Chronologie de la disparition des mineures Anna et Olivia à Tenerife

26/10/2021 à 5h01 CEST

RC / .

La pire hypothèse se réalise : le corps retrouvé dans la mer à Tenerife Il s’agit de celui d’une des filles disparues le 27 avril. En l’absence des dernières preuves médico-légales, tout indique qu’il s’agit d’Olivia, 6 ans, la mineure disparue avec sa sœur Anna, 1 an, et qui a été fouillée sans relâche pendant plus de quarante jours.

Le 27 avril, Tomás Gimeno Il n’a pas rendu ses filles à l’époque convenue avec son ex-compagne et il l’a prévenu par téléphone qu’il ne les reverrait plus, lui non plus. Dès la première minute, la Garde civile a classé cette disparition comme un risque élevé.

Voici les principaux événements entourant l’affaire :

27 avril : un homme et ses deux filles disparaissent dans la mer à Tenerife

L’association Sosdesaparecidos et la Garde civile ont lancé un message demandant de l’aide pour tenter de localiser un père et ses deux filles, mineurs, qui avaient disparu soi-disant depuis mardi soir dernier à Santa Cruz de Tenerife.

29 avril : le navire dans lequel le père disparu avec ses deux filles a pu s’évader à Tenerife apparaît vide

Le navire qu’ils soupçonnent Thomas Antonio Gimeno il s’enfuit à Tenerife avec son deux filles mineures de un et 6 ans Il est apparu vide le 28 avril en mer, au large de Güímar. Comme l’a rapporté Europa Press, le bateau était situé spécifiquement au large des côtes de Puertito de Güímar et a été intercepté par les salvamar ‘Tenerife’ et ‘Punta Salinas’, tandis qu’un patrouilleur de la Garde civile a pris en charge son transfert. C’est l’avion de sauvetage maritime Sasemar 103 qui était chargé de donner l’emplacement du bateau, qui au moment de l’interception était à la dérive et sans personne à bord.

Un juge considère déjà le cas des filles de Tenerife comme un enlèvement parental

L’appareil de recherche de les deux filles ont disparu dans Ténérife alors qu’ils étaient sous la garde de leur père s’est poursuivie par voie terrestre et maritime, une procédure ayant déjà été ouverte par un tribunal d’instruction pour un éventuel enlèvement parental, puisque la mère des mineurs a dénoncé que le suspect lui avait dit qu’il ne les reverrait plus.

La Garde civile recherche les filles disparues et leur père dans d’autres îles

Les Le moteur de recherche du père et de ses deux filles disparus mardi a été étendu au sud-est Ténérife, des sources de la Garde civile ont indiqué à Efe que le siège de retenue pour enfant dans les véhicules qui a été retrouvé flottant dans la mer est la propriété de la famille. Des sources ont indiqué que la recherche a été effectuée dans le nord-ouest de Tenerife, entre Punta de Anaga et Güímar, et ce vendredi, elle sera étendue au sud-est.

30 avril : traces de sang sur le bateau du père des filles disparues à Tenerife

La La gendarmerie a trouvé des traces de sang dans le bateau de Tomás Antonio Gimeno, le père qui a disparu mardi dernier à Tenerife avec ses deux filles, Olivia, six ans, et Anna, une, après avoir menacé la mère des petites filles avec lesquelles je voudrais ne les reverra plus. Les agents ont également trouvé flottant à côté du navire, abandonné à la dérive devant le Puertito de Güímar, le siège auto de la petite fille.

L’enquête se concentre sur les conversations du père

Associez le sang qui est apparu dans le bateau avec la rupture d’une des vitres arrière de la voiture de Tomás Gimeno Il a été écarté dès lors qu’on a su que c’était la Garde civile qui avait cassé la vitre – à l’aide d’une béquille – pour accéder à l’intérieur du véhicule, après avoir obtenu le consentement d’un parent direct de l’évadé.

4 de plus : la mère des filles disparues à Tenerife diffuse une vidéo

Beatriz Z., la mère d’Anna et Olivia, les deux filles disparues il y a une semaine avec leur père, Tomás Gimeno, a diffusé une vidéo parmi leurs proches pour tenter d’aider à localiser les petits. « Que les gens n’oublient pas et se répandent dans le monde pour être reconnus« , est expliqué dans le message diffusé via WhatsApp.

Ils enquêtent pour savoir si le père disparu à Tenerife a engagé un détective pour suivre son ex-partenaire

Des membres de l’Unité organique de police judiciaire (UOPJ) de la Garde civile tentent de déterminer si l’homme sur lequel pèse un mandat de recherche et d’arrêt international pour l’enlèvement de ses filles à Tenerife, Tomás Gimeno, a même engagé un détective privé pour le faire. un certain suivi avec votre ex-conjoint pour obtenir des informations sur sa vie.

7 mai : la mère d’Anna et Olivia demande au père des filles d' »abandonner et de ne pas les faire souffrir »

Dix jours sans rien savoir absolument de ses petites Anna et Olivia. C’est la situation dans laquelle se trouve Beatriz Zimmerman, mère des filles disparues à Tenerife depuis le 27 avril dernier. Après avoir diffusé des images de ses filles qui aideront à la recherche et à l’identification des enfants de moins de 1 et 6 ans, il a décidé envoyer une lettre à la société pour l’implication démontrée.

