Chroniques anti-vaxx : Survivre aux fléchettes sur gazon et aux Clackers vaut mieux qu’un vaccin. Ou est-ce?

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Appelons le récit édifiant d’aujourd’hui « M. Black ».

Donald Trump a obtenu 74 millions de voix. Joe Biden a obtenu 81 millions. Ils doivent mentir sur tout.

OMFG c’est le meme le plus stupide! Il le dit juste là sur le mème flippant : ENREGISTRÉ.

Oui, ils sont enregistrés. Et lorsqu’ils déménagent quelque part, ils doivent avertir tous leurs voisins de leur présence. Et il existe une base de données en ligne où vous pouvez voir tous les délinquants sexuels vivant près de chez vous.

Tout cela signifie plus que « porter une carte », car quel en serait le but ? Même alors, plusieurs États inscrivent le statut de délinquant sexuel sur leur permis de conduire. Les délinquants sexuels enregistrés n’ont déjà aucune vie privée.

GARDE CELA À L’ESPRIT.

Restaurant : Pas de masque, pas de shot, on s’en fout, entrez !

Client : décède, devient gravement handicapé ou subit une dévastation financière à cause du COVID long-courrier.

Restaurant : … profit ?

Si vous pensez voir un parallèle, vous êtes au-delà de tout espoir.

J’ai lu cela comme « Je ne me plierai pas à un communiste ».

Revient à la théorie courante : les conservateurs giflent le « communiste » sur tout ce qu’ils n’aiment pas, ignorant totalement la définition réelle du mot.

Tellement imprudent !

Spoiler : il n’a pas eu COVID, parce que ce n’est pas comme ça qu’on a COVID.

Et mon Dieu, arrête d’être un tel flocon de neige. C’est un écouvillon nasal.

Candace affirme que les victimes centraméricaines de la violence effrénée des gangs alimentés par la drogue « veulent juste une mise à niveau ». El Salvador et le Honduras sont les deux pays les plus violents de la planète, suivis de la Jamaïque, du Venezuela, du Belize et du Guatemala. Mais bien sûr, ils veulent juste « une mise à niveau ». Quelle sale merde. Pas étonnant que les conservateurs l’aiment.

Hé regarde, les hommes blancs disent « absolument » à une femme noire disant qu’il n’y a pas de racisme.

Je dois le lui remettre, elle a trouvé la meilleure arnaque possible : absoudre les connards racistes de leurs défauts.

Je ne me souvenais pas des clackers, et il s’avère qu’ils existaient avant d’immigrer aux États-Unis.

Claqueurs […] étaient des jouets populaires à la fin des années 1960 et au début des années 1970. En 1968, des modèles de sphères en verre trempé ont émergé qui finiraient par se briser, envoyant des éclats de verre au visage de l’utilisateur et de toute personne à proximité.

Tellement excité, M. Black a survécu aux clackers. Mais quelle logique bizarre.

N’AVEZ-VOUS PAS PEUR DES REQUINS ?

Non! J’ai survécu à Clackers !

N’AVEZ-VOUS PAS PEUR DE L’AMIANTE ?

Non! J’ai survécu à une Ford Pinto !

Mais bon sang, tous les Clackers et les fléchettes de pelouse n’enlèveront pas leur peur des caravanes d’immigrants brunes effrayantes ou de la théorie critique de la race !

BTW, il s’avère que le redneck dans ce meme est l’acteur porno gay Kristopher Weston, ce qui rend ce meme hilarant.

La seule réponse est comme « , Je prends ce pari !

Mais il a survécu aux fléchettes sur gazon, donc rien à craindre.

Il a le COVID. Il se plaint de combien ça craint. Il n’arrive même pas à boire un verre d’eau ! Luttant pour ouvrir un sac de pommes, tout seul, aucun compagnon pour aider. J’ai envie d’avoir pitié de lui, j’en ai presque ! Mais ensuite, il continue de publier des conneries anti-vaxx.

Genre, de quoi s’agit-il, celui-ci ? De quel service public parle le mème ? Les restaurants et les concerts ne sont pas des services publics. Ce sont toutes des installations privées. Parlent-ils des hôpitaux? Parce que ce sont eux qui refusent de nationaliser notre système de santé.

OMG, il a tendu la main, a republié ce même mème stupide, afin de dire que peu importe à quel point COVID était, il n’avait toujours pas peur. À cause des Claceurs.

Et vraiment, il aurait dû l’être, parce que TROIS JOURS PLUS TARD :

Ce restaurant n’aura plus son patronage. Il s’avère que la vaccination aurait été meilleure pour les affaires.

Il n’a plus à payer ces impôts.

Il n’a certainement pas à payer ses paris.

Et Joe Biden n’a plus à s’impatienter avec son refus de vacciner.

Avoir peur aurait signifié des précautions comme la vaccination et le masque. Cela aurait signifié prendre au sérieux ce résultat positif au test de covid et obtenir des anticorps monoclonaux. (Bien qu’il ait été testé aux urgences, ils ont dû le renvoyer chez lui à cause du manque de lits.)

Au lieu de cela, il croyait à toute la propagande anti-vaxxer, que c’était « juste la grippe » (ignorant leurs mèmes qui crient à propos des 40 000 personnes qui meurent de la grippe chaque année), et que les fléchettes de pelouse survivantes lui ont en quelque sorte donné des pouvoirs d’immunité supplémentaires.

Ce n’est pas le cas.

