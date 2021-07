Chronologie de la relation entre Kendall Jenner et Devin Booker

Avec qui Kendall Jenner sort-il en 2021, demandez-vous ? Il peut sembler que les gens essaient toujours de la jumeler avec quelqu’un de nouveau (et de célèbre), mais cette fois, ce ne sont pas de fausses nouvelles – Kendall sort en effet avec le très grand et très mignon basketteur des Phoenix Suns, Devin Booker ! La paire est devenue officielle sur Instagram le jour de la Saint-Valentin 2021 – ce qui est un gros problème parce que Kendall est assez privée de sa vie amoureuse – mais depuis lors, ces deux-là partagent des regards d’adolescent ici et là à parts égales, relation enviable et adorable. Nous aimons!

Il y a beaucoup de terrain à couvrir dans la relation digne de la bave de Kendall et Devin, alors rejoignez-moi dans le court mais doux voyage de leur histoire d’amour, ci-dessous. Note de l’éditeur : cette chronologie est dans l’ordre chronologique inverse, de sorte que les ~ plus frais ~ deet sont en haut. Prendre plaisir!

17 juillet 2021

Kendall maintient son soutien à Devin alors que les Phoenix Suns atteignent le cinquième match de la finale NBA, et elle le fait savoir à tout le monde. Regardez cette photo d’elle portant une veste de l’équipe des Phoenix Suns :

Et selon un E! Source d’information, “Kendall était vraiment engagé dans le jeu.” Elle était tellement à fond, « elle se levait et acclamait chaque fois que Devin marquait… c’était tellement mignon ! Elle avait les mains sur la tête à la fin du premier quart-temps !” Mais ce n’est pas tout – Kendall aussi “sautait tellement et a eu chaud et a enlevé sa veste”.

6 juillet 2021

Devin a un exploit majeur en carrière – avec les Phoenix Suns, il se rend au premier match de la finale NBA pour jouer contre les Milwaukee Bucks ! Et bien sûr, Kendall est super fière et l’exprime sur ses histoires Instagram. “Je ne suis pas émotive, vous l’êtes”, écrit-elle sur la vidéo qu’elle partage.

20 juin 2021

Et cette fois, nous avons une raison directe de la source pour laquelle Kendall et Devin gardent leur relation privée ! Kendalls saute sur la réunion de KUWTK et dit que garder ses « navires hors de la vue du public a toujours mieux fonctionné pour moi de cette façon », dit-elle, ajoutant: « Aucune offense à mes sœurs aînées, mais je pense que Kylie [Jenner] et j’ai spécifiquement eu l’occasion de regarder nos sœurs aînées traverser des mariages, des relations et des ruptures et les faire assez publiquement. C’était une préférence personnelle dès mon plus jeune âge… Je pense que cela rend ma vie beaucoup plus facile et notre relation bien meilleure, pour être honnête. J’ai juste l’impression que c’est une affaire privée et que personne d’autre ne peut juger ou savoir. »

18 juin 2021

Nous hebdomadaire rapporte que Kendall et Devin vivent discrètement ensemble, avec une source disant: “Il a pratiquement emménagé avec elle.”

“Ils se respectent vraiment mutuellement et s’accordent un espace pour se concentrer sur sa carrière de mannequin ou de basketteur”, ajoute la source. “C’est probablement ce qui fait que leur relation fonctionne si bien, c’est qu’ils ont cet équilibre travail-vie personnelle.”

En d’autres termes, les choses ! Sommes! Sérieuse!

14 juin 2021

Ne vous attendez pas à ce que Devin fasse des camées dans le nouveau KUTWK qui doit être diffusé sur Hulu – Le producteur exécutif de KUWTK, Farnaz Farjam, a déclaré au podcast The Daily Dish de Bravo que Kendall a une règle stricte de non-petit ami pour s’assurer que les mecs avec qui elle est restent avec elle pour elle et non pour la célébrité à la télévision.

“Kendall a toujours eu cette règle – elle avait juste l’impression qu’elle devait être avec quelqu’un pendant au moins un an avant de le laisser faire partie de la série, car elle ne sait pas toujours quelles sont les intentions des gens”, a expliqué Farjam, via Nous hebdomadaire. “C’est pourquoi nous avons en quelque sorte gardé sa vie personnelle en dehors de cela, juste parce qu’elle avait une règle.”

13 juin 2021

Kendall célèbre son premier anniversaire avec Devin de la meilleure façon qu’elle sait : en publiant des photos super mignonnes d’elle et de Devin dans ses histoires Instagram, bien sûr ! Étant donné que ces deux-là sont extrêmement discrets, Kendall ne publie pas de “joyeux anniversaire !” message et utilise à la place “365” et “52” comme légendes pour un effet plus ~ ​​élégant ~.

28 avril 2021

On dirait que les sources de People et les sources d’E! sont amies, car elles avaient des choses très similaires à dire sur ce que Kendall ressent dans sa relation avec Devin ! “C’est la relation la plus heureuse que Kendall ait eue”, partage un initié d’E! “Ça devient de plus en plus sérieux et elle est très heureuse.” Et enfin, quelques informations sur Devin – selon la source, il semble être “calme et pas intéressé à être sous les projecteurs ou une célébrité. Elle apprécie vraiment cela chez lui et est attirée par cela. Ils sont vraiment similaires et adorent être discrets, rester à l’intérieur et rire ensemble. »

Kendall et Devin « forment un couple solide sans drame. Tout a été positif et Kendall adore être avec lui », ajoute la source.

