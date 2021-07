Chroniques de l’Euro 2020 – Quatrième partie : le lundi magique

L’Euro 2020 nous a apporté d’innombrables moments inoubliables, bons et mauvais, notamment lors de la phase à élimination directe. Ceci est le quatrième d’une série d’articles qui raconteront les nombreuses histoires de la compétition de cet été.

Chroniques de l’Euro 2020

La sortie de choc des Pays-Bas

L’Italie était devenue le favori de l’Euro 2020, mais on pardonnerait de l’oublier lors de son match contre l’Autriche. Malgré la domination précoce des Azzurri, l’équipe Das s’est davantage impliquée dans le match au fur et à mesure de sa progression. Il semblait même que Marko Arnautovic ait réalisé un bouleversement étonnant. Il était cependant de justesse hors-jeu, comme tant d’autres avant lui cet été. Les prolongations se profilent, où Federico Chiesa et Matteo Pessina se sont intensifiés. La tête plongeante tardive de Sasa Kalajdzic n’a servi que de consolation.

Les Pays-Bas étaient proches du sans-faute jusqu’à présent et étaient largement attendus pour remporter une victoire de routine contre la République tchèque, malgré les performances adéquates de cette dernière en phase de groupes. Le match était égal, au moins pendant les 54 premières minutes. Ensuite, il a pris une tournure nettement tchèque suite au carton rouge de Matthijs de Ligt. Tomas Holes a porté le score à 1-0 et l’éventuel meilleur buteur Patrick Schick en a ajouté un deuxième.

La Belgique et le Portugal auraient tout aussi bien pu s’affronter en finale. Au lieu de se battre pour le trophée, ils devraient se contenter de se disputer une place en quart de finale. Après une première mi-temps hésitante, le premier but de Thorgan Hazard a donné au match une injection saine. Le Portugal a finalement pris le relais, mais la Belgique a parfaitement défendu son avance. Les champions en titre étaient déjà éliminés. Jusqu’à présent, la phase à élimination directe avait été assez solide en termes de divertissement et de drame. Puis ce qui est devenu connu sous le nom de «lundi magique» est arrivé et a rendu tout jusqu’à présent pâle en comparaison.

Lundi magique

“Magic Monday” a commencé avec le meilleur jeune joueur du tournoi, Pedri, marquant l’un des buts contre son camp les plus remarquables de l’histoire de la compétition (même si le gardien Unai Simon est plus à blâmer). Croyez-le ou non, cela a finalement été éclipsé par tout le reste qui s’est déroulé. Pablo Sarabia a égalisé et le vétéran Cesar Azpilucueta a rétabli l’ordre en donnant l’avantage à l’Espagne. Puis Ferran Torres a porté le score à 3-1 et le ticket pour les quarts de finale de La Roja semblait être scellé. Mais le but de Mislav Orsic à la 85e minute a redonné espoir à la Croatie. Cet espoir s’est transformé en délire lorsque Mario Pasalic a porté le score à 3-3. Délire temporaire, cependant, car l’Espagne a régné en maître pendant les prolongations. Morata a exorcisé ses démons et Mikel Oyarzabal a anéanti tout espoir d’un autre retour croate.

La France, championne du monde en titre, attendait le premier but contre la Suisse, et il est arrivé à la 15e minute. Haris Seferovic a mis le football français en danger. Au début de la seconde période, Ricardo Rodriguez a eu la chance de doubler cette avance, mais Hugo Lloris a gardé la France dans le match et les Bleus ont commencé à prendre le relais, aboutissant à Karim Benzema inscrivant l’un des doublés les plus rapides de l’histoire de l’Euro. De presque être 2-0 à mener 2-1, juste comme ça. Paul Pogba a donné à la France une avance de 3-1 avec son superbe tir lointain. Ce n’était pas aussi long que ses célébrations de but, cependant.

Vous vous demandez peut-être ce qui se passait dans la tête de Seferovic alors qu’il était à deux buts, mais il a fait 3-2 avec son os frontal. Plus tôt dans le tournoi, Mario Gavranovic s’est vu refuser un but en fin de match pour hors-jeu. Cette fois, il était du bon côté. Trois tous et du temps supplémentaire pour la deuxième fois ce jour-là. Les 30 minutes supplémentaires n’ont produit aucun but. Au final, l’héroïsme de Yann Sommer a valu à la Suisse une victoire fulgurante.

