Chronologie des efforts de la Californie pour égaliser l’accès à Internet ⋆ .

* Un an après le début de la pandémie de COVID-19, les législateurs californiens font des progrès pour aborder et atténuer les inégalités systémiques mises en lumière pendant la pandémie de COVID-19.

À cette fin, plusieurs projets de loi ont été déposés à l’Assemblée législative de l’État concernant la fracture numérique qui persiste dans les communautés défavorisées, alimentée par un taux d’accès Internet plus faible.

Lorsque des parties importantes de la vie de la plupart des Américains ont été transférées en ligne pendant les commandes au domicile de l’État au printemps 2020, y compris le travail à distance, la télésanté et l’école en ligne, l’existence d’une fracture numérique raciale est devenue évidente. Selon le Public Policy Institute de Californie, 81% des ménages afro-américains et 79% des ménages latino-américains avaient des abonnements Internet haut débit, contre 84% en moyenne à l’échelle de l’État. Le rapport a également révélé que 26% des élèves de la maternelle à la 12e année et près de 40% des étudiants à faible revenu n’avaient pas d’accès Internet fiable à l’automne 2020.

En décembre 2007, la California Public Utilities Commission (CPUC) a autorisé le California Advanced Services Fund (CASF), qui soutient financièrement des projets d’infrastructure, à fournir des services à large bande dans les zones sans accès et à construire des installations dans les zones mal desservies. La CASF a été financée par de multiples projets de loi depuis que la CPUC a adopté les délais, les exigences de demande et les critères de financement de la large bande en juin 2008.

L’AB 1665, qui a été promulguée par le gouverneur Jerry Brown en octobre 2017, a modifié l’objectif du CASF et prolongé sa date de fin. L’objectif modifié est de fournir un financement pour des projets d’infrastructure à large bande qui fourniraient un accès à large bande à pas moins de 98% des ménages californiens au plus tard à la fin de 2022. La loi oblige également la CPUC à rendre compte d’un audit final des finances et de la performance de la CASF d’ici avril 2021.

En août 2020, après que le passage à l’apprentissage en ligne ait mis la fracture numérique au premier plan, le gouverneur Newsom a signé un décret ordonnant aux agences d’État d’accélérer leurs efforts pour fournir un Internet à haut débit. Son objectif: un service avec une vitesse de téléchargement de 100 Mbps. Ce niveau de vitesse Internet permettrait aux ménages d’avoir deux ou trois personnes en streaming vidéo en même temps.

En décembre 2020, l’AB 14, également connue sous le nom de Loi sur l’Internet pour tous de 2021, a été introduite par la membre de l’Assemblée Cecilia Aguiar-Curry (D-Winters) en partenariat avec la sénatrice Lena Gonzalez (D-Long Beach). S’il est adopté, le projet de loi obligerait le CPUC à donner la priorité à l’approbation des projets d’infrastructure CASF dans les zones sans Internet ou avec des niveaux trop lents pour prendre en charge les téléchargements vidéo ou le streaming. Cela permettrait également au programme CASF de promouvoir la télésanté et l’apprentissage virtuel, en plus de ses objectifs initiaux de croissance économique et de création d’emplois. La même semaine, Gonzalez a présenté le projet de loi via SB 4, la Broadband for All Act.

«La réalité déchirante est qu’un foyer californien sur huit n’a toujours pas accès à Internet et que les communautés de couleur sont confrontées à un nombre encore plus élevé d’étudiants et de familles qui restent déconnectés. À seulement des kilomètres de notre State Capitol, il y a des zones de notre État où les Californiens n’ont pas accès à la connectivité haut débit. En partenariat avec Gonzalez et près de deux douzaines de nos collègues parlementaires, nous avons l’élan nécessaire pour faire franchir la ligne d’arrivée au début de l’année prochaine », a déclaré Aguiar-Curry.

«Aucun étudiant ne doit s’inquiéter de devoir visiter la maison d’un voisin, un fast-food, un parc ou un bus WIFI pour accéder à Internet pour faire ses devoirs ou de devoir se relayer avec ses frères et sœurs pour accéder au WIFI car la connexion est trop lente. Les patients médicalement fragiles issus de communautés à faible revenu ne devraient pas avoir à s’inquiéter de consulter leur médecin pendant une pandémie, car ils n’ont pas Internet à la maison pour un rendez-vous de télémédecine. Nous devons agir maintenant pour réduire la fracture numérique et mettre fin à l’iniquité dont nos communautés les plus démunies souffrent depuis longtemps », a déclaré Gonzalez.

source: Quinci LeGardye | California Black Media