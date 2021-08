Chronologie de la relation de Katie Thurston et Blake Moynes

Il n’y a qu’un seul homme sur lequel la Bachelorette Katie Thurston courra et sautera à partir de maintenant, et c’est la bombasse canadienne Blake Moynes! Parce que le couple super mignon a commencé à faire sa première série d’apparitions publiques après la finale du baccalauréat, nous savions qu’un résumé et un rafraîchissement de la façon dont leur amour s’était épanoui tout au long de la série était crucial.

Cette chronologie de la relation de Katie et Blake est dans * ordre chronologique inverse *, donc toutes les informations les plus récentes et les meilleures sont tout en haut. Et évidemment, Blake et Katie viennent de rendre public leurs fiançailles, la majeure partie de leur histoire relationnelle provient, eh bien, de la série. Plongeons-nous, voulez-vous?

Blake a proposé à Katie!

La saison de The Bachelorette de Katie s’est terminée le 9 août 2021 exactement comme elle le voulait : avec tout un engagement ! Lors de la finale de l’émission, après que Katie et Blake se soient chacun dit des mots super doux et super jaillissants, Blake s’est mis à genoux et a posé la question.

Plus tard dans la nuit (mais pas à la télévision nationale), Katie et Blake ont tous deux publié des photos IG partageant leur joie d’être enfin publiques. “Tellement excité de commencer notre meilleure putain de vie!” lire une partie de la légende de Blake. Blake a également laissé tomber un petit surnom précieux pour Katie: “Buggy”. Adorbes.

De plus, d’après le message de Katie, il semble que le couple se dirige vers le Canada pour une raison quelconque. Bouger? Pour rendre visite à la famille de Blake ? Tant. Des questions! Nous ne sommes pas sûrs de la raison pour le moment, mais une fois que nous le saurons, ayez confiance que vous le saurez aussi.

Katie et Blake ont eu un rendez-vous fantastique avec Fantasy Suite

La finale du 2 août présentait la date de Blake’s Fantasy Suite, qui comprenait un combat de ballons de paintball et du champagne dans un bain à remous. Plus tard dans la soirée, Blake a dit à Katie exactement ce qu’il ressentait pour elle, laissant tomber le mot L pour la première fois: “Je t’aime et je suis vraiment excité par la vie avec toi”, a déclaré Blake.

“Je t’aime tellement et je ne pourrais pas être plus heureuse que tu sois là”, a répondu Katie. Ils ont terminé la soirée avec des desserts au sirop d’érable et un voyage à la Fantasy Suite.

Le lendemain matin, lors d’un petit débriefing avec la co-animatrice Kaitlyn Bristowe, Katie a déclaré qu’elle était “très satisfaite, plusieurs fois” de la soirée pyjama. J’adore l’entendre.

Les villes natales se sont bien déroulées pour Katie et Blake aussi

Katie a évidemment choisi Blake comme l’un de ses quatre derniers, et les villes natales, qui ont été diffusées le 2 août, étaient un gros problème pour chacun d’eux.

Les villes natales étaient l’endroit où les sentiments * vrais * de Blake pour Katie se sont solidifiés. « C’était quand vous avez enlevé vos talons hauts et que nous jouions au hockey. Vous avez marqué un point et vous avez reculé après l’avoir marqué et vos mains étaient en l’air et vous avez crié : « Allez en Amérique ! » Et c’est quand je me suis souvenu de ce moment, que sans y penser et sans essayer d’y penser, j’ai juste réalisé. Je me suis dit ‘Putain, je l’aime.’ “Qui coupe des oignons ici ???

Inutile de dire que Katie a sympathisé avec la famille de Blake, à tel point que sa mère lui a offert un gode drapeau canadien ?! J’aurais adoré être une mouche sur le mur pour cet échange de cadeaux, vraiment.

Parlons de ce moment boombox

Après avoir renvoyé Connor B. chez lui pendant ce qui était censé être la partie du soir de leur rendez-vous en tête-à-tête, Katie était une épave. Mais ensuite, le bon vieux Blake s’est présenté dans un pur style rom-com, tenant une boombox hurlante au-dessus de sa tête tandis que Katie baissait les yeux depuis le balcon. Elle lui a dit de monter, et ofc ils se sont sucés le visage.

Le premier rendez-vous en tête-à-tête du couple s’est très bien passé

Lors du premier rendez-vous en tête-à-tête de Katie et Blake lors de l’épisode Bachelorette du 5 juillet 2021, ils ont fait de l’équitation et se sont connectés sur leurs attitudes sexuelles positives. Katie lui a même parlé de son agression.

La paire a fait à peu près toute la date et s’est terminée par un concert privé de Laine Hardy. “Memorize You” est maintenant ~ leur chanson ~ et, honnêtement, quel ajustement parfait.

Blake est arrivé dans l’émission * en retard * et c’était tout un

Dans l’épisode quatre du 28 juin 2021, Blake est apparu à l’improviste sur la saison de Katie. Mais il n’était pas un parfait inconnu comme à peu près tous les autres gars qui étaient là depuis le début.

“Je savais vraiment qui il était, qui (était) aussi l’ex-petit ami de Tayshia !”, a déclaré Katie à Us Weekly à propos de son désormais fiancé. “Nous avions discuté auparavant, mais généralement, ce qui se passe, c’est que les gars vont tendre la main aux femmes une fois qu’elles sont éliminées et leur dire:” Bonne chance, tu as bien fait. ” Comme très générique, vous savez ? Et donc pour le voir, je me suis dit : ‘Pourquoi est-il ici ?’ Genre, ‘Qu’est-ce qui se passe ?’ “

A propos de la rumeur selon laquelle ils “ont bavardé avant” …

Katie a attiré l’attention de Blake après avoir participé à la saison de Matt James de The Bachelor. Quand Katie est sortie de la limousine avec son vibromasseur rose pour rencontrer Matt (lol), Blake a été frappé par “le fait qu’elle avait les couilles de s’amuser avec ça”, et savait qu’il devait lui dire quelque chose, a-t-il dit sur l’épisode du 1er juillet du podcast « Click Bait ».

Son DM était simple: «C’était comme:« J’adore que tu aies fait ça. C’était foutrement génial, comme, bon pour toi, ‘comme, ceci et cela. “

Mais même avec le message décontracté, Katie discrète n’avait rien dans les DM. “Ses réponses ont été très froides”, a déclaré Blake sur le podcast. «Elle était gentille, mais elle ne s’est en aucun cas ouverte au dialogue. Il a été fermé sur-le-champ.” Oups.

Mais regardez-les maintenant ! C’est le scoop sur ce couple nouvellement fiancé ! N’oubliez pas de revenir ici pour les mises à jour à mesure que leur amour désormais public évolue.

