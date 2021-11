Chronologie du crime de Laura Luelmo

15/11/2021 à 11:09 CET

Susana arizaga

Avec la constitution de jury, qui vient de débuter dans l’Audience de Huelva, Commencer le procès contre Bernardo Montoya pour lui meurtre, viol et détention illégale du jeune enseignant de Zamora Laura Luelmo le 12 décembre 2018 dans El Campillo (Huelva) quelques jours après s’être installé en ville pour enseigner à la Institut Huesca de Nerva. La jeune femme a disparu peu avant 17.22 heuresQuand, alors qu’elle revenait du supermarché du village pour acheter des œufs, des pommes de terre et du pain, son voisin, Montoya, l’a accostée et l’a forcée à entrer dans sa maison. Laura a été tué le même après-midi, Entrez 17h22 et 18h10, selon l’enquête judiciaire.

LES FAITS

12 décembre 2018 : Laura Luelmo disparaît

La zamorana Laura Luelmo Il sort au supermarché et disparaît. Avant, avait parlé avec son petit ami pour WhatsApp lui dire qu’il sortirait se promener si le vent le permettait. Un reçu d’achat du Supermarché d’El Campillo, où la jeune femme résidait en tant que voisine de Bernardo Montoya, son meurtrier avoué.

13 décembre 2018 : le père de Laura Luelmo signale la disparition et la maison est inspectée

Dans le Institut Vázquez Díaz de Nerva, où j’enseignais depuis des jours, ils manquent le professeur de Zamora. Le collègue du Zamorana qui lui avait loué la maison à El Campillo s’est alarmé. Le père de Laura porte plainte pour la disparition de sa fille au commissariat de la police nationale de Zamora. La maison de la jeune femme de Zamora est perquisitionnée et ils se rencontrent Bernardo Montoya, qu’ils identifient. Il venait de sortir de prison deux mois plus tôt, condamné à 17 ans de prison pour le meurtre d’une vieille femme et des vols avec violence. Les agents scellent la maison de Laura Luelmo et la surveillent ainsi que Montoya.

14 décembre 2018 : La recherche de Laura Luelmo commence

La Police nationale et la La garde civile entreprend l’enquête, car le comportement habituel de Laura ne correspond pas au fait qu’elle quitte son domicile et ne contacte pas la famille pendant tant d’heures. Bernardo Montoya est gardé sous surveillance. La recherche de la zone commence, avec le père de Laura et son partenaire déjà à El Campillo. Le téléphone portable de Laura donne le signal pour la dernière fois dans les environs d’El Campillo, à 21h00.

15 décembre 2018 : Des citoyens bénévoles, le GEAS, un hélicoptère et des chiens des Forces de sécurité ratissent la zone.

Des citoyens et des volontaires de la Croix-Rouge d’El Campillo se joignent à la recherche pour ratisser les environs de la ville, ainsi qu’un hélicoptère, des chiens et le Groupe spécial d’activités sous-marines des forces et organismes de sécurité de l’État.

16 décembre 2018 – Des chasseurs et des drones se joignent à la recherche.

La recherche est limitée à 10 kilomètres autour d’El Campillo, grâce à la géolocalisation du téléphone mobile. Des groupes de chasseurs et de drones se joignent aux saccages sur le terrain.

17 décembre 2018 : le corps de Laura apparaît.

Un volontaire de la Croix-Rouge rencontre des problèmes vestimentaires qui se trouvent être de Laura Luelmo au nord-ouest d’El Campillo. La Garde civile retrouve le corps sans vie de Laura à 200 mètres. L’ordonnance du tribunal est demandée pour entrer dans la maison de Bernardo Montoya et la fouiller. L’auteur avoué du crime n’avait pas quitté la maison à l’époque.

18 décembre 2018 : Bernardo Montoya est arrêté.

Bernardo Montoya est détenu par la Garde civile. L’accusé avait fait d’étranges mouvements avec son véhicule depuis les premières heures du matin, mais alors qu’il tentait de s’enfuir à midi, il a été arrêté à pied dans une zone forestière.

19 décembre 2018 : Bernardo Montoya avoue le crime.

Bernardo Montoya Il avoue qu’il est l’assassin de Laura Luelmo, mais il falsifie les faits et l’agression sexuelle est flagrante, l’enregistrement échoue et il n’y a aucune trace d’auto-incrimination. La garde civile reconstituer les faits avec le meurtrier avoué, qu’il emmène chez lui pour détailler comment l’agression meurtrière s’est déroulée, ainsi que l’endroit où il a laissé la couverture avec laquelle il a enveloppé le corps de la jeune femme avec ses affaires et la batterie mobile.

20 décembre 2018 : l’auteur du crime saisit la justice.

Le 20 décembre, la reconstruction des mesures prises par Bernardo Montoya pour abandonner Laura Luelmo dans le quartier de « Las Mimbreras », parmi les jara, se termine. Montoya se rend au tribunal pour être interrogé par le juge du tribunal numéro 1 de Valverde del Camino.

Samedi 22 décembre 2018 : Prison pour Bernardo Montoya

Le juge ordonne la détention provisoire sans caution, communiquée à Bernardo Montoya, prolongée le 22 décembre par l’Audience de Huelva.