La mère d’Anna et Olivia : « Je nie avoir voulu emmener les filles dans un autre pays, je ne les séparerais jamais de leur père »

Deux semaines se sont écoulées depuis que les filles Olivia et Anna Gimeno Zimmermann, ainsi que leur père, ont été vues pour la dernière fois à Tenerife. La mère, Beatriz, a assuré ce lundi que l’affirmation selon laquelle elle envisageait de les emmener en Belgique, le pays d’origine de son partenaire actuel, est fausse, et rejette qu’il avait l’intention de les séparer de leur père ni que cela pourrait être le déclencheur de l’enlèvement présumé.

12 mai : deux semaines après la disparition des filles de Tenerife : Que sait-on de l’affaire ?

Ce soir, cela faisait deux semaines depuis la disparition sur l’île de Tenerife d’Anna et Olivia, un et six ans, en compagnie de leur père, Thomas Gimeno, un événement qui a fait le tour du monde et dont toutes les hypothèses sont maintenues ouvertes par les responsables de l’enquête.

19 mai : la mère des filles disparues : « Moi aussi je veux disparaître… je n’en ai pas la force »

La mère des filles disparues à Ténérife, Beatriz Zimmermann, a écrit un nouveau texte à la fin des trois semaines depuis qu’il les a vus pour la dernière fois. Cette femme prétend que « Moi aussi je veux disparaître… je n’ai plus la force« Mais, en même temps, il exige que la diffusion des photos et vidéos de ses mineurs soit maintenue au cas où quelqu’un les identifierait quelque part.

25 mai : un navire équipé d’un sonar et d’un robot sous-marin se rend à Tenerife à la recherche des filles disparues

Un navire océanographique équipé d’un système d’échosondeur multifaisceaux et un robot sous-marin Il met le cap sur Ténérife, où il pourrait arriver en fin de semaine pour rejoindre le rechercher anna et olivia, les filles ont disparu avec leur père depuis le 27 avril, ont informé Efe de sources de l’enquête.

29 mai : le navire océanographique accoste à Tenerife et commence à traquer les filles disparues

Le travail du bateau océanographique Ángeles Alvariño contribuer à la recherche des filles Anna et Olivia, ainsi que son père, disparus respectivement dans la nuit du 27 avril et le lendemain matin, débuteront ce dimanche.

1er juin : Le navire à la recherche des filles de Tenerife utilisera un robot pour détecter « quelque chose d’étrange »

Le navire océanographique ‘Ángeles Alvariño’ continue ce mardi d’effectuer des balayages des fonds marins au sud-est de Santa Cruz de Tenerife, devant Hoya Fría, dans le dispositif de recherche des filles Anna et Olivia, disparues il y a plus d’un mois avec leur père, Tomás Gimeno.

4 juin : les enquêteurs soupçonnent Gimeno d’avoir utilisé des pierres pour peser les corps d’Anna et d’Olivia en mer

Après que un mois après la disparition d’Anna et Olivia, l’enquête tourne autour des moments avant la dernière fois que son père a été vu Thomas Gimeno, le principal suspect d’un enlèvement présumé. Les chercheurs reconstituent tous les mouvements de Tomás Gimeno et ainsi les chercheurs pourront confirmer si, comme vous vous en doutez, le père a pu utiliser des pierres pour peser les corps d’Anna et d’Olivia au fond de la mer, selon Telecinco. La Garde civile enquête sur la taille des six valises que le père a introduites dans son bateau.

Ils utilisent des techniques 3D pour connaître le poids des sacs que Gimeno a apportés au navire

Les enquêteurs de la Garde civile utilisent des techniques tridimensionnelles Pour essayer connaître le poids et le volume des sacs que Tomás Gimeno, le père des filles disparues à Tenerife le 27 avril, transporté de sa voiture à son bateau avant de faire sa première incursion en mer.

7 juin : Ils trouvent une bouteille d’oxygène et un drap dans la zone où les filles disparues sont recherchées à Tenerife

Les robot marin trouvé ce lundi une bouteille d’oxygène et un drap dans la zone où les filles disparues sont recherchées à Tenerife, comme rapporté aux sources de l’enquête Europa Press, qui précisent que les deux objets seront maintenant soumis à l’analyse pour essayer de confirmer s’ils peuvent fournir des indices sur l’endroit où se trouvent les mineurs.

9 juin : la mère des filles disparues à Tenerife croit qu’Anna et Olivia sont en vie

La mère d’Anna et d’Olivia, disparues sur l’île de Ténérife le 27 avril, a été persuadée que sont vivants et sont avec leur père, Tomás Gimeno, alors qu’on avait trouvé au fond de la mer une bouteille d’air comprimé et une housse de couette appartenant au père des filles.

« Pour moi, tout cela a été un théâtre mis en scène »: la mère d’Anna et Olivia envoie son premier audio

Beatriz Zimmermann, la mère d’Anna et Olivia, les filles disparues à Tenerife depuis le 27 avril dernier, a publié un audio après la découverte d’une bouteille de plongée et d’une housse de couette dans la mer, appartenant à Tomás Gimeno, père du petit et aussi disparu. Les petits sont portés disparus depuis six semaines, sans qu’aucune information pertinente n’ait transcendé à ce jour, autre que celle faite par le navire océanographique Ángeles Alvariño lundi dernier 7 juin 1000 mètres de profondeur et à environ trois milles de la côte de Santa Cruz de Ténérife.