Chronicle soit indépendant de la blockchain, la société a choisi d’utiliser un réseau de blockchain respectueux de l’environnement et non basé sur un mécanisme de « preuve de travail » à haute énergie. Il se concentre sur la collaboration avec des partenaires techniques et le développement de solutions axées sur la « Proof of Stake » et consacrées à la réduction de leur empreinte carbone.

En plus de former des partenariats avec des titulaires de droits dans plusieurs secteurs, Chronicle dispose également d’une équipe interne d’artistes environnementaux et de personnages 2D et 3D qui conçoivent et développent des objets de collection authentifiés. Ces objets de collection sont vendus sur le marché de Chronicle.

Conclusion : aider les marques à se connecter avec les fans

Jusqu’à présent, les NFT sont l’un des actifs numériques les plus populaires en 2021, dépassant même la popularité des principales crypto-monnaies comme Bitcoin. Cela représente une énorme opportunité pour les marques qui souhaitent se connecter avec leurs fans.

Chronicle s’est également associé à Bleecker Street pour créer le premier NFT basé sur une affiche de teaser de film. Le partenariat de Chronicle avec Copyrights et Bleecker Street Media marque un grand pas vers sa mission de créer un marché NFT accessible pour les grandes marques qui souhaitent offrir à leurs fans un point d’entrée vers les NFT.

Selon Glover (l’un des co-fondateurs de Chronicle), Chronicle est

ravi de collaborer avec Copyrights et Bleecker Street pour donner vie à l’ours de Paddington et à l’art de la feuille I’m Your Man grâce à la création de NFT uniques.