La revanche de l’Angleterre sur l’Allemagne

L’Angleterre et l’Allemagne, rivales de longue date, se sont affrontées à Wembley dans l’une des huitièmes de finale les plus attendues. Les tensions étaient encore plus vives depuis que la Football Association a menacé d’interdire les supporters anglais qui scandaient « Ten German Bombers ». Chanté à l’origine par des écoliers britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, il a ensuite été adopté par les fans de football anglais lors des matchs contre l’Allemagne. L’UEFA et la FA considèrent que le chant est discriminatoire.

Le match lui-même a également été caractérisé par la tension du jeu, mais cela a changé lorsque Raheem Sterling a marqué son troisième but et celui de l’Angleterre du tournoi. En plus de cela, Harry Kane a finalement mis fin à sa sécheresse de buts et a envoyé la nation dans une folie.

La Suède était légèrement favorite avant son match, mais c’est toujours l’Ukraine qui a pris la tête grâce à Oleksandr Zinchenko de Manchester City. Le joyau de la Suède, Emil Forsberg, a ramené Blågult dans le match juste à la mi-temps. Au cours de la seconde mi-temps, Forsberg a testé la solidité du cadre du but ukrainien en frappant le poteau et la barre, mais ce n’était pas censé être le cas. L’Ukraine a également bien joué et a eu des occasions remarquables. Le temps supplémentaire était à l’horizon, cependant. Bien qu’à égalité en premier, le match a échappé à la Suède lorsque Marcus Danielson a été expulsé. L’Ukraine a pleinement profité de l’homme supplémentaire et a gagné dans les dernières secondes du match grâce à Artem Dovbyk.

L’Angleterre continue d’impressionner à l’Euro 2020

La défaite de la Suède était peut-être une bénédiction déguisée car l’Angleterre a complètement décimé l’Ukraine 4-0 en quarts de finale. Le doublé de Kane a donné tort aux sceptiques et lui a donné une immense confiance avant les demi-finales et la finale hypothétique. Harry Maguire et Jordan Henderson se sont également inscrits sur la feuille de match lors de leur plus grande victoire du championnat. D’autant plus impressionnant qu’il s’agissait du premier Euro des Three Lions à l’extérieur.

L’Italie règne en maître contre la génération dorée de la Belgique

Les vainqueurs du ‘Magic Monday’, l’Espagne et la Suisse, se sont rencontrés à Saint-Pétersbourg. Selon à qui vous demandez, Jordi Alba ou Denis Zakaria ont donné l’avantage à l’Espagne à la huitième minute. Cependant, il est officiellement devenu un but contre son camp. L’Espagne était inhabituellement décevante et a opté davantage pour un football d’alibi sûr plutôt que d’étendre son avance. Cela a été puni par Xherdan Shaqiri qui a égalisé. Cependant, l’Espagne a eu une excellente occasion de remporter la victoire onze minutes plus tard, lorsque Remo Freuler a reçu un rouge dur et direct de l’arbitre anglais. Mais ils n’ont pas pu, et il est resté 1-1 pour le reste du match, prolongations comprises. Yann Sommer a fait un grand match, mais l’Espagne a été encore un peu plus clinique lors des tirs au but.

La Belgique a de nouveau joué un match qui aurait tout aussi bien pu être la finale. Cette fois, l’opposition était l’Italie. Le match était divertissant et énergique, et il n’a pas fallu longtemps pour que les buts soient atteints. Nicolo Barella a marqué le premier et Lorenzo Insigne a doublé l’avance des Azzurri à la 44e minute avec un but de pure classe. On pourrait penser qu’un but aussi tardif a empêché la Belgique de marquer en première mi-temps, mais le penalty de Romelu Lukaku a trouvé le fond des filets dans les dernières secondes. C’est le seul but que les Red Devils ont marqué. La seconde mi-temps n’a plus marqué de buts et l’Italie a gagné 2-1.

Photo principale

Intégrer à partir de .