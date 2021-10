Chroniques anti-vaxx : « Cette horrible arme de Satan »

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui concerne le mari de Black et pose la question suivante : existe-t-il un sort COVID pire que la mort ?

Exact, comme si leur télé n’était pas collée à Fox News pour un buffet de peur à volonté.

Donc si les gens n’ont pas d’armes, six millions de personnes seront assassinées en conséquence ?

Qu’est-ce que c’était que de « ne pas vivre dans la peur » ?

Et vraiment, c’est la putain de merde la plus dégoûtante que ces connards puissent répandre. Baise-les en enfer pour ça, avec une dose supplémentaire de « pourriture en enfer » pour y attirer les enfants.

Oui, c’est une projection ridicule. Oui, c’est profondément offensant. C’est un être humain dégoûtant et vil.

L’abâtardissement évangélique de la Bible et les paroles de Jésus sont un fléau dans ce pays.

Je déteste l’argent liquide. J’adore payer avec mon Apple Watch. L’idée que cela a des implications bibliques est si manifestement absurde que cela me fait physiquement mal de penser que les gens y croient.

Bizarre comment éteindre la télévision ne les a pas protégés d’une pandémie mondiale mortelle.

Mais bien sûr, remerciez Jésus d’avoir contracté une maladie hautement transmissible qui aurait pu être évitée avec un simple jab gratuit.

J’ai choisi cette histoire en raison des rapports extrêmement détaillés au jour le jour. C’est un rappel nécessaire qu’il ne s’agit pas d’une maladie paisible, mais d’une épreuve horriblement douloureuse que je ne souhaite pas à mon pire ennemi.

Maintenant, il est sous respirateur, donc, apparemment, Jésus s’en fichait du précédent merci.

Deux semaines plus tard, ses jambes sont en danger car le virus attaque ses différents organes. Des infections éclatent.

Le virus est une arme horrible de Satan. Dieu a travaillé à travers la communauté scientifique pour développer un vaccin, et ces personnes ont donné le majeur à ce vaccin qui sauve des vies et des jambes.

Écoutez, je suis athée et je ne crois pas en Satan ou en Dieu, mais construire un récit qui sauve des vies serait si facile ! Au lieu de cela, ils s’accrochent à l’idée qu’ils sont impuissants face aux méfaits de Satan.

Mais… comment cela peut-il être le mal de Satan si ce n’est pas quelque chose dont ils ont peur ? Satan fait peur ! Pourquoi se vanter de ne pas vivre dans la peur ?

Bien sûr, il n’y a pas de logique cohérente ici. Et c’est dommage car cela nous donnerait les bases pour construire une campagne de vaccination : « Contrecarrer Satan avec le DIEU VAXX. Malheureusement, ce n’est pas si facile.

Et en conséquence, voici un homme à l’hôpital, son corps sous l’assaut du système : fièvre, tachycardie, inflammation des organes et caillots sanguins qui lui ont coûté ses deux jambes.

OMFG.

Et parce que ses poumons sont défaillants, une trachéotomie est prévue.

Joyeux anniversaire d’un mois à l’hôpital. Elle pense que son Dieu l’a préparé à perdre ses jambes, et ensuite elle loue ce même Dieu ? Je ne peux pas.

Dieu merci pour cette merveilleuse infirmière. Elle était un baume au milieu de toutes ces ténèbres.

Il a de l’anxiété parce qu’il a perdu ses jambes, il est branché sur on ne sait combien de machines, tout son corps souffre tellement qu’il doit être maintenu dans un état semi-drogué pour le tolérer.

Réprimandez-le tout ce que vous voulez, mais la contre-mesure à COVID n’est pas la prière, c’est un coup gratuit. C’est une merveille de la médecine moderne. Satan ne peut pas croire à sa chance que les gens refusent de la saisir !

Il veut être sous sédatif parce que vivre est une torture. Et il ne peut pas éteindre la télé pour que les choses s’améliorent comme par magie. Il ne peut y avoir « l’ignorance est un bonheur » dans cette situation.

IL EST TORTURÉ. Il retire tous les tubes parce qu’il est à l’agonie. Je comprends qu’elle est très stressée, donc le « LOL » semble totalement déplacé, mais rien dans cette situation n’est humoristique. C’est dévastateur. Et son anxiété n’est pas meilleure, il a juste arraché une sonde d’alimentation de son estomac.

Mon cerveau crie OMFG dans chaque panneau de cette histoire. C’est littéralement mon pire cauchemar. Étant donné le choix, je préfère que COVID-19 me prenne rapidement que de « survivre » de cette manière.

S’accrocher à la foi dans ces conditions est… quelque chose.

S’il vous plaît, si jamais je suis à l’hôpital et que je ne peux pas faire pipi, et qu’ils ont besoin d’insérer ou de réinsérer un cathéter, pour l’amour de tout ce qui est saint, ne le diffusez pas au monde ! Ce pauvre type n’a-t-il pas assez souffert ? Maintenant, il doit être humilié ?

Peut-être que si elle disait « tout le monde, évitez son sort, s’il vous plaît vaccin », il y aurait au moins un objectif plus grand et plus noble. Mais malheureusement, aucun signe de cela nulle part ici.

Deux mois plus tard, la souffrance continue. Cela ne se mesure pas au nombre de morts – à quel point le fait de survivre à un grave épisode de COVID peut vous laisser. Et c’est en supposant qu’il survit finalement. Ce n’est toujours pas assuré.

Oh super. Leur tombola de collecte de fonds est pour l’un d’entre eux, tout comme Jésus l’aurait voulu :

Voici ce gars, qui se bat toujours pour sa vie, et leur tentative de collecter des fonds comporte un bâton de la mort.

Bien sûr, il n’y a aucun moyen que ce qu’ils collectent couvre les frais médicaux, la perte de ses revenus, la mise en conformité de sa maison avec l’ADA et le coût des prothèses. Il n’est pas question d’assurance-maladie, donc cela leur reviendra principalement, avec une faillite médicale qui répartira les coûts sur le reste d’entre nous. Il a des enfants qui souffriront également de leur père brisé et d’une grande pauvreté.

Et c’est en supposant qu’il survit !

TOUT ÉVITABLE.

C’est le pire. Au début de la pandémie, c’était déjà assez grave. Mais maintenant? Tout est évitable.

