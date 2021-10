Chroniques anti-vaxx : il n’y a aucune logique dans la vaccination, autre que la partie « sauvez votre vie »

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Appelons le récit édifiant d’aujourd’hui « Red, et comment elle a tué son père ».

Mon dieu, tant de désinformation entassées dans un seul mème. Efficacité mortelle.

Et nous savons déjà à quel point rien de tout cela n’a d’importance pour les anti-vaccins. « Les vaccins sont expérimentaux ! Mais ils s’en fichaient lorsque les vaccins étaient officiellement approuvés. Ils ont juste déplacé les poteaux de but. Parce que « 5 milliards de personnes ont été vaccinées avec très peu d’effets secondaires » devrait vraiment clore le débat.

Mais ce ne sera pas le cas. Déjà.

Ils vivent dans une peur perpétuelle (immigrants ! Théorie critique de la race ! Annulez la culture ! Émeutiers noirs ! Armes à feu pour la protection personnelle !). Enfin, quelque chose apparaît qui justifie en fait une réelle peur, et tout à coup ils veulent « donner la priorité à la vie ».

Eh bien, COVID ne se soucie pas de leurs priorités.

L’« humour » conservateur n’est toujours que du racisme, du sexisme, de l’homophobie, de la transphobie et d’autres insultes haineuses.

Vous vous souvenez quand la première dame Michelle Obama a lancé une campagne pour une alimentation saine et de l’exercice, et que les conservateurs ont perdu la tête à ce sujet ? Cependant, ils adorent leurs scooters de mobilité financés par Medicaid.

C’est aussi un Coca light.

OMG, il ne se contente pas de « se battre contre tout et tout le monde » parce qu’il n’est qu’un escroc bourru. Il est torturé. Se faire enfoncer l’un d’entre eux dans la gorge est brutal :

En avoir un dans la gorge est si brutal qu’il paralyse littéralement le patient pour l’empêcher d’essayer de l’arracher.

Je dois revenir à ce premier mème, celui où Red a affirmé que « n’avait aucun sens » de se faire vacciner, à cause d’une longue liste de désinformation et de désinformation.

Est-ce que « être intubé puis paralysé pour faire face à l’inconfort et à la douleur torturés » était l’un des points clés ?

« Il a combattu l’évent toute la journée. »

Je ne sais pas si je peux assez dire « il est torturé ».

Il est torturé.

Et la seule façon de permettre cette torture est de vous paralyser, donc vous n’essayez pas de l’arracher.

Ma réaction a été « oh Dieu merci ! » Pas parce que je suis heureux que le père de Red soit mort, mais parce que je ne pouvais pas imaginer un sort pire que la torture qu’il endurait. La mort a dû être un soulagement. Je suis heureux qu’il ne lutte plus ou ne souffre plus. Je serais plus heureux s’il avait été vacciné et n’avait jamais utilisé un lit d’hôpital et écrasé cette famille, mais malheureusement, nous, les libéraux, ne pouvons pas rivaliser avec des mèmes ridicules «transvaccinés».

Neuf jours. Neuf jours de torture et d’enfer, et le seul soulagement était la mort.

Qui diable veut même la possibilité que cela se produise? « Vous n’avez que 2% de chance d’être à l’hôpital avec COVID ! » Eh bien, quel que soit ce chiffre, même s’il est de 0,01 %, ne voyez-vous pas à quoi ressemble ce séjour à l’hôpital ? Même les survivants sont comme « Je pensais que j’allais mourir tous les soirs ! » Qui veut ça ?

Je ne veux même pas de la grippe. Pas même le rhume. Mais ça? Avec des tubes de respiration et d’alimentation sortant de votre corps, peut-être une machine de dialyse, qui sait quoi d’autre ? Qui diable regarde les chances de cette misère et de cet enfer, et pense « hein, ne va pas avoir peur ». Putain de merde pour l’amour de Dieu, aie peur !

Même la survie peut être un paysage infernal de maladies chroniques et de ruine financière. Tout cela parce qu’ils refusent de prendre un jab gratuit salvateur.

Avez-vous remarqué que Red n’écrit jamais les mots « COVID » ? Elle dit que sa mère « est également positive », mais ne mentionne jamais avec quoi. Elle n’a aucun problème à publier de la merde sur COVID, par son nom, mais refuse ensuite de le nommer lorsqu’elle affecte directement plusieurs membres de sa famille et finit par tuer son père.

Et donc ils n’apprennent pas. Leurs amis et leur famille peuvent prétendre qu’il est mort de « pneumonie », désinfectant la véritable raison de cette mort volontaire et inutile, tout en devant attendre des semaines pour s’en plaindre publiquement parce que Facebook l’a mise en pause pour avoir distribué des mensonges.

Quoi qu’il en soit, c’était le 3 octobre, lorsque son monde a basculé après avoir perdu son père. Voici ce qu’elle publiait le 5 octobre :

Cela ne s’arrête pas, c’est pourquoi cette pandémie va continuer.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.