26 avril 2021

Les fans ont une rare observation de Kendall et Devin s’engageant dans un PDA subtil ! Pour terminer! La paire a été aperçue marchant main dans la main à New York en route vers Carbone pour le dîner, et honnêtement ? Ils avaient l’air suuuuuper mignon.

Et nous avons de nouvelles informations : Kendall et Devin ont peut-être attendu la Saint-Valentin cette année pour devenir officiel IG, mais ils sont ensemble depuis presque un an maintenant. “C’est la relation la plus heureuse que Kendall ait jamais eue”, a déclaré une source à People. “Elle et Devin ont commencé lentement mais se fréquentent depuis environ un an maintenant.” La source ajoute que Kendall “est très privée de leur relation, [but it’s] évident qu’ils ont quelque chose de spécial en cours. ”

5 avril 2021

Devin laisse un commentaire affectueux sur les photos du week-end de Pâques de Kendall, qui l’incluent en train de gambader autour d’un terrain de golf et tenant un poulet, comme vous le faites.

Sa rêverie ? “Très beau… cours.” Trouver? Lolz. Mignonne.

3 mars 2021

Les Kardashian semblent aimer Devin pour Kendall ! Une source a déclaré à Us Weekly que “le clan Kardashian l’aime bien… ils ont passé beaucoup de temps avec lui et le trouvent très charmant, respectueux et amusant !”

Les Kardashian “respectent également vraiment la décision de Kendall de ne pas se lancer dans un engagement”. Plus que tout, la famille de Kendall veut qu’elle « profite de ces moments » et « soit heureuse avec qui elle est ».

2 mars 2021

Une source de Entertainment Tonight a tous les détails sur la façon dont les choses progressent entre Kendall et Devin et dit que les choses entre eux sont “devenues plus sérieuses”. Oh la la!

“Kendall était prête à rendre sa relation avec Devin plus publique et à se débarrasser de toute spéculation inutile dans les médias”, a déclaré la source. “Elle s’est sentie prête à partager un peu plus que par le passé lorsqu’elle a posté la photo d’eux le jour de la Saint-Valentin.”

“Leur relation est devenue plus sérieuse et Devin est vraiment décontracté et pas seulement sur la gloire ou le fait d’être sous les projecteurs tout le temps, ce que Kendall aime vraiment”, ajoute la source d’ET. “Il la fait se sentir à l’aise et en sécurité et il est super respectueux, ce sont toutes des qualités qu’elle aime.” On adore l’entendre !

17 février 2021

Kendall soutient publiquement son homme en assistant à un match des Phoenix Suns, et surprise ! Les fans ont la preuve en image qu’elle est là ! Un fan demande une photo de Kendall avec son groupe d’amis, et on obtient ce petit bijou :

14 février 2021

Kendall et Devin deviennent officiels sur Instagram, tous deux publiant des photos l’un de l’autre ayant l’air super amoureux de leurs histoires.

21 janvier 2021

Devin partage une photo de Kendall prenant un bain de soleil dans un bikini minuscule dans ses histoires Instagram, sous-titrant la photo, “Ouf 😰.”

La photo en question :

29 octobre 2020

Kendall et Devin enfreignent les directives de distanciation sociale COVID-19 et les ordonnances de séjour à domicile pour assister à l’extravagance somptueuse / entièrement déconnectée du 40e anniversaire de Kim Kardashian sur une île privée. Bien qu’ils pensent probablement qu’ils sont discrets, Kendall et Devin ont l’air heureux ensemble à l’arrière d’une photo de Scott Disick et de son fils Mason.

22 août 2020

Kendall et Devin font ce que font tous les couples riches et impuissants de Los Angeles : aller à des dîners chics au Nobu. À cette époque, les paparazzi les surprennent également en train de faire des courses ensemble, et un E! La source de nouvelles a des pensées à ce sujet.

“C’était une sortie très décontractée, mais il semble qu’ils passent certainement plus de temps ensemble et se rapprochent”, a déclaré la source. Une autre source a déclaré que Kendall était “excité de l’avoir à Los Angeles pour qu’ils puissent passer du temps en personne ensemble… Ils sont restés ensemble et ont traîné à Malibu avec leurs amis et leur famille”.

29 avril 2020

Welp, Kendall et Devin sont aperçus ensemble lors d’un voyage sur la route… à Sedona, en Arizona… et TMZ en a la preuve en image. Des témoins qui repèrent Devin et Kendall disent qu’ils ressemblent certainement à un couple lors de leur petite halte, mais une source proche des deux dit que ce n’est pas exactement le cas.

«Kendall et ses amis ont un petit cercle social au sein du groupe, qui a suivi les mêmes directives de distanciation sociale et de distanciation physique. Devin est un ami et fait partie du petit groupe », a déclaré la source, ajoutant qu’« ils ont fait un voyage en voiture pour prendre l’air dont ils avaient bien besoin ». Cool-cool-cool.

Ce même jour, Internet s’embrase de rumeurs sur leur possible idylle. Un utilisateur de Twitter très sexiste fait un commentaire inutile sur la vie privée de Kendall après qu’une vidéo d’elle et de la sortie de Devin ait fait le tour, à laquelle elle a la réponse la plus emblématique :

Et c’est toute la saleté sur la relation de Kendall et Devin (pour l’instant) ! Assurez-vous de revenir ici pour toutes les mises à jour.

