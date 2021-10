Chroniques anti-vaxx : Il n’avait peur d’aucun COVID, mais les Noirs ? Terrifié par ceux

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Appelons le récit édifiant d’aujourd’hui « Camionneur ».

Compte tenu de la date, le dernier président a dû annoncer une nouvelle fin à cette fausse pandémie de COVID qui était en fait la faute de la Chine, bien que toujours très fausse.

LES GARS.

SI VOUS ÊTES BLANC…

AYEZ PEUR QUE LES NOIRS CROCHENT SUR VOTRE NOURRITURE.

Je veux dire, ne mange pas dans les fast-foods si tu peux l’éviter. Il existe des options alimentaires beaucoup plus saines. Mais le racisme n’en est pas la raison.

Ce nombre est évidemment beaucoup plus élevé, et encore plus élevé dans les comtés rouges les plus touchés par COVID. Au Mississippi et en Alabama, environ 1 habitant sur 300 est décédé du COVID. Et la pandémie se poursuit sans relâche dans ces États.

Si quelqu’un vous dit que vous avez une chance de mourir de la manière la plus douloureuse et la plus misérable possible, mais qu’un simple coup gratuit réduira considérablement ces chances, le prendriez-vous ? Eh bien, si vous le lisez, vous l’avez probablement fait. La plupart des gens intelligents ont. Malheureusement, c’est maintenant une pandémie de débile.

Vous vous faites ébrécher ? Quelqu’un a oublié de m’ébrécher.

Masque:

Poulet:

Euh, c’est juste lui.

Je veux dire, il pense que les poulets ressemblent à des gens de la planète des singes, alors vous savez qu’il est déjà un peu en retrait.

Cela rend le clavier plus facile à nettoyer, duh.

Et sérieusement, c’est ce qui les énerve. Qui s’en fout s’il y a du plastique sur le clavier.

Aurait pu me tromper. Il vit dans la peur totale que les Noirs crachent sur son fast-food.

Oui, il n’y a presque pas eu de grippe l’année dernière, ce qui ne devrait pas être surprenant étant donné que les écoles étaient fermées, les gens étaient masqués et se lavaient les mains, les événements sportifs n’avaient pas de public, etc. Quand les gens ne se rassemblent pas en masse, moins de maladies est répandu.

SI ÉTRANGE.

FOU, comme le but du vaccin est de réduire considérablement les risques de décès !

Quelqu’un peut-il s’il vous plaît éduquer ces gens sur les vrais nazis ?

Imaginez une maladie si mortelle que vous devez être testé pour savoir que vous l’avez ! Comme le cancer. C’est juste dingue comment vous devez être testé régulièrement pour les cancers du sein et du côlon. Ils ne peuvent pas être si mortels ! SEULES les maladies qui vous donnent des reniflements immédiats ou peut-être un mal de tête sont mortelles.

J’adore leurs conversations fantastiques avec les patrons, les serveurs et d’autres personnes demandant des informations sur les vaccins. Comme si les entreprises n’avaient pas de services RH et n’avaient pas de directives juridiques vérifiées. Ils seront sûrement contrecarrés par un mème Facebook.

Ils ne pensent jamais que cela les affectera. Jamais. Cela n’a pas commencé comme une infection des sinus. Cela a commencé comme COVID, qui a ensuite commencé à faire un numéro sur son système respiratoire.

En conséquence, il va très bien, à l’exception de la partie respiration, qui est une partie mineure de la vie.

Oui, la plupart des gens se rétablissent très bien. Mais pas tout le monde, donc le but est de s’assurer que vous ne vous retrouvez pas du mauvais côté des chances.

Et c’est en supposant que vous vivez à travers l’épreuve. Comme Trucker l’a réalisé, être coincé au lit pendant des semaines a un impact sur vos finances.

Putain de merde, un jour plus tard. On dirait même qu’il est allé à l’hôpital. A souffert au lit pendant quelques semaines, et c’est tout.

Mais il n’avait pas peur, comme les loups. Sauf pour les Noirs qui crachent sur sa nourriture, car même les loups ont peur des Noirs.

