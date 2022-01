Chronique : Hitler frottis des lance-flammes de CNN

Fox News a annoncé le 10 janvier que Jesse Watters deviendrait l’hôte permanent de leur heure de 19 heures dans deux semaines. Personne n’était plus dégoûté que CNN, où Erin Burnett a été battue par Fox à cette heure-là par un casting tournant d’animateurs suppléants au cours de la dernière année.

Brian Stelter a tweeté « Jesse Watters est un choix logique pour la tranche horaire de 19 heures de Fox – l’horaire du soir est maintenant plein de lance-flammes – de Watters à Greg Gutfeld. Oliver Darcy a rejoint : « L’épisode de Watters, un lance-flammes de droite, à 19 heures – le créneau horaire autrefois occupé par Shep Smith et Martha MacCallum – renforce l’approche de Fox « de moins en moins d’informations, de plus en plus de rage de droite ».

Permettez-moi de répéter que Brian Stelter a mis un « expert » sur son émission de sources fiables qui a proclamé que Donald Trump tuerait plus de gens que Staline, Hitler et Mao réunis. CNN a comparé Trump à Hitler si souvent que cela ressemble à la Fake History Channel

La veille du festival de la flamme Stelter/Darcy, voici le programme du dimanche soir sur CNN :

Tout d’abord, à 21h : Rapport spécial de Fareed Zakaria : La lutte pour sauver la démocratie américaine.

Alors à 22h ? Rapport spécial de CNN, « Tumping Democracy : An American Coup.

À 11 heures, une autre heure : Attaque contre la démocratie : les racines de l’insurrection de Trump.

D’une manière ou d’une autre, ce n’est jamais « lancer des flammes » d’affirmer que Trump fait écho à Hitler. Zakaria a annoncé « Donald Trump n’est pas Adolf Hitler. Mais la mort de Weimar met en évidence un danger pour toutes les démocraties, en particulier la façon dont les élites conservatrices, déterminées à maintenir la gauche hors du pouvoir, s’alignent sur un démagogue antidémocratique. L’histoire en Allemagne a commencé par un gros mensonge.

Zakaria et ses voix sélectionnées ont vérifié le nom d’Hitler 24 fois. À un moment donné, Zakaria a proclamé « en quelques semaines, Adolf Hitler s’est fait un dictateur. Et bientôt, il tuait des ennemis et des rivaux, y compris de nombreux initiés de droite qui avaient permis son ascension. La démocratie en Allemagne était morte.

Juste à côté ? Un extrait de Trump : « Ils ne reprendront jamais notre pays avec la faiblesse. Vous devez montrer de la force et vous devez être fort. Cela implique que Trump a approuvé le meurtre d’ennemis et de rivaux. Zakaria a ajouté : « Ses leçons pour l’Amérique donnent à réfléchir. »

Ensuite, il a diffusé le professeur de Harvard Steven Levitsky diffamant le mouvement conservateur : « La volonté des conservateurs traditionnels de revenir à des options potentiellement autoritaires, par peur de leurs rivaux, est quelque chose que je pense que nous voyons aux États-Unis aujourd’hui. »

C’est un sérieux jet de flammes.

C’est une tendance. En 2019, Zakaria a entraîné les conservateurs avec un autre festival de rage du dimanche soir intitulé State of Hate: The Explosion of White Supremacy. Explosion?

En 2016, Zakaria a organisé une émission spéciale dimanche soir louant Barack Obama et traitant ses ennemis de fanatiques hostiles à la race. Il a conclu l’émission de manière absurde en affirmant que l’administration d’Obama « était en grande partie sans scandale, et il l’a fait tout le temps sous un microscope, parce qu’il avait l’air différent ».

Benghazi, Fast and Furious, abus IRS, serveur de messagerie d’Hillary ? N’est jamais arrivé.

La bêtise et la malhonnêteté ne se sont pas arrêtées là. Van Jones a souligné le prétendu racisme républicain en affirmant : « Je ne peux pas nommer une chose sur laquelle ce Congrès a soutenu ce président en huit ans. Vous devez avoir une explication extraordinaire pour ce niveau d’obstruction.

Alors en abattant Oussama ben Laden, les républicains n’ont pas soutenu cela ? En fait, le Congrès sous les républicains a adopté des centaines de lois qu’Obama a signées.

Exagérer follement l’histoire correspondrait à la formule de CNN, pour emprunter à Oliver Darcy : de moins en moins de nouvelles, de plus en plus de rage de gauche.