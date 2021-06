Trisha Paytas et Gabbie Hanna ne se sont pas vus dans les yeux ces dernières années (Photo : Instagram / @gabbiehanna / Rex)

Trisha Paytas et Gabbie Hanna ont toutes deux trouvé la gloire grâce à leur énorme présence sur Youtube, cependant, elles sont tout aussi connues pour leur querelle en cours.

Paytas – qui s’identifie comme non binaire et utilise des pronoms them/them – n’est pas étranger à faire les gros titres grâce à leurs nombreux affrontements avec d’autres créateurs.

C’est à travers une vidéo YouTube en 2019 que Paytas, 33 ans, a rendu publique la querelle du couple, entamant un va-et-vient constant entre les créateurs de contenu.

Hanna s’est d’abord fait connaître sur l’application aujourd’hui disparue Vine avant de réussir la transition vers YouTube.

Elle n’est pas étrangère à la controverse après avoir été largement critiquée pour s’être associée à l’ancienne star de Vine, Curtis Lepore, qui a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement sa petite amie de l’époque, Jessi Vasquez, alias Jessi Smies.

Voici tout ce que vous devez savoir sur leur bœuf en cours.

Chronologie de la querelle de Trisha Paytas et Gabbie Hanna

Novembre 2019LA PREMIÈRE VIDÉO YOUTUBE

Paytas a affirmé qu’Hanna avait dit à son petit-ami de l’époque que Trisha avait l’herpès. Ils ont également critiqué Hanna pour son traitement de Jessi Smiles.

février 2020Ombrage en ligne

Le couple a continué à faire des commentaires louches l’un sur l’autre en ligne, Paytas appelant Hanna au milieu de la réaction contre sa vidéo TikTok E-girl présentant les informations d’une victime réelle.

FÉVRIER 2021 TENTATIVE ÉCHEC DE METTRE FIN À LA FEUD

Hanna a invité Paytas sur son podcast pour purifier l’air. Au lieu de cela, les choses ont empiré et Paytas a accusé Hanna d’avoir modifié leur conversation pour “l’adapter à son récit”. Paytas a ensuite bloqué Hanna sur toutes les plateformes de réseaux sociaux.

avril 2021Plus en ligne Shade

Paytas s’est tourné vers Twitter pour qualifier Hanna de “personne très délirante”. Hanna s’est ensuite adressée à Paytas dans un Instagram Live et TikTok les qualifiant de ” menteur ” et de ” fausse salope “.

8 juin 2021Paytas commence à suivre la tendance

Après que Paytas ait radicalement quitté le podcast Frenemies et ait eu une explosion très publique avec le co-animateur Ethan Klein, Hanna l’a de nouveau appelée en ligne.

9 JUIN 2021 LES FANS CHOISISSENT LES CTÉS

Trisha a retweeté un YouTuber qui a écrit « Gabbie Hanna fait bouillir mon sang. ELLE est la salope manipulatrice sur laquelle elle n’arrête pas de se taper.’

17 juin 2021hanna explique tout

Hanna a mis en ligne une nouvelle vidéo sur YouTube à partir de son podcast The Gabbie Show sur la querelle. Elle l’a intitulé “Le combat que j’ai essayé de te cacher—Trisha Paytas contre Gabbie Hanna”.

Dans une vidéo de 21 minutes, Hanna partage un clip inédit, tiré du podcast enregistré par le couple en février 2021.

Les deux ont semblé résoudre leurs différends, tandis qu’un clip inédit a vu le couple se disputer à propos de SMS lorsque Paytas a accusé Hanna de harcèlement.

Cette vidéo a semblé déclencher le hashtag #ApologizeToGabbieHanna car elle a déclenché un débat sur la question de savoir si le joueur de 30 ans mérite des excuses de Paytas.

