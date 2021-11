Le chroniqueur médiatique du New York Times, Ben Smith, donne l’impression qu’il agace à nouveau les libéraux dans un article intitulé « À l’intérieur des guerres de la ‘désinformation' ». Ce n’est peut-être pas surprenant, mais les hauts dirigeants des médias de l’establishment parlent à Harvard.

Les vendredis après-midi de cet automne, de hauts responsables de l’information américains ont participé à une série de réunions Zoom officieuses dirigées par des universitaires de Harvard dont l’objectif est d' »aider les chefs de file des rédactions à lutter contre la désinformation et la manipulation des médias ». Ce sont des sujets brûlants dans l’industrie de l’information en ce moment, et donc le programme du Shorenstein Center de l’Université Harvard sur les médias, la politique et la politique publique a attiré une liste impressionnante de cadres de CNN, NBC News, The Associated Press, Axios et d’autres grands médias américains.

Oh, dis-le ! Que définissons-nous comme la « désinformation » parmi les élites libérales ? Plusieurs dirigeants anonymes ont déclaré à Smith « qu’ils étaient intrigués par le dossier de lecture de la première session ».

Il s’agissait d’une étude de cas de Harvard, qu’un participant a partagée avec moi, examinant la couverture de l’ordinateur portable perdu de Hunter Biden dans les derniers jours de la campagne 2020. L’histoire avait été poussée par des collaborateurs et des alliés du président de l’époque, Donald J. Trump, qui tentaient de persuader les journalistes que le contenu du disque dur révélerait la corruption du père. La façon dont les médias d’information traitent ce récit fournit «une étude de cas instructive sur le pouvoir des médias sociaux et des organisations de presse pour atténuer les campagnes de manipulation des médias,» selon le résumé du Centre Shorenstein.

Ainsi, les types de Harvard aiment toujours que le complexe médias/médias sociaux supprime les articles du New York Post, et peu importe qu’il s’agisse en fait de l’ordinateur portable de Hunter (c’était le cas) et que les e-mails reproduits soient authentiques (ils l’étaient) . C’est là que Ben Smith laisse entendre de manière indirecte que le parti pris libéral s’infiltre :

Alors que certains universitaires utilisent le terme avec précaution, la « désinformation » dans le cas de l’ordinateur portable perdu était plus ou moins synonyme de « matériel transmis par les collaborateurs de Trump ». Et dans ce contexte, l’expression « manipulation des médias » fait référence à toute tentative de façonner la couverture médiatique par des personnes dont vous n’aimez pas la politique…. L’accent mis sur qui dit quelque chose et comment ils diffusent leurs revendications, peut assez rapidement amener les ingénieurs de la Silicon Valley à apposer l’étiquette de «désinformation» sur quelque chose qui est, dans un anglais plus simple, vrai. La directrice de recherche de Shorenstein, Joan Donovan, qui dirige le programme et a levé son financement auprès de la Fondation John S. et James L. Knight, a déclaré que l’étude de cas Hunter Biden était « conçue pour provoquer la conversation – cela n’est pas censé vous laisser résolu en tant que lecteur.

C’est une excuse de repli courante. Smith explique que Donovan est « actuellement une consommatrice compulsive du podcast influent de Steve Bannon, ‘War Room’ », donc surprise, elle est obsédée par la politique « réactionnaire de droite ». Alors c’est drôle que Smith trouve Sewell Chan – qui a passé 14 ans avec le New York Times – pour protester contre le fait que ce n’est pas une chose de parti pris libéral.

Le rédacteur en chef du Texas Tribune, Sewell Chan, l’un des participants au cours de Harvard, a déclaré il ne pensait pas que le programme avait une orientation politique, ajoutant que cela « m’a aidé à comprendre les nouvelles formes de méfaits et de trafic de mensonges qui ont émergé ».

AVERTISSEMENT DE CONTENU : Beaucoup de personnes à droite regardent la sortie récente de Smith et se demandent : comment ce type a-t-il l’audace d’écrire sur les « guerres de la désinformation » après sa diffusion extrêmement irresponsable du dossier Steele « vendeur de mensonges » en 2017 ? Pourquoi Harvard et les dirigeants des médias libéraux ne réévaluent-ils pas la façon dont ils ont colporté la propagande payée par la campagne d’Hillary Clinton en 2016 ?