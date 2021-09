Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la chronologie de Rick et Morty de la saison 1 à la saison 5 ! Entre son multivers, ses Ricks et Mortys infinis sur la courbe finie centrale et le passé de Rick à essayer de trouver le tueur de sa femme, Rick et Morty peut être une série difficile à cartographier. Dave Klein retrace ce que nous savons jusqu’à présent sur la chronologie de Rick et Morty des quatre premières saisons!