Chroniques anti-vaxx : les amis ne laissent pas leurs amis mourir de COVID, à moins que vous ne soyez anti-vaxx

Le magenta est un type de rupture. Habituellement, ces gens disent « J’ai entendu ». Il est rare de voir l’un d’eux prétendre lire. Toujours pas de citations, bien sûr.

J’ai regardé Gibraltar, le petit protectorat britannique de la taille d’un rocher à la pointe de l’Espagne. Elle fait 2,3 miles carrés et compte 34 000 habitants. Avec 98 décès liés au COVID, il a le 8ème taux de mortalité officiel par habitant au monde. (Insister sur le « officiel », car nous savons que de nombreux pays ont menti sur leurs taux de mortalité, et que beaucoup d’autres n’ont pas l’infrastructure nécessaire pour tenir un compte approprié.) Il a également un taux de vaccination supérieur à 100 %, ce qui est possible parce que des milliers d’Espagnols traversent la frontière pour travailler dans le territoire à coût élevé, et ils se sont fait vacciner à Gibraltar.

Les taux de Covid augmentent sur le territoire. Mais la mesure la plus importante, ce sont les décès, et sur ce front :

Malgré de nouveaux cas quotidiens dans les années 70, les gens ne meurent pas. « Augmentation des décès », dit-elle. J’en vois un depuis le 26 août. Et notez que Gibraltar est entièrement rouvert, sans aucune restriction.

Les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %, mais ils font ce que les autorités sanitaires ont toujours dit qu’ils feraient : atténuer les symptômes, limiter le nombre de personnes dans les hôpitaux et garder les lits d’hôpitaux ouverts pour les cas les plus graves.

La réalité est que même avec une vaccination complète, ce virus continuera de faire des ravages si les gens refusent de poursuivre la distanciation sociale, le masquage et d’autres stratégies d’atténuation. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. Mais il est prouvé que les non vaccinés courent un risque beaucoup plus élevé de maladie grave et de décès. C’est si simple.

« J’ai lu au début de ce gâchis, que ce n’est pas une bonne science de vacciner au milieu d’une pandémie… » Bon dieu. Les amis vaccinés de Yellow sont censés tous attraper COVID, contrairement à ses amis non vaxxés. Black vous dirigera vers des vidéos YouTube craquantes avec des sources « honorables ». Oh mec.

Les vaccins ne sont pas prouvés comme « gentherapie », donc ils vous tueront probablement, dit Blue. Red pense que les tests COVID sont confus par la grippe et veut que vous recherchiez la définition du vaccin.

Oxford Dictionary : « une substance utilisée pour stimuler la production d’anticorps et fournir une immunité contre une ou plusieurs maladies, préparée à partir de l’agent causal d’une maladie, de ses produits ou d’un substitut synthétique, traité pour agir comme un antigène sans induire la maladie. «

Bon point, rien là-bas sur les puces électroniques, Anthony Fauci, la marque de la bête, ou les gros profits pour la grande Pharma.

Jaune ne peut tout simplement pas comprendre ce que les « pouvoirs » veulent de tout ce « diviser pour régner » des moutons ! Qu’est-ce que ça peut être ????? Le rouge est d’accord. Ils ont compris tout le complot, sauf ce qu’est le complot. «Pourquoi le gouvernement veut-il nous contrôler et nous tuer avec une injection mortelle. Cela n’a aucun sens ! Je veux dire, ils pourraient s’arrêter là et penser : « Oh ouais, ça n’a pas de sens ! » Mais apparemment c’est trop facile. Il vaut mieux croire que le monde dans lequel ils vivent est épouvantable.

C’est un nouveau Jaune, celui-ci essaie de faire entendre raison dans ce fourré épineux de l’ignorance. C’était un effort courageux, mais voué à l’échec.

Magenta pense qu’elle est drôle avec le crack « ce qui est arrivé à epsilon ». Elle en était fière la première fois qu’elle l’a utilisé et était probablement ravie de le sortir à nouveau. « Les masques et les vaccins ne semblent pas aider, en fait », déplore-t-elle, malgré le fait que les masques et les vaccins aident absolument, en fait.

Pour info, il y avait un Epsilon. Il est sorti à San Francisco et était la variante dominante dans mon petit coin du monde, mais Alpha l’a surpassé partout ailleurs et a été anéanti lorsque Delta est finalement sorti de l’Inde.

