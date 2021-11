Chroniques anti-vaxx : #F*CKJOEBIDEN disent-ils, alors que COVID déchire toute leur famille

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui met en scène une famille entière, abattue par COVID.

La femme est bleue, le mari est noir, la belle-sœur est verte et la fille est rouge.

Il est toujours utile d’établir à quel point ces idiots sont déplorables.

Elle fait partie du personnel d’une maison de soins infirmiers et elle pense qu’elle devrait pouvoir se promener en infectant les patients âgés à haut risque bon gré mal gré. Ce mandat de vaccin pour le personnel des maisons de soins infirmiers n’aurait pas pu arriver assez tôt.

Le mari est synonyme de « liberté médicale », parce qu’il est un homme et n’a pas à s’inquiéter que le gouvernement se mêle de son utérus. Il appelle également les coups de feu.

Donc maman, papa et fille sont tous de fiers anti-vaccins.

Euh oh. Ma fille est dans une misère totale parce qu’il s’avère que COVID est un peu nul.

Comme le confirme la capture d’écran précédente, c’était son choix et son droit d’être infectée par un virus tueur.

Maman l’a maintenant. C’est presque comme si ce virus était hautement transmissible, d’où l’importance d’acquérir une immunité collective via la vaccination et des précautions continues comme les masques et la distanciation sociale !

Voilà la sœur du mari, et apparemment ce n’est pas la première fois depuis que sa fille écrit : « Pourquoi cela continue-t-il d’arriver à ma famille ?

Cela n’arrive pas à ma famille ou à mes amis. Je me demande pourquoi? J’ai une théorie, cependant, et peut-être, peut-être peut-être, cela a-t-il quelque chose à voir avec ceci:

Quand il est plus important de dire « fuck Joe Biden » en restant non vacciné que de se protéger d’un virus mortel, alors peut-être que de mauvaises choses pourraient arriver, encore et encore.

Le mari l’a aussi !

Il prend un lit d’hôpital et épuise les ressources médicales parce qu’il voulait sa « liberté médicale ». Quelle liberté a-t-il dans cette chambre d’hôpital, à bout de souffle ?

Eh bien, il a maintenant la « liberté médicale » de se faire enfoncer un tube dans la gorge.

Je ne sais pas pourquoi ce graphique est si souillé et difficile à lire, mais tout l’intérêt de la « foi sur la peur » était l’idée qu’ils préféraient dépendre de leur dieu pour les protéger d’un virus plutôt que de se promener en faisant des choses « hors de la peur », comme le port de masques, la distanciation sociale et la vaccination. Dans ce cas, il est déjà trop tard. Leur dieu ne les a pas protégés du virus. L’un des quatre infectés est déjà mort tandis qu’un autre est sous respirateur, et les taux de survie de ceux-ci sont atroces.

Ils devraient avoir peur, car leur foi ne les protégeait pas.

Oh regarde, c’est une collection de graphiques de photos de profil Facebook anti-vaxx conneries.

La « liberté médicale » signifie apparemment la liberté de mendier de l’argent aux autres, de vous tirer d’affaire de votre propre stupidité et imprudence.

Le COVID ne frappe pas tous les foyers. Il frappe les maisons des gens qui font de la merde comme placer des graphiques de « liberté médicale » sur leurs pages Facebook.

« S’il vous plaît, protégez… » prient-ils, refusant de se rendre compte qu’il y a un putain de vaccin là précisément pour cette raison. PROTÉGER!

Ses poumons et ses reins sont médicalement libres de fonctionner.

Ces personnes adorent dire « 99,8 % survivent ! » Ici, vous avez une famille de quatre personnes, toutes sont tombées malades et deux d’entre elles n’ont pas survécu.

Des milliers de personnes meurent, et elles pensent que leur foi, ou leurs mèmes Facebook, ou leur petit roi Trump les protégeront des conséquences de leurs actes.

Mon analogie préférée est celle-ci : il y a 45 000 vols commerciaux chaque jour. Si le taux de survie était de 99,8 %, cela signifie que 90 d’entre eux pourraient s’écraser n’importe quel jour. Si c’étaient les chances de voler, prendriez-vous l’avion ? Je ne le ferais certainement pas !

C’est leur héritage. Cela en valait-il vraiment la peine ?

