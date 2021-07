Chroniques de l’Euro 2020 – Deuxième partie : ça rentre à la maison

L’Euro 2020 nous a apporté d’innombrables moments inoubliables, bons et mauvais. Ceci est le deuxième d’une série d’articles qui raconteront les nombreuses histoires de la compétition de cet été.

Chroniques de l’Euro 2020

L’insulte de Marko Arnautovic entache le succès autrichien de l’Euro

L’entraîneur autrichien Franco Foda a qualifié son équipe de meilleure de l’histoire du pays, et lors du match d’ouverture contre la Macédoine du Nord, il était facile de comprendre pourquoi. Trois buts bien travaillés leur ont valu une victoire excitante. L’Autrichien Marko Arnautovic, qui a des racines serbes, est devenu un peu trop excité après avoir marqué son but, ce qui l’a amené à s’en prendre à Egzjan Alioski et à sa famille, d’origine albanaise.

Arnautovic a finalement fait ce qu’il fallait : “Arnautovic et moi avons parlé après le match et avons clarifié, alors qu’il s’excusait auprès de moi et est venu dans notre chambre et m’a serré la main, étant très juste”, a déclaré Alioski au Guardian.

L’UEFA lui a accordé une suspension d’un match pour l’insulte, ce qui signifie qu’il a raté la défaite 2-0 contre les Pays-Bas. Cela ne le dérangeait probablement pas de trop s’asseoir là-dessus. Quoi qu’il en soit, la victoire convaincante de l’Autriche contre l’Ukraine, qui n’a miraculeusement terminé que 1-0, leur a donné une grande confiance avant les huitièmes de finale.

Goran Pandev donne à la Macédoine du Nord des raisons de sourire, malgré sa campagne décevante pour l’euro

L’Autriche a peut-être battu la Macédoine du Nord, mais c’est sans doute la nation des Balkans qui a représenté le plus grand point d’exclamation (en termes de jeu) du match lorsque la légende vivante de 37 ans Goran Pandev a marqué le tout premier but de son pays dans un championnat. ; un point culminant notable dans une campagne Euro autrement décevante pour les débutants.

Ils ont succombé 2-1 à l’Ukraine lors du match suivant. Cela aurait tout aussi bien pu être 2-0, car Alioski était sur le point de ne pas convertir son penalty, et il n’aurait pas été le premier. Le taux de conversion des pénalités à l’Euro 2020 a été le pire de l’histoire de la compétition. Quatorze tirs au but n’ont jamais trouvé le fond des filets.

Néerlandais éblouissant

Les Pays-Bas ont disputé leur premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 2014, où ils ont terminé troisièmes, et après avoir raté deux championnats consécutifs, c’était l’équipe néerlandaise la plus en quête de vengeance depuis des années. Cependant, leur entraîneur, Frank de Boer, a été vivement critiqué et un tournoi décevant mettrait presque certainement fin à son passage.

Heureusement pour De Boer, il a pris le bon départ contre l’Ukraine. Une victoire de routine – du moins c’est ce qu’il semblait au début. Après une première mi-temps sans but, Georginio Wijnaldum et Wout Weghorst ont marqué respectivement 1-0 et 2-0 en succession rapide. Puis Andriy Yarmolenko et Roman Yaremchuk ont ​​porté le score à 2-1 et 2-2 avec un intervalle encore plus court, le premier étant l’un des buts du tournoi. Au final, ce sont les Pays-Bas qui ont eu le dernier mot grâce à la tête tardive de Denzel Dumfries.

Une autre chose frappante à propos de cette équipe néerlandaise était le gardien de but, Maarten Stekelenburg. Le joueur de 38 ans n’avait pas joué pour l’équipe nationale depuis près de cinq ans jusqu’à un match amical contre la Géorgie avant l’Euro 2020. Les étoiles se sont parfaitement alignées pour lui. Jasper Cillessen de Barcelone se retirant de l’équipe néerlandaise en raison d’un contrat avec COVID-19 combiné au rajeunissement de sa carrière par Stekelenburg avec une excellente saison à l’Ajax a suffi à le voir réapparaître entre les bâtons de l’équipe nationale.

Stekelenburg n’était pas le seul à être un gardien inattendu cet été. L’Autrichien Daniel Bachmann appartient également à cette catégorie. Bachmann a souvent eu du mal à gagner du temps de jeu, même au niveau du club, mais s’est mis en forme avec Watford juste à temps pour le début de l’Euro, remportant sa deuxième sélection internationale quelques mois seulement auparavant.

Raheem Sterling accorde à l’Angleterre sa revanche sur la Croatie

L’Angleterre n’avait pas remporté de tournoi majeur depuis 55 ans et elle avait de grands espoirs avant l’Euro. Rêves qu’il rentre enfin à la maison. Notamment parce qu’ils avaient l’avantage à domicile dans tous les matches de groupe et trois des quatre matches à élimination directe, s’ils avaient atteint la finale. Les Three Lions ont battu la Croatie 1-0 lors de leur premier match après un but de Raheem Sterling (ce ne serait pas le dernier que nous ayons vu de lui), exorcisant les démons anglais de la demi-finale de la Coupe du monde 2018.

La star tchèque Patrick Schick ruine le retour de l’Écosse

Plus tard dans la journée, l’Écosse a joué devant ses supporters locaux à Glasgow, son premier match de championnat en 23 ans. C’était un match particulier, mais indigne d’un retour si attendu. La République tchèque formait l’opposition, mais ils pourraient désormais être connus sous le nom de République de Schick. Patrick Schick a ouvert le score d’une superbe tête, mais aussi bon but soit-il, son deuxième le faisait pâlir en comparaison. Le gardien de but écossais David Marshall était hors de sa ligne et Shick l’a puni de la manière la plus catégorique imaginable.

Un match divertissant se termine prématurément

Le match entre la Croatie et la République tchèque était une affaire égale. Ivan Perisic a donné la tête aux finalistes de la Coupe du monde après une belle performance individuelle. Mais Dejan Lovren n’a pas réussi à contrôler ses coudes et le saignement de Shick a facilement converti le penalty. Malgré le faible nombre de buts, ce fut un match divertissant, ce qui rend encore plus étrange que l’arbitre espagnol ait sonné le coup de sifflet final 20 secondes avant la fin du temps additionnel prévu.

Le dernier match de groupe de l’Angleterre contre la République tchèque était une autre rencontre serrée, mais Sterling s’est à nouveau assuré qu’ils étaient victorieux. C’était une équipe tchèque assez peu inspirée. Peut-être parce que le vainqueur du groupe affronterait l’Allemagne, la France ou le Portugal. Malgré la victoire du groupe, l’Angleterre n’était pas exempte de critiques. Leur talisman non plus, Harry Kane. Les fans en voulaient plus.

C’était faire ou mourir pour l’Ecosse et la Croatie. Les deux avaient besoin d’une victoire pour avancer. Rien de moins les verrait éliminés. Cela s’est avéré être la nuit de la Croatie. La masterclass de Perisic et Luka Modric s’en est assurée. Mais l’Écosse aurait sa propre raison de célébrer. Callum McGregor a marqué le premier but majeur de l’armée tartan depuis la Coupe du monde 1998.