Purple pense que les gens « commencent à se réveiller », malgré le fait que 80% des adultes sont désormais vaccinés. Apparemment, les « pouvoirs » doivent garder les gens « divisés » afin de les faire vacciner afin de… ouais, nous ne savons toujours pas pourquoi.

Pas de secte ici, les gens. Eh bien, à l’exception de ces avertissements Facebook occasionnels. C’est le vrai culte que nous avons trouvé en cours de route.

Le parti de Big Daddy Trump et de Jésus prétend qu’ils ne « remettent pas en question l’autorité ».

1) Évitez les foules pour endiguer la propagation de la pandémie, 2) sauf si vous êtes vacciné, car cela confère des protections supplémentaires à vous-même et à votre entourage. Pourtant, nous savons que vous n’écouterez pas, alors 3) si vous n’êtes pas vacciné, nous aurons des tentes de vaccination sur place, et 4) vous pouvez acheter toutes les barres Snickers et Twinkies frits avec lesquels vous pouvez farcir votre œsophage l’argent doux et doux que nous vous donnerons pour vous éviter, ainsi que ceux qui vous entourent, de souffrir de cet horrible fléau qu’est une maladie.

Sérieusement, je comprends tout à fait. Mais si obtenir une photo à une foire d’État ou à Walmart est si inexplicablement étrange, n’importe quelle pharmacie ou hôpital Walgreens sera heureux de piquer.

Le couple ne veut pas s’asseoir avec un autre couple non vacciné.

L’autre couple, non vacciné, a respecté ces souhaits et ne s’est pas assis à cette table.

Il me semble que tout le monde s’est bien comporté dans cette situation.

Mais Magenta devait être un connard et faire semblant de tousser lorsque le couple vacciné faisait la queue pour payer. Parce qu’une peste mortelle est hilarante.

Et puis elle s’en est vanté sur Facebook, parce qu’elle est un acte de classe.

Bien sûr, il y a de fortes chances que l’histoire soit un copier-coller. Y a-t-il vraiment des « zones touristiques » dans l’Iowa ? De toute façon, elle est toujours un connard.

Si nous élisions des démocrates plus progressistes, cela arriverait absolument.

Ceux-ci pourraient être le genre de mème le plus étrange de la communauté anti-vaxx. « Pourquoi ne vous donnent-ils pas gratuitement d’autres médicaments qui sauvent des vies ? HA A CASSÉ ! »

1) Le cancer n’est pas transmissible, à l’exception du VPH, et nous sommes heureux de donner aux gens des vaccins gratuits pour cela (et vous ne le sauriez pas, les conservateurs n’aiment pas non plus celui-là). 2) Avec les soins de santé universels, oui, vous n’auriez pas à vous soucier de la faillite médicale pour faire face aux procédures médicales.

Cela dit, les soins de santé universels ne sont pas gratuits, nous les paierions par les impôts. Mais un régime fiscal progressif transférerait une grande partie de ce fardeau aux riches, alors oui, pour la plupart des personnes qui publient ces mèmes, les médicaments contre le cancer qui sauvent des vies finiraient par être fortement subventionnés, voire gratuits.

CE N’EST PAS COVID C’EST QUE LES TESTS DE GRIPPE SONT truqués.

Quelle différence une semaine fait. Apparemment, c’était COVID. Et pire que cela, si elle avait été testée et s’était révélée positive, elle aurait été éligible aux anticorps monoclonaux. Au lieu de cela, parce qu’elle pensait que les tests étaient truqués, elle ne peut pas prendre l’un des rares traitements éprouvés pour améliorer considérablement les taux de survie.

Pendant ce temps, elle infecte son mari, qui se qualifie heureusement pour le Regeneron.

Elle avait des chevaux ! Et l’ivermectine n’a pas fonctionné ?

De toutes ces chroniques, c’est peut-être la première fois que quelqu’un perd la vie parce qu’il n’a pas fait confiance au test COVID. Le vaccin « ne fait qu’atténuer vos symptômes graves », a-t-elle écrit. Eh bien, c’est sûr que ça aurait été utile, étant donné son, euh, symptôme ultime.

Je me demande si son amie qui lui a dit de ne pas se donner la peine de se faire tester, parce que « les tests sont truqués de toute façon » se sentira mal à ce sujet.

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.