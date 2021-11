Chroniques anti-vaxx : ce « sang pur » est objectivement affreux

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui est vraiment odieux.

« Sangs purs » est un terme eugénique si laid, de la consanguinité royale aux nazis, en passant par la pureté des sorciers promue par les mangemorts dans les romans de Harry Potter. Il n’y a rien de bon là-dedans. Mais les conservateurs se retrouvent une fois de plus alignés sans ironie sur la méchanceté.

Si vous ne reconnaissez pas ce mème, c’est le roi spartiate Leonidas du film 300, et ils meurent tous à la fin, ce qui est délicieusement approprié.

Sans oublier que Sparte était à peu près une cité-État communiste.

CONSIDÉREZ LES VICTIMES DE VIOL.

Aussi …

VOTE ATOUT.

Pendant ce temps, le masque sert (principalement) à protéger les autres, pas vous-même. Mais comprendre cela exigerait de l’empathie et du souci pour les autres.

Bonne idée! Tout le monde devrait être obligé de prendre le jab!

Mais d’une manière ou d’une autre, je doute que ce soit l’argument avancé ici…

Quel grand ami ! Mais woah, Jésus ne parlait pas de pauvreté financière ? Quoi?

Je suppose que je n’ai jamais vraiment pensé à la façon dont cette merde d’évangile de prospérité grossière a mis les enseignements de la Bible au carré avec leur propre cupidité et égoïsme. C’est ici!

Il ne s’agissait pas de pauvreté financière, même si Jésus biblique a dit « il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu ». Il ne s’agissait même pas de pauvreté financière lorsque Jésus a commandé à ses disciples de renoncer à leur richesse et de la donner à ceux qui en ont besoin. Et il ne s’agissait pas de pauvreté financière lorsque Jésus a été exécuté pour avoir chassé avec colère des prêteurs d’argent dans un temple.

Rien de tout cela ne concernait la richesse financière, voyez-vous. Ainsi, ils peuvent toujours haïr, diminuer et déshumaniser les pauvres. Tout comme Supply Side Jesus le ferait.

Cependant, si leur interprétation était que Jésus parlait des pauvres spirituellement, cela signifie-t-il que les riches spirituellement sont exclus du royaume de Dieu, avec la parabole du chameau et tout ?

JE NE PORTERAIS PAS DE MASQUE À L’ÉPICERIE CAR QUELQU’UN D’AUTRE POURRAIT ÊTRE UNE VICTIME DE TRAUMA.

Aussi …

C’EST INCOMPARABLE QUE JE PUISSE AVOIR LE COVID.

Deux semaines à la maison à faire des « précautions », probablement des vitamines C et D. Il est maintenant trop tard pour les anticorps monoclonaux, le traitement avec le plus grand taux de réussite.

Pouvez-vous imaginer quelqu’un qui admet se dandiner entre le fauteuil inclinable et le lit et qui a des « problèmes pulmonaires » affichant des mèmes guerriers spartiates du roi Leonidas comme s’ils étaient de quelque manière que ce soit analogues ? Pouvez-vous imaginer une personne ayant des « problèmes pulmonaires » refusant de se faire vacciner contre une pandémie qui cible… les poumons ?

Tout comme l’édition brutale d’hier, il y a quelqu’un qui fait de son mieux pour faire tuer des gens en contrant des conseils sages et avisés avec des BS ignorants et non informés. « Faire des recherches » n’est pas « envisager plusieurs sources d’information et en parler à votre médecin ». C’est « voici ces sites anti-vaxx sommaires, RFK Jr, et quelques mèmes intelligents ».

Elle a des problèmes pulmonaires. Croyez-le ou non, elle est également en surpoids. Non vacciné. Et infecté. Elle est dans un monde de souffrance. Et si elle y parvient, une misère supplémentaire et une ruine financière à vie.

Tout cela aurait pu être évité avec un jab gratuit.

