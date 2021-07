Chroniques de l’Euro 2020 – Troisième partie : Le groupe de la mort

L’Euro 2020 nous a apporté d’innombrables moments inoubliables, bons et mauvais. Ceci est le troisième d’une série d’articles qui raconteront les nombreuses histoires de la compétition de cet été.

Chroniques de l’Euro 2020

Luttes espagnoles à l’Euro 2020

L’Espagne avait eu du mal à trouver le succès après son titre à l’Euro 2012 et elle ne semblait pas plus près de le trouver lors de son match d’ouverture contre la Suède. C’était d’autant plus décevant qu’ils jouaient devant leurs supporters locaux à Séville, et le feraient tout au long de la phase de groupes. La Roja n’a pas manqué d’occasions, mais elle a souffert d’une incapacité à les convertir. L’héroïsme du meilleur gardien de la phase de groupes, Robin Olsen, a suffi à sauver un point pour la Suède, malgré l’Espagne ayant 84 % de possession de balle. Chiffres historiques.

Cela n’a pas semblé beaucoup mieux contre la Pologne, même si Alvaro Morata a mis fin à sa sécheresse et à celle de l’Espagne, mais Robert Lewandowski s’est avéré trop pour l’Espagne. Le penalty manqué de Morata a résumé la soirée espagnole.

Le cauchemar ne faisait que commencer pour l’attaquant de la Juventus, qui a reçu des menaces de mort et des insultes envers sa famille.

«Je comprends que je sois critiqué parce que je n’ai pas marqué de but, mais j’aimerais que les gens se mettent à la place de ce que c’est que de recevoir des menaces, qu’ils vous disent que vos enfants doivent mourir. Ce qui me dérange, c’est qu’ils le disent à ma femme, qu’ils le disent à mes enfants. Ils leur disent tout », a déclaré Morata à la radio espagnole CadenaCOPE.

L’entraîneur espagnol Luis Enrique n’a pas non plus hésité à défendre Morata : « Nous avons beaucoup confiance en Morata. Les entraîneurs ont accès à des informations que les journalistes et les supporters n’ont pas. J’ai dit des choses sur lui pour lui donner confiance, mais aussi parce qu’il fait beaucoup de choses importantes pour l’équipe », a déclaré Enrique au journal espagnol Marca.

La Pologne en péril, malgré la Masterclass de Robert Lewandowski

L’Espagne était sans victoire après deux matches, tout comme la Pologne. Les Blancs et les Rouges ont connu un début de cauchemar contre la Slovaquie, concédant un but contre son camp malheureux qui aurait rendu plus justice à Robert Mak après sa superbe performance individuelle qui l’a précédé. La Pologne a pris le meilleur départ imaginable en seconde période, égalisant après seulement quelques secondes. Puis Grzegorz Krychowiak a écopé de son deuxième carton jaune et le match a échappé aux mains de la Pologne. La Slovaquie a pleinement profité de l’homme supplémentaire et a gagné 2-1.

La Suède a continué à impressionner après avoir tenu l’Espagne à un match nul puis s’être imposée 1-0 contre cette équipe slovaque sous-estimée grâce à un penalty d’Emil Forsberg. La même équipe polonaise n’a pas réussi à battre. Maintenant, les deux se sont affrontés dans un derby de la mer Baltique lors de la troisième journée. Il a fallu près de 77 minutes à Forsberg pour trouver le fond des filets contre la Slovaquie. Il n’a pas eu besoin d’autant de temps contre la Pologne, marquant le but le plus rapide du tournoi après seulement 82 secondes. Quatorze minutes après le début de la seconde mi-temps, l’ailier du RB Leipzig a doublé l’avance de la Suède et ils semblaient se diriger vers une victoire confortable. Ensuite, Lewandowski a montré pourquoi il est l’un des meilleurs attaquants du monde. Son doublé n’a finalement servi que de consolation, car Viktor Claesson l’a remporté pour la Suède dans les dernières minutes.

L’Espagne que nous avons l’habitude de voir se présente

L’épreuve de l’Espagne, et en particulier de Morata, s’est poursuivie contre la Slovaquie, manquant un autre penalty. Heureusement pour lui, cela a été éclipsé par l’un des buts contre son camp les plus bizarres du tournoi. Le gardien slovaque Martin Dubravka a accidentellement frappé le ballon dans son propre filet en essayant de le dégager. C’était le début de la fin, alors que l’Espagne s’envolait vers une démolition 5-0. Cinq buteurs différents, mais Morata n’en faisait pas partie.

Le rêve de Viktor Orban

La Hongrie est un géant endormi du football international, rêvant d’être à nouveau la plus grande équipe du monde comme pendant une partie des années 1950. Peu de gens chérissent ce rêve autant que le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Son premier voyage à l’étranger en tant que Premier ministre était pour la finale de la Coupe du monde 1998 et on dit qu’il regarde parfois jusqu’à six matchs par jour. Ce n’est pas un hasard si le régime d’Orban a investi 2 milliards de livres sterling dans le football hongrois, dont 460 millions de livres sterling ont été dépensés pour la Puskas Arena, le seul stade Euro 2020 à pleine capacité. Cela signifiait que les Magyars joueraient devant plus de 50 000 fans à domicile lors de leurs matchs contre le Portugal et la France.

