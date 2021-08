Chroniques de l’Euro 2020 – Cinquième partie : La finale parfaite

L’Euro 2020 nous a apporté d’innombrables moments inoubliables, bons et mauvais, notamment lors de la phase à élimination directe. Ceci est le cinquième et dernier article d’une série qui raconte les nombreuses histoires de la compétition de cet été.

Chroniques de l’Euro 2020

L’Italie devance l’Espagne

La demi-finale entre l’Italie et l’Espagne a démarré énergiquement, mais s’est calmée au bout de quelques minutes ; une compétence que Gianluigi Donnarumma devrait également maîtriser après quelques tirs de but ratés qui ont presque offert l’avantage à l’Espagne. En fin de compte, ces échecs ont peut-être plutôt permis aux Azzurri de prendre l’avantage, car le lancer de Donnarumma à la 60e minute a contribué à la réussite de la contre-attaque italienne, tout comme la finition impeccable de Federico Chiesa. Malgré la possession dominante, La Roja n’a pas réussi à le convertir en buts, jusqu’à la 80e minute, lorsque Morata a prouvé une fois pour toutes le contraire à ses sceptiques en devenant le meilleur buteur de tous les temps de l’Espagne à l’Euro.

Le temps supplémentaire était inévitable. Federico Bernardeschi a été le dernier joueur à entrer sur le terrain, le sixième remplaçant italien. C’était la première fois que l’UEFA autorisait autant de remplacements lors d’un tournoi, une décision prise quelques mois avant la finale pour aider les joueurs à faire face à la congestion des matches provoquée par la pandémie de COVID-19. Bernardeschi s’est avéré être un excellent remplaçant, marquant cliniquement lors des tirs au but. L’une des nombreuses pénalités italiennes solides, et une solide (pour le moins) performance de Donnarumma, qui a emmené l’Italie en finale malgré le doute avant le championnat.

Mikkel Damsgaard étourdit l’Angleterre

Peu de pays, voire aucun, peuvent prétendre avoir un bilan compétitif positif contre l’Angleterre à Wembley. Le Danemark est (était) l’un d’entre eux, ayant vaincu les Three Lions en octobre 2020. Mais les enjeux étaient différents maintenant. La finale de l’Euro 2020 était dans la cagnotte. Certains fans anglais ont hué l’hymne national danois ; un problème récurrent pendant le tournoi. Quelques-uns ont même déclenché des feux d’artifice. Les supporters anglais n’étaient pas les seuls coupables, mais, en tant que pays avec le plus de matches joués à domicile, ils étaient les plus visibles.

Le Danemark a pris un bon départ contre l’Angleterre, tenant bon pendant longtemps. Les Three Lions étaient plus que motivés pour atteindre leur première finale depuis 1966 et attendaient avec impatience le premier but, et il est arrivé à la 30e minute. Mikkel Damsgaard a encore une fois béni le Danemark avec une frappe remarquable. Cette fois, il s’agissait d’un coup franc, le premier but concédé par l’Angleterre dans le tournoi et qui, selon certains, aurait dû être refusé car les attaquants danois ne se tenaient pas à une distance appropriée du mur, bloquant ainsi potentiellement la vue de Jordan Pickford. Mais étant donné la vigueur avec laquelle Damsgaard a frappé le ballon, il est peu probable que cela ait fait une différence.

L’Angleterre brise les cœurs danois au milieu des controverses

L’Angleterre a riposté et égalisé grâce à un but contre son camp de Simon Kjaer qui aurait rendu plus justice à Raheem Sterling, leur meilleur joueur du tournoi. Il serait bientôt à nouveau sous les projecteurs. Cette impasse n’a pas pu être levée en 90 minutes. Alors que la première mi-temps des prolongations touchait à sa fin, Sterling est tombé dans la surface de réparation après une légère touche de Joakim Maehle. Il a sans doute commencé à descendre avant que le contact ne soit établi, cependant. L’arbitre néerlandais n’a pas hésité à pointer du doigt l’endroit. Le talismanique Harry Kane s’est avancé pour le prendre. « Le joyau inestimable de l’Angleterre », comme l’avait appelé le commentateur Peter Drury. Kasper Schmeichel a sauvé le premier coup franc de Kane, mais le joyau inestimable de l’Angleterre a converti le rebond. C’était un objectif entouré de controverse pour plus d’une raison.

