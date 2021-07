Chroniques de l’Euro 2020 – Première partie : Quand le football n’avait plus d’importance

L’Euro 2020 a été reporté à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, rendant l’anticipation encore plus grande que d’habitude. L’attente s’est avérée payante, car les fans de football du monde entier ont été bénis avec un record de 142 buts et le ratio de buts par match le plus élevé depuis l’introduction de la phase de groupes il y a plus de quatre décennies. Le tournoi a apporté des larmes de joie et de détresse et des moments inoubliables, mais commençons par le début. Ceci est le premier d’une série d’articles qui raconteront les nombreuses histoires de l’Euro 2020.

Chroniques de l’Euro 2020

Italie illustre

Le Stadio Olimpico de Rome a accueilli deux finales de l’Euro, en 1968 et 1980. Quarante et un ans plus tard, le retour ici était attendu depuis longtemps. Même s’il ne s’agissait pas d’une finale, l’ambiance rivalisait avec celle d’un. L’Italie était une nation dans la tourmente après son échec à atteindre la Coupe du monde 2018 et n’avait que récemment commencé à être prudemment optimiste avec Roberto Mancini à la barre. Leurs adversaires, la Turquie, sont restés invaincus contre la France en qualifications et étaient les chevaux noirs de beaucoup de gens.

L’entraîneur Senol Güneş a emmené l’équipe à une médaille de bronze en Coupe du monde 19 ans plus tôt et espérait un autre été magique, mais ce n’était pas le tournoi de la Turquie. Merih Demiral a marqué le premier but du tournoi. Le seul problème était qu’il était dans le mauvais filet. Ciro Immobile a prolongé l’avance des Azzurri et Lorenzo Insigne en a ajouté une autre pour faire de l’Italie une victoire 3-0 lors du premier match, ce qui nous a donné un bon avant-goût de ce que nous pouvions attendre de l’Italie.

La Turquie n’a toujours pas trouvé le fond du filet lors de son match contre le Pays de Galles, s’inclinant 2-0 après des buts d’Aaron Ramsey et Connor Roberts. Et après leur défaite 3-1 contre la Suisse, le fiasco turc s’est confirmé, même s’ils ont mis fin à leur sécheresse de buts.

Tirage de maillot problématique à l’Euro 2020

En parlant du Pays de Galles et de la Suisse, ce sont ces deux-là qui ont constitué le deuxième match de l’Euro 2020. Cela s’est finalement terminé 1-1, même si le Suisse aurait sans doute dû recevoir une pénalité pour le maillot flagrant tirant sur Breel Embolo. Mais il a tenu bon et est resté sur ses pieds, donc aucune faute n’a été commise. Cette question a été soulevée à nouveau lors des huitièmes de finale entre la Belgique et le Portugal où João Palhinha a tiré le maillot de Romelu Lukaku si fort que tout le monde l’a vu, sauf l’arbitre. Les joueurs de football ne devraient pas être obligés de plonger pour que justice soit faite.

Mais la phase de groupes a également offert des lueurs d’espoir, comme l’Italie susmentionnée. Ils avaient placé la barre très haut après leur performance catégorique contre la Turquie. Une barre si haute que même Gianmarco Tamberi n’a pas pu la franchir. Cependant, l’équipe italienne pourrait. Leur prestation contre la Suisse a été tout aussi convaincante que celle contre la Turquie, s’imposant une nouvelle fois 3-0. Une nouvelle star a brillé ce soir alors que le doublé de Manuel Locatelli et ses solides performances tout au long du tournoi signifient qu’il ne restera probablement pas longtemps à Sassuolo. Ciro Immobile a également inscrit son deuxième but de l’Euro. Malgré un total de buts moins important, l’Italie a été tout aussi convaincante contre le Pays de Galles, où Matteo Pessina s’est annoncé.

Quand le football n’avait plus d’importance

Le match entre le Danemark et la Finlande aurait pu entrer dans l’histoire comme la première victoire de la Finlande dans un tournoi majeur. Joel Pohjanpalo aurait pu s’inscrire à jamais dans l’esprit du peuple finlandais. Ce match est resté dans les mémoires pour une toute autre raison. Quelque chose d’une importance exceptionnellement plus grande. À l’approche de la mi-temps, la star de l’Inter Milan Christian Eriksen s’est effondrée et tout le monde du football a retenu son souffle. Tout le monde savait que quelque chose n’allait vraiment pas et les joueurs danois et finlandais ont vivement exhorté le personnel médical à s’y rendre immédiatement. Simon Kjaer a créé un précédent sans précédent sur la façon dont un capitaine devrait agir, mettant Eriksen en position de récupération avant l’arrivée de l’équipe médicale, puis réconfortant le partenaire terrifié d’Eriksen et ses coéquipiers en pleurs avec Kasper Schmeichel.

