Chroniques de l’inflation : même les prix de l’énergie solaire montent en flèche

par John Rubino, effondrement du dollar :

Les panneaux solaires sont essentiellement des microprocesseurs, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient suivi leur propre version de la loi de Moore, dont le prix baisse de 5 à 10 % chaque année. En conséquence, le solaire est désormais compétitif par rapport à l’électricité dérivée des combustibles fossiles sur un nombre croissant de marchés. Même des endroits improbables comme l’Arabie saoudite, inondés de pétrole et de gaz naturel, ont installé des panneaux solaires sur toutes les surfaces disponibles.

Mais c’était avant que les chaînes d’approvisionnement mondiales ne se grippent. Aujourd’hui, même l’énergie solaire devient de plus en plus chère.

Le bond des offres les plus basses intervient après que les prix mondiaux du polysilicium ont atteint un nouveau sommet annuel plus tôt ce mois-ci, tandis que les prix de certains modules ont dépassé 0,30 c$/W – des niveaux jamais vus depuis 2019 – en raison de l’augmentation des matières premières et des coûts de transport.

Lors de l’appel d’offres pour le développement de quatre projets solaires photovoltaïques d’une capacité combinée de 1,2 GW, le troisième tour du programme d’énergie renouvelable de l’Arabie saoudite a vu Jinko Power présenter l’offre la plus basse de SAR 0,05563/kWh (US$0,01483/kWh) – une augmentation de 43% sur un offre de 0,0104 $ US/kWh enregistrée dans le deuxième tour du programme que le ministère de l’Énergie du pays a déclaré plus tôt cette année était un tarif solaire record du monde.

Dans un monde normal, une flambée du prix d’une source d’énergie permettrait aux autres de prendre des parts de marché. Mais pas cette fois, car les prix du charbon et du gaz naturel sont encore plus en hausse.

C’est une nouvelle rassurante pour les entreprises d’énergie solaire, mais une terrible nouvelle pour le reste d’entre nous, consommateurs d’énergie, confrontés à ce qui s’annonce comme un hiver très incertain :

(Wall Street Journal) – Les Américains ont reçu un avertissement sévère du gouvernement cette semaine : attendez-vous à des factures de chauffage plus élevées cet hiver.

Selon l’Energy Information Administration, près de la moitié des ménages américains qui chauffent leur maison avec principalement du gaz naturel peuvent s’attendre à dépenser en moyenne 30 % de plus sur leurs factures par rapport à l’année dernière. L’agence a ajouté que les factures seraient 50 % plus élevées si l’hiver est 10 % plus froid que la moyenne et 22 % plus élevées si l’hiver est 10 % plus chaud que la moyenne.

L’augmentation prévue des coûts, selon le rapport, entraînera une facture moyenne de chauffage domestique au gaz naturel de 746 $ du 1er octobre au 31 mars, comparativement à environ 573 $ au cours de la même période l’an dernier.

La prévision fait partie des perspectives hivernales de l’EIA sur les combustibles, qui prévoient que les ménages américains dépenseront plus en énergie cet hiver qu’ils ne l’ont fait depuis plusieurs années. L’agence a attribué ses prévisions à la hausse des prix de l’énergie – les contrats à terme sur le gaz naturel ont atteint cette année un sommet en sept ans – et à la probabilité d’un hiver plus glacial que ce que la plupart du pays a connu l’année dernière.

L’augmentation imminente, en plus de la hausse des prix de nombreux biens de consommation et produits de base, est susceptible de causer du stress aux Américains à de nombreux niveaux de revenu. Les économistes avertissent que les factures de services publics plus importantes sont les plus susceptibles d’affecter les ménages encore entravés par la pandémie de Covid-19.

« Nous sommes très préoccupés par l’abordabilité du chauffage cet hiver pour tous les clients, mais en particulier pour ceux qui luttent chaque jour pour payer leurs services publics », a déclaré Karen Lusson, avocate au National Consumer Law Center, une organisation à but non lucratif qui milite pour problèmes de consommation pour les communautés à faible revenu.