Plusieurs experts ont critiqué la décision, dont José Mourinho. Il a exprimé ses inquiétudes quant à la décision de sanction, bien qu’il ait également félicité l’Angleterre pour sa performance : « Ce n’est jamais une sanction. La meilleure équipe a gagné, l’Angleterre méritait de gagner. L’Angleterre a été fantastique, mais pour moi, ce n’est jamais un penalty”, a déclaré Mourinho à TalkSPORT.

Un point de vue partagé par l’officiel de match anglais, Mark Clattenburg, qui a également expliqué pourquoi la VAR n’a pas annulé la décision : « Je ne pense pas que le tacle méritait un coup de pied dans un moment aussi clé. Les Danois diront que c’était dur. Mais encore une fois, ce n’était pas une erreur claire et évidente », a-t-il déclaré.

De plus, le gardien danois Schmeichel s’est fait pointer un laser sur lui avant que le penalty décisif ne soit prononcé. La recherche du ou des coupables a échoué. Au total, l’UEFA a infligé une amende de 25 630 £ à la FA pour les divers incidents.

La finale parfaite de l’Euro 2020

Controverses mises à part, l’Angleterre avait brillamment réussi à atteindre sa toute première finale européenne. Il est important de ne pas laisser les pommes pourries dans les tribunes ternir la réputation des joueurs innocents sur le terrain. C’était la finale parfaite. La meilleure attaque contre la meilleure défense. Deux puissances traditionnelles du football désireuses de se racheter lors d’une finale organisée par l’un des pays participants. Les gens pouvaient à peine contenir leur excitation, et certains ne pouvaient certainement pas la retenir. Plus précisément, les fans sans billets se battent avec la police et les stewards, essayant de franchir les barrières pour entrer dans le stade de Wembley. Mais tout était rentré dans l’ordre au coup de sifflet d’ouverture.

Ordre qui n’a pas duré très longtemps, car Luke Shaw a donné l’avantage à l’Angleterre à la deuxième minute et a envoyé les fans dans une frénésie. Le meilleur joueur du tournoi, selon l’ancien joueur légendaire Roberto Carlos, a donné aux Three Lions un départ de rêve. Ce fut une finale caractérisée par la passion et la haute énergie. Un deuxième but semblait presque inévitable, un fait prouvé par Leonardo Bonucci lorsqu’il a égalisé à la 67e minute.

Déchirement et héroïsme dans les tirs au but

Ni les 23 minutes restantes ni les prolongations n’ont pu résoudre l’impasse. Le premier tour de la fusillade n’a fait aucune victime, Domenico Berardi et Kane ayant tous deux converti leurs pénalités. Ensuite, Pickford a réalisé un excellent arrêt sur le coup de pied d’Andrea Belotti. Et après qu’Harry Maguire ait converti le penalty qui a suivi, l’Angleterre semblait destinée à gagner. Bonucci a marqué plus tôt dans le match et s’est également avéré clinique à 12 mètres, gardant le rêve italien vivant. Puis Marcus Rashford a mis en danger le rêve anglais en frappant l’extérieur du poteau.

Le penalty de Bernardeschi a transféré la pression à l’Angleterre et à Jadon Sancho, 21 ans. Cette fois, c’était au tour de Donnarruma d’être un héros, comme en demi-finale. Jorginho était sans doute le meilleur tireur de penalty au monde, rendant l’arrêt de Pickford encore plus impressionnant. Cela a fini par être vain. Gareth Southgate avait décidé que Bukayo Saka devait tirer le dernier penalty de l’Angleterre. Personne ne peut reprocher au joueur de 19 ans de s’effondrer sous la pression. Mais surtout, la défaite de l’Angleterre en tirs de barrage peut être attribuée à une prestation époustouflante du meilleur joueur du tournoi, Gianluigi Donnarruma. L’Italie a été championne d’Europe pour la première fois depuis 1968.

Abus racistes après la finale

Marcus Rashford, Bukayo Saka et Jadon Sancho ont été la cible d’abus racistes en ligne après avoir raté leurs pénalités contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020. Cela a été largement condamné et la FA a publié une déclaration disant: «Nous ne pourrions pas être plus clairs sur le fait que quiconque derrière un comportement aussi dégoûtant n’est pas le bienvenu pour suivre l’équipe. Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable. Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences concrètes. Les sociétés de médias sociaux doivent intensifier leurs efforts et prendre leurs responsabilités et prendre des mesures pour interdire les agresseurs de leurs plateformes, rassembler des preuves pouvant mener à des poursuites et soutenir la libération de leurs plateformes de ce type d’abus odieux.

