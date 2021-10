Chronique : Alec Baldwin mérite-t-il la décence ?

Ce fut probablement le pire jour de la vie d’Alec Baldwin lorsqu’il a accidentellement abattu et tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust le 21 octobre. C’est le moment de se sentir mal à propos d’une femme de 42 ans avec un mari et un jeune fils.

Puis Jake Tapper de CNN l’a utilisé dans un de ses commentaires pour dénoncer l’ensemble du Parti républicain pour avoir fait de cette tragédie une occasion de plaisanteries. « Il y a quelque chose dans notre politique actuelle qui éloigne les gens de notre humanité commune. »

Tapper était contrarié que la représentante Lauren Boebert se souvienne d’un tweet du 5 décembre 2014 où Baldwin a écrit : « Je vais faire des t-shirts jaunes banane brillants qui disent ‘Mes mains sont levées’. S’il vous plaît, ne me tirez pas dessus. Qui en veut un ? Il s’agissait de la fausse affirmation selon laquelle Michael Brown avait dit « Levez la main, ne tirez pas » à Ferguson, Missouri en août 2014, alors qu’en réalité, Brown cherchait dans une voiture l’arme d’un policier.

Mais le commentaire de Baldwin sur les fusillades est bien pire que cela. Dans un article de blog du 17 février 2006 sur le Huffington Post à propos du vice-président Dick Cheney tirant accidentellement sur son ami (non mortellement) lors d’un voyage de chasse, Baldwin n’avait aucune décence. « Cheney est un terroriste. Il terrorise nos ennemis à l’étranger et les citoyens innocents ici chez nous sans discernement. Qui a jamais pensé que Harry Whittington serait la réponse aux prières de l’Amérique.[?] Enfin, quelqu’un qui pourrait mentir, voler Cheney dans une salle d’audience pour répondre à des questions directes.

Ce n’était pas le seul passage qui se lit de manière extra-terrible maintenant. Il a dû faire une blague shoot-Scooter-Libby. « Cheney est le gars qui a dit à Libby de sortir Valerie Plame. La rumeur que j’ai entendue est que quelqu’un a crié : ‘Attention ! Shooter’ et Cheney pensaient qu’il avait dit Scooter et ont tiré dans cette direction générale.

Quelques jours plus tard, après avoir entendu des plaintes, Baldwin s’est excusé sans sincérité : « Que diriez-vous de quelque chose de plus mesuré, alors ? Que diriez-vous de… une putain de pétrole menteuse et voleuse. Ou, un meurtrier de la Constitution américaine ? »

Dans notre décence, nous espérons que Baldwin n’aura pas à aller en justice pour cette fusillade. Mais le titre de l’opus de Baldwin en 2006 était « Will Cheney et Whittington iront au tribunal ? J’imagine qu’un gars avec quelques bières en lui te tire dans le visage… »

Ce n’est pas le seul « humour » de Cheney et de la mort que Baldwin a composé pour Arianna Huffington. Le 4 juillet 2006, Baldwin a concocté un fantasme de double meurtre, dans lequel il a envoyé Oussama ben Laden avec un cutter et « Je rassemble le corps du terroriste le plus notoire du monde et le jette par-dessus le balcon. Puis, dans le dernier coup de chance, Ben Laden atterrit sur Dick Cheney. Dieu bénisse l’amérique. »

(Note étrange : la signature sur ces articles est maintenant « zak plus 1 de MT», comme chaque article d’Alec Baldwin dans les archives du HuffPost d’aujourd’hui.)

Jake Tapper n’a pratiquement pas tenté de prendre en compte le penchant bien connu de Baldwin pour le discours de haine au-delà de cela : « Baldwin, bien sûr, n’est pas seulement un progressiste mais aussi très agressif et franc sur les questions libérales, y compris le contrôle des armes à feu. »

Il a même évoqué Liz Cheney comme l’exemple de la républicaine de la décence, contrairement à la lanceuse de bombes Marjorie Taylor Greene. Mais il ne se souvenait pas de 2006 !

L’éditorial tonitruant de Tapper s’est terminé par un message républicain anonyme lui disant qu’« être une personne horrible est maintenant en fait une exigence de travail dans ce parti », et a ajouté « J’espère à Dieu que ce responsable républicain s’est trompé ».

Alec Baldwin mérite-t-il la décence maintenant ? Dans l’esprit de la charité chrétienne ou de l’« humanité partagée », oui. Mais armé du souvenir du long record d’indécence de Baldwin, ce serait extrêmement gentil et miséricordieux.