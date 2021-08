Chronologie de Diablo Immortal : histoire, cadre et ce que vous devez savoir

Le prochain Diablo Immortal de Blizzard Entertainment et NetEase adapte la formule de jeu classique consistant à tuer des monstres démoniaques tout en la convertissant en une expérience conviviale pour les appareils mobiles. Malgré le contrecoup initial de l’annonce à la BlizzCon 2018, les aperçus semblent prometteurs, et il pourrait finir par être l’un des meilleurs jeux Android disponibles une fois qu’il sera enfin sorti.

Pourtant, sauter dans la franchise Diablo de longue date peut être un peu déroutant à première vue pour les nouveaux arrivants. Donc, si vous ne savez pas exactement où et quand ce jeu se déroule, nous avons ce qu’il vous faut.

Chronologie de Diablo Immortal : Quand a-t-elle lieu ?

Dans l’ensemble, le placement de Diablo Immortal dans la chronologie est relativement simple. Diablo Immortal se déroule cinq ans après Diablo 2 et 15 ans avant Diablo 3. En tant que tel, vous n’avez pas besoin de connaître Diablo 3 – et encore moins le Diablo 4 inédit – pour comprendre Diablo Immortal. Cependant, c’est probablement une bonne idée de se familiariser avec certains des personnages et des événements de Diablo 2, car cela prépare le terrain pour le décor.

Bien qu’il existe une vaste et vaste quantité de traditions et de documents de base dans l’univers de Diablo, les jeux Diablo eux-mêmes ont une chronologie relativement simple.

Chronologie de Diablo Immortal: L’histoire jusqu’à présent

Le Diablo original est de loin le plus scénarisé de tous les jeux. Une épidémie démoniaque dans la ville de Tristram est stoppée par un héros, qui descend à travers les niveaux de la cathédrale de Tristram et finit par vaincre Diablo, l’un des Prime Evils et le Seigneur de la Terreur. Ce héros essaie de contenir Diablo dans une pierre d’âme, qui est plongée dans le front du héros.

Diablo 2, qui reçoit un remaster dans Diablo 2: Ressuscité, se déroule presque immédiatement après les événements de Diablo. Diablo devient capable de posséder et de contrôler le héros, libérant ainsi ses frères Baal et Mephisto. Alors qu’un nouveau champion abat Diablo et Mephisto, Baal parvient à corrompre la pierre du monde avant de tomber également. La Pierre du Monde est la source originelle du conflit entre les Anges et les Démons, donc sa corruption permet la corruption de toute l’humanité. L’archange Tyrael finit par détruire la pierre du monde, bien que, dans le processus, il disparaisse.

C’est de loin le jeu le plus pertinent à jouer avant Diablo Immortal, avec l’immédiateté de la destruction de la Pierre-monde et la disparition de Tyrael préparant le pays de Sanctuary à une incursion démoniaque.

Diablo Immortal se déroule cinq ans après les événements de Diablo 2. Alors que la Pierre-monde a été détruite, les fragments corrompus sont dispersés sur la terre de Sanctuaire. De nouvelles hordes de démons s’élèvent, tentant d’exploiter ces puissants fragments pour provoquer le retour de Diablo. Les joueurs joueront le rôle d’un groupe de héros, faisant des choix et travaillant ensemble pour arrêter ce dernier fléau.

Dans une interview avec Android Central, le concepteur narratif principal Justin Dye a mentionné comment l’équipe replonge dans le monde de Diablo 2 pour ce jeu, mais ils explorent également des endroits où les jeux n’ont jamais été auparavant.

Un peu plus loin

Diablo Immortal devrait actuellement être lancé au début de 2022, bien qu’il n’y ait pas de date de sortie exacte pour le moment. Lorsqu’il sera lancé, il sera libre de jouer sur les appareils Android et iOS.