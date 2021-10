Aujourd’hui, abc a annoncé la date de sortie de la série limitée très attendue « Femmes du mouvement ».

L’émission de six épisodes sera diffusée en trois parties à partir du jeudi 6 janvier (20 h / 22 h HNE), pendant trois semaines consécutives. La série est basée sur l’histoire vraie de Mamie Till-Mobley, qui en 1955 a risqué sa vie pour obtenir justice après que son fils Emmett a été brutalement assassiné dans le Jim Crow South. Ne voulant pas laisser le meurtre d’Emmett disparaître des gros titres, Mamie a choisi de porter sa douleur sur la scène mondiale, devenant une militante pour la justice et enflammant le mouvement des droits civiques tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Prévu pour donner vie à cette histoire historique importante, l’ensemble de la série comprend la lauréate du Tony® Award de cette année pour l’actrice dans un rôle principal dans une comédie musicale, Adrienne Warren, avec Mamie Till-Mobley; 1992 Gagnant du Tony® Award pour l’actrice dans un rôle vedette dans une comédie musicale, Tonya Pinkins, comme Alma; Cédric Joe comme Emmett Till; Ray Fisher comme Gene Mobley ; Gagnant du prix Emmy® Glynn Turman comme Mose Wright ; Chris Coy comme JW Milam ; Carter Jenkins comme Roy Bryant et Julia McDermott comme Carolyn Bryant.

FEMMES DU MOUVEMENT – « Femmes du mouvement » d’ABC met en vedette Cedric Joe dans le rôle d’Emmett Till et Adrienne Warren dans le rôle de Mamie Till-Mobley. (ABC/Matt Sayles)

« Femmes du mouvement » est produit par Kapital Entertainment et créé par Marissa Jo Cerar, qui est également productrice exécutive et showrunner. Le révérend Wheeler Parker Jr., le Dr Marvel Parker, Mme Ollie Gordon et Christopher Benson servent de consultants pour la série. Les producteurs exécutifs sont Aaron Kaplan, Dana Honor et Michael Lohmann (Kapital Entertainment), Shawn Carter, Jay Brown et Tyran « Ty Ty » Smith (Roc Nation), Will Smith et James Lassiter (Westbrook), Rosanna Grace (Serendipity Group Inc.) , Alex Foster et John Powers Middleton (Middleton Media Group), David Clark (Mazo Partners) et Gina Prince-Bythewood. Le premier épisode est écrit par Marissa Jo Cerar et réalisé par Gina Prince-Bythewood. Tina Mabry, Julie Dash et Kasi Lemmons sont également réalisatrices de la série limitée.