Chrono Faction, un jeu de cartes à collectionner intrigant, cible la sortie cette année

Début juillet, nous avons partagé quelques détails et une mini-interview sur Chrono Faction, le prochain jeu de Mojo Bones – l’équipe qui nous a Fête de la sieste de retour sur 3DS. C’est un CCG (jeu de cartes à collectionner) avec des modes solo et multijoueur, et ce sera une version premium avec “pas de micro-transactions ou de mécanique F2P”; il vise également à « brouiller les frontières entre stratégie et action ».

Vous pouvez bien sûr consulter notre interview précédente, et le studio a maintenant lancé une campagne Kickstarter pour collecter des fonds afin d’aider à l’optimisation et à pousser le jeu au-delà de la ligne. Le projet est déjà bien avancé, l’équipe tient à le souligner, avec une sortie prévue sur Switch et Steam au quatrième trimestre de cette année.

APERÇU

————————————————–

CHRONO FACTION est un projet live. La conception/le développement de base est bien avancé et le jeu est dans un état jouable sur PC et Switch. Le service en ligne/back-end est implémenté et fonctionnel. LE FINANCEMENT

————————————————–

Un financement est requis pour les domaines suivants…

+ Achèvement du développement artistique restant (modélisation, animations, art de la carte, fx)

+ Achèvement du développement technologique restant (en ligne, IA, combat de boss)

+ Achèvement du développement de conception restant (équilibrage, script, test de jeu)

+ Traduction/Notation

+ Soumission de la plateforme

La page de la campagne vaut le détour et donne de nombreux détails sur le jeu, tels que le mode solo “City Run”, le multijoueur compétitif dans “City War” et des détails sur toutes les subtilités de la construction de son deck.

Dites-nous ce que vous en pensez – est-ce sur votre radar pour plus tard cette année ?