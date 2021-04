Chronologie du drame photo de Khloé Kardashian publiée sans modification

Qui a pris la photo?

Tout a commencé chez Kris Jenner à La Quinta, en Californie, où le clan Kardashian Jenner vient de passer Pâques. C’est là qu’ils ont pris la photo et son équipe insiste sur le fait qu’une photo de bikini non éditée Kardashian est protégé par le droit d’auteur et ne doit pas être partagé en ligne. Ils essaient désespérément de l’effacer d’Internet.

La grand-mère maternelle de Khloé est celle qui a pris la photo, ont révélé des avocats cherchant à retirer la photo d’Internet, a rapporté The Sun. Mais dit précédemment qu’un assistant avait pris et posté la photo par erreur.

« La photo couleur modifiée a été prise de Khloé lors d’une réunion de famille privée et publiée sur les réseaux sociaux sans autorisation par erreur d’un assistant», A déclaré à Page Six Tracy Romulus, directrice marketing de KKW Brands.