Les scènes suivantes ressemblaient à quelque chose d’un film d’horreur, au début des tentatives de réanimation. Cependant, au milieu de la terreur, il y avait des lueurs d’espoir et d’humanité. Les joueurs danois ont formé un bouclier humain autour d’Eriksen qui, avec les drapeaux fournis par les deux groupes de fans, le protégeait des nombreux photographes irrespectueux. Après ce qui a semblé être une éternité, Eriksen a été transporté hors du stade, les yeux à nouveau ouverts. Il a été emmené au Rigshospitalet, qui n’était heureusement qu’à 500 mètres. Les gens ont commencé à avoir un espoir prudent. Les supporters finlandais ont scandé « Christian », auquel le reste du stade a répondu « Eriksen ».

Ultimatum controversé de l’UEFA

Le match a repris de manière controversée plus tard dans la soirée. Il semblait que les joueurs danois avaient pris cette décision au début, peut-être encouragés par la récupération d’Eriksen via FaceTime. Cependant, il est apparu plus tard qu’ils avaient reçu un ultimatum de l’UEFA : jouer le match ce soir-là ou le lendemain à midi.

Peter Schmeichel a vivement critiqué la décision : « Quelque chose de terrible comme ça se produit et l’UEFA donne aux joueurs la possibilité de sortir et de jouer le match ou de revenir à 12h00 dimanche. Quel genre d’option est-ce ? », a-t-il déclaré à la BBC.

L’entraîneur Kasper Hjulmand a également exprimé ses inquiétudes : « Le seul vrai leadership aurait été de mettre les joueurs dans un bus et de les renvoyer chez eux. Et puis s’en occuper après. Avec les cas corona, il est possible de reporter un match de 48 heures. Mais avec un arrêt cardiaque, apparemment, ce n’est pas le cas. Et je pense que c’est faux », a-t-il déclaré.

La désapprobation de la décision était quasi universelle, même si l’UEFA a affirmé avoir relancé le match “à la suite de la demande faite par les joueurs des deux équipes”.

Le Danemark a finalement perdu, mais la survie d’Eriksen est une victoire infiniment plus grande.

Une Belgique à couper le souffle

La Belgique et la Russie formaient le deuxième match du groupe B. Les Red Devils ont absolument dominé, battant les Russes 3-0 dans leur propre arrière-cour dans un match où Romelu Lukaku a prouvé pourquoi il était le favori de beaucoup de gens pour remporter le Soulier d’Or. Thomas Meunier s’est également inscrit sur la feuille de match.

Lors du match suivant, les Belges étaient prêts à affronter une équipe danoise en quête de rédemption à Copenhague. Yussuf Poulsen a donné une avance rapide au Danemark dans une mi-temps dominée par les Rouge et Blanc. Puis Kevin de Bruyne est entré sur le terrain. Sa passe décisive a permis à Thorgan Hazard d’égaliser et 16 minutes plus tard, la superbe finition de la star de Manchester City a assuré la victoire de la Belgique.

Enfin, les Diables rouges ont finalement battu la Finlande confortablement, malgré une défense solide et une excellente performance de l’un des meilleurs gardiens de la phase de groupes, Lukas Hradecky. La Finlande avait déjà perdu 1-0 contre la Russie à Saint-Pétersbourg, ce qui a marqué la fin de leur tournoi.

La rédemption du Danemark

C’était faire ou mourir pour le Danemark lors de son dernier match de groupe de l’Euro 2020 contre la Russie, et ils l’ont fait. Mikkel Damsgaard, 20 ans, a ouvert le score avec une superbe frappe qui a fini par être la deuxième meilleure du match. Après avoir reçu le ballon de Roman Zobnin, Poulsen a marqué le deuxième but du match pour le Danemark et son deuxième du tournoi. Le penalty d’Artem Dzyuba a momentanément refroidi l’ambiance, mais c’était la nuit du Danemark. Andreas Christensen de Chelsea a martelé de l’extérieur de la surface de réparation à la 79e minute pour porter le score à 3-1 et Joakim Maehle a cimenté une victoire historique en portant le score à 4-1 peu de temps après. Le Danemark s’est classé deuxième du groupe avec seulement trois points.

Les Danois ont été, si possible, encore meilleurs en huitièmes de finale contre le Pays de Galles, et c’est là que leur éventuel meilleur buteur a fait sa marque. Kasper Dolberg a donné l’avantage au Danemark avec une excellente finition et l’a doublé au début de la seconde mi-temps. Maehle en a ajouté un troisième alors que le match touchait à sa fin et Martin Braithwaite a finalement marqué avec le dernier coup de pied du match. Une grande équipe tchèque attendait le Danemark en quart de finale. Un autre joueur a intensifié cette fois, ou plutôt a sauté. La tête de Thomas Delaney a porté le score à 1-0 à la cinquième minute et Dolberg a marqué son troisième du tournoi après une superbe passe à la Quaresma de Pierre-Emile Højbjerg de Tottenham. Patrik Schick a offert un but de consolation à la République tchèque. mais le Danemark a atteint les demi-finales.