Cristiano Ronaldo devient historique

Malgré leurs ambitions et le soutien des tribunes, la Hongrie semblait destinée à être les « whip boys » dans le groupe de la mort, mais son départ contre le Portugal, champion d’Europe en titre, était étonnamment solide. Il semblait même que Szabolcs Schön avait assuré à la Hongrie une victoire historique et sensationnelle à l’approche des dix dernières minutes. Cependant, il était hors-jeu et la frénésie de Budapest s’est terminée plus vite qu’elle n’a commencé. Puis le Portugal a semblé se rendre compte qu’il avait un titre à défendre, s’imposant après trois buts en retard, dont deux ont été marqués par l’éventuel meilleur buteur du tournoi, Cristiano Ronaldo. Non seulement cela, après le match, il était également le meilleur buteur de l’histoire de la compétition.

L’attaquant de la Juventus a écrasé les cœurs hongrois plus rapidement qu’il n’a écrasé les revenus publicitaires de Coca-Cola en retirant leurs bouteilles lors d’une conférence de presse avant le match. C’est du moins une croyance populaire, mais c’est faux. En réalité, il y avait déjà eu une baisse représentant la majorité de la baisse du cours de l’action avant la conférence de presse, et d’autres facteurs peuvent également avoir contribué à la baisse.

Buts contre son camp à gogo et brassard arc-en-ciel de Manuel Neuer

Plus tard dans la soirée, la France était prête à affronter l’Allemagne à Munich. Cependant, le match a été brièvement retardé en raison d’un militant de Greenpeace avec un paramoteur. Il s’est coincé sur une corde pendant le vol, a commencé à descendre, blessant quelques personnes dans les tribunes avant d’atterrir sur le terrain. Puis est venu l’heure du coup d’envoi. La France et l’Allemagne se sont rencontrées en quart de finale de la Coupe du monde 2014, où Die Mannschaft a gagné grâce à un but de Mats Hummels. Cette fois, les Bleus ont gagné, également grâce à un but de Hummels.

C’était l’un des 11 buts contre son camp du championnat. Les proportions ont atteint leur apogée lors du match entre le Portugal et l’Allemagne. Les Allemands ont gagné 4-2, mais quatre des buteurs étaient portugais. Buts contre son camp ou pas, c’était un affichage emphatique de Die Mannschaft. L’Allemagne était apparemment rajeunie après son fiasco lors de la Coupe du monde précédente, ce qui était un gros sujet de discussion. Un autre sujet brûlant était le brassard de capitaine de Manuel Neuer aux couleurs de l’arc-en-ciel, utilisé pour montrer son soutien à la communauté LGBT. L’UEFA a ouvert une enquête mais n’a finalement pas infligé de pénalité à Neuer. Ils ont évalué le brassard comme un “symbole d’équipe pour la diversité” et “une bonne cause”.

La Hongrie gagne un point face aux champions du monde

La Hongrie était impatiente de tirer le meilleur parti de son dernier match à Budapest contre la France.

Les Bleus ont bien joué mais ont souffert d’un problème clé : la brutalité – un problème sur lequel Attila Fiola a parfaitement capitalisé lorsqu’il a donné l’avantage à la Hongrie dans les dernières minutes de la première mi-temps. L’euphorie s’est ensuivie, dont une journaliste, en particulier, a pris conscience, alors que sa table était brisée. Heureusement, elle en a également vu le côté amusant et a levé les bras en signe de célébration. Les célébrations ont tourné court après un égaliseur d’Antoine Griezmann, mais c’est toujours un point historique pour les Magyars.

Un match divertissant éclipse la controverse politique

Le dernier match de groupe de la Hongrie était contre l’Allemagne à Munich, une égalité dont l’accumulation a été trempée dans le drame. Le conseil municipal de Munich a demandé que l’Allianz Arena soit illuminée aux couleurs de l’arc-en-ciel en signe de tolérance et de diversité. L’UEFA a considéré l’action comme une protestation contre une loi adoptée par le Parlement hongrois qui limite les droits d’information des jeunes concernant la transition de genre et l’homosexualité. L’UEFA vise à être une organisation religieusement et politiquement neutre et a rejeté la proposition d’illumination pour ces motifs.

Malgré les troubles politiques en dehors du terrain, on se souvient encore du match pour ce qui s’y est déroulé. Adam Szalai a donné à la Hongrie une autre avance choquante dès le début. Kai Havertz n’a égalisé qu’en seconde période. Mais juste au moment où les célébrations allemandes s’installaient, Andras Schäfer a porté le score de 2-1 à la Hongrie. Un résultat qui verrait l’Allemagne éliminée et les Magyars avancer du groupe de la mort contre vents et marées.

Leon Goretzka a cependant sauvé Die Mannschaft d’une autre débâcle en égalisant à la 84e minute. Ce n’était pas le seul match 2-2 de la soirée. Compte tenu de la performance de la Hongrie, ils auraient probablement avancé par rapport à n’importe quel autre groupe, mais pas au groupe de la mort.

Le retour de Karim Benzema à l’Euro 2020

Ronaldo a donné l’avantage au Portugal avec un penalty. Puis une autre superstar s’est annoncée sur place. Karim Benzema n’avait plus remporté de sélection internationale depuis 2015 avant l’Euro 2020. Quoi qu’il en soit, il a joué un rôle déterminant contre le Portugal et a sauvé la France d’un point crucial. Benzema a ensuite porté le score à 2-1 après une superbe passe de Paul Pogba, mais un autre tir au but de Ronaldo a empêché les Bleus de se venger de leur défaite en finale de l’Euro 2016.

