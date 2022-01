Alors que les médias de l’establishment marquaient solennellement le 6 janvier avec tous les points de discussion répétés des démocrates sur la démocratie qui ne tenaient qu’à un fil, un homme représente le mieux le marketing politique implacable des médias libéraux. C’est le représentant radical Jamie Raskin, qui a publié un nouveau livre deux jours avant l’anniversaire intitulé Unthinkable, associant l’émeute du Capitole au suicide de son fils adulte Tommy.

Cela ressemble à un coup terrible pour n’importe quel parent. Mais Raskin le commercialise maintenant et l’associe à des avertissements contre le fascisme. Cela semble-t-il étrange ? Il l’a fait plus d’une fois.

Dans une interview avec Rachel Maddow, Raskin a déclaré : « Je me reproche de ne pas avoir parlé de suicide à Tommy. Et je compare le fait de ne pas parler de suicide à une personne déprimée à ne pas parler de sexe à un adolescent. Vous pensez d’une manière ou d’une autre que vous êtes intelligent et que vous supprimez une réalité que vous ne voulez pas matérialiser.

Il a ajouté : « Mais en fait, vous aggravez les choses parce que lorsque vous ne prononcez pas ces mots, cela leur confère plus de pouvoir. J’ai comparé ne pas parler de suicide à ne pas parler de fascisme.

WUT ? Dans l’émission Maddow, le représentant Jamin Raskin (D-Maryland) a comparé sa culpabilité de ne pas avoir parlé à son fils qui s’est suicidé de suicide, ou de ne pas avoir parlé de sexe à des adolescents à ne pas parler de… fascisme imminent. pic.twitter.com/eDoxHOhpZN – Tim Graham (@TimJGraham) 5 janvier 2022

Il a également utilisé cette ligne sur CBS Mornings avec Gayle King et Tony Dokoupil le 3 janvier : « Nous devons donc parler de suicide, tout comme nous devons parler d’autoritarisme violent en Amérique. » Les hôtes hochent simplement la tête.

Raskin a fait une sacrée tournée de livres. En plus de parler à Rachel et à Gayle et Tony, Raskin a été très sympathiquement interviewé sur CBS Sunday Morning, trois interviews sur CNN (avec Don Lemon, Wolf Blitzer et l’équipe de New Day), deux autres interviews sur MSNBC (avec Nicolle Wallace et avec Andrea Mitchell), une interview en streaming sur ABC News Live et deux interviews sur NPR (dont 43 minutes sur Fresh Air).

Partout où il allait, le marketing du livre était intense. Maddow l’a qualifié de « nouveau livre vraiment, vraiment excellent et déchirant ». Dokoupil l’a appelé « malheureusement, plein de sagesse sur un sujet difficile, le sujet du deuil, et je pense que les gens devraient prendre ce livre, non seulement pour ce que vous avez à dire sur les épreuves de la démocratie, mais pour ce que vous avez à dire sortant de votre tragédie familiale.

Wolf Blitzer a répété à Maddow: « Je suis passé par là, c’est vraiment, vraiment excellent. » Don Lemon a admis qu’il n’avait pas lu le livre, mais « Je suis tellement fier de vous pour avoir écrit ce livre en tant que personne qui a perdu un être cher récemment, il faut une vraie force et un vrai courage pour pouvoir le faire. »

Dans l’après-midi du 6 janvier, le livre de Raskin était le numéro deux des best-sellers sur Amazon.com. Le deuil fait vendre.

Voici à quel point c’était unilatéral. Nulle part dans aucun de ces 11 entretiens – quelle que soit leur durée – personne n’a noté que malgré l’indignation suscitée par la contestation de la légitimité de l’élection présidentielle de 2020, personne n’a rien dit à propos de Raskin contestant la légitimité de l’élection présidentielle de 2016 à la Chambre. étage le 6 janvier 2017.

Il n’y a pas eu d’émeutes au Capitole à l’époque – bien qu’il y ait eu de violentes manifestations autour de l’inauguration – et il a été fermé par le vice-président Biden. Mais ce fait pourrait entraver le sermon de tous les républicains qui ont contesté les élections de 2020 à la Chambre en tant que comploteurs ou facilitateurs d’émeutes.

Compte tenu de ce défilé de flatterie, le moment involontairement drôle était Don Lemon suggérant que les textes de Sean Hannity à l’équipe Trump auraient dû correspondre à ce qu’il avait dit sur Fox. Raskin a répliqué « D’accord, si vous voulez faire partie d’un réseau d’information de propagande d’État. » Chaque interview de Raskin avait l’air vicié de la propagande d’État.