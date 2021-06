Chronologie complète de la vie de la reine Elizabeth alors qu’elle célèbre son anniversaire .

31 août 1997La mort de la princesse Diana

La belle-fille de la reine, Diana, princesse de Galles, est décédée le 31 août des suites de ses blessures dans un accident de voiture à Paris.

Les tensions entre la famille royale et Diana étaient déjà tendues après son entretien controversé avec Martin Bashir, et la reine était donc sous surveillance étroite après sa mort.

Le discours de la reine sur le décès de Diana a été diffusé en direct le 5 septembre : « Nous avons tous ressenti ces émotions ces derniers jours. Alors ce que je vous dis maintenant en tant que reine et grand-mère, je le dis du fond du cœur.

«Je veux rendre hommage à Diana, moi-même. C’était un être humain exceptionnel et doué. Dans les bons comme dans les mauvais moments, elle n’a jamais perdu sa capacité à sourire et à rire, à inspirer les autres avec sa chaleur et sa gentillesse.

“Je l’admirais et la respectais pour son énergie et son engagement envers les autres, en particulier pour son dévouement envers ses deux garçons.”

Le prince Harry a récemment parlé de la mort de sa mère et des conséquences néfastes sur sa santé mentale dans le documentaire Apple TV + The Me You Can’t See.

