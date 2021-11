Chronologie du scandale du racisme dans le cricket du Yorkshire, ce qui a été dit alors que le président démissionne et davantage de réclamations contre le club

La tempête de racisme entourant Azeem Rafiq et le Yorkshire County Cricket Club a englouti le sport ces derniers jours, semaines et mois et ne disparaîtra pas – peu importe à quel point le club le souhaite.

L’ancien quilleur a été victime d’intimidation raciale et de harcèlement lors de ses deux passages au club.

.

Rafiq a été victime de racisme et d’intimidation pendant son séjour dans le Yorkshire

Il s’est battu avec acharnement pendant des années pour que ses affirmations soient prises au sérieux et le jeune homme de 30 ans dit qu’il a frôlé le suicide à la suite des abus qu’il a subis.

Le Yorkshire a été réprimandé pour sa gestion lamentable de la situation, traînant les pieds sur le rapport et se disant « heureux » d’annoncer qu’aucun de ses employés ne ferait l’objet de mesures disciplinaires.

Le club a maintenu qu’il n’était pas institutionnellement raciste, mais de plus en plus de preuves suggèrent que ce n’est pas le cas.

D’autres allégations d’un deuxième joueur asiatique ont maintenant été rapportées citant de nombreux cas de racisme à la fois « flagrant et sournois ».

Rafiq a attendu longtemps des réponses

Roger Hutton a démissionné de son poste de président et a publié une déclaration explosive visant des membres anonymes du conseil d’administration du club et du conseil d’administration du cricket d’Angleterre et du Pays de Galles.

Le Yorkshire a été suspendu de l’organisation de matches internationaux à Headingley, tandis que les sponsors ont coupé les liens avec eux en masse.

Rafiq, qui a joué la majeure partie de sa carrière dans le Yorkshire entre 2008 et 2018, a d’abord parlé des abus qu’il a subis en septembre 2020, le club ayant ensuite demandé à un cabinet d’avocats indépendant d’enquêter.

Chronologie d’Azeem Rafiq

Septembre 2020 – Rafiq fait des allégations de racisme institutionnel contre le club. Le Yorkshire demande à un cabinet d’avocats indépendant d’enquêter.

décembre 2020 – Rafiq a déposé une plainte contre le comté en vertu de la loi sur l’égalité, affirmant qu’il avait subi «une discrimination directe et un harcèlement fondés sur la race, ainsi qu’une victimisation et un préjudice en raison de ses efforts pour lutter contre le racisme au club».

juin 2021 – Aucune résolution n’a été trouvée au tribunal judiciaire et le rapport est retardé.

Août 2021 – Le Yorkshire reçoit le rapport, mais ne le publie pas. Ils admettent que Rafiq a été victime d’un « comportement inapproprié », mais nient le racisme institutionnel.

Septembre 2021 – Après un examen, le club accepte qu’il ne faisait « aucun doute » que Rafiq a été victime d’abus et de harcèlement racistes.

Octobre 2021 – Rafiq reçoit une copie fortement caviardée du rapport. Le club a déclaré qu’aucune mesure disciplinaire ne serait prise contre l’un de ses employés, joueurs ou dirigeants.

novembre 2021 – Les détails du rapport sont divulgués, y compris l’aveu d’un joueur senior (Gary Ballance) qu’il a utilisé à plusieurs reprises le mot « P *** » en référence à Rafiq.

novembre 2021 – Le président du Yorkshire, Roger Hutton, démissionne avec une déclaration explosive disant que les membres du directoire n’ont pas reconnu la gravité de la situation et ont également porté un coup à la BCE.

novembre 2021 – Hutton et Rafiq devraient s’exprimer lors de la réunion de la commission Numérique, Culture, Médias et Sport le 16 novembre

Il a fallu plus d’un an pour en arriver au point où nous en sommes, le rapport n’étant toujours pas entièrement publié et d’autres retombées sont attendues.

Gary Ballance a admis avoir qualifié Rafiq de « P *** » à de nombreuses reprises tandis que Michael Vaughan a nié les allégations selon lesquelles il aurait fait des commentaires racistes.

. – Contributeur

Vaughan a nié les allégations formulées contre lui par Rafiq

Rafiq et Hutton prendront la parole lors d’une audience du comité du numérique, de la culture, des médias et des sports le 16 novembre, lorsque plus de détails pourraient être diffusés.

De nombreuses personnalités impliquées dans le cricket et l’histoire elle-même ont parlé à talkSPORT de la situation.

Julian Knight – président du DCMS

S’adressant à talkSPORT: «Je ne vois pas beaucoup d’issues pour le club de cricket, à part une sortie claire de la haute direction.

« Franchement, bien que le président soit tombé sur son épée, il n’était pas là quand M. Rafiq était là et, bien qu’il ait mal géré la situation, il a en même temps pris en charge un conseil d’administration qui s’est battu comme des chats dans un sac.

« Je vois très peu de possibilités autres qu’une nouvelle carte à installer. Il y avait des possibilités que le président précédent prenne le relais, mais la question est qu’il était là quand M. Rafiq était là.

Compte tenu du racisme endémique au Yorkshire County Cricket Club, j’ai du mal à imaginer une raison pour laquelle le conseil d’administration devrait rester en poste. C’est l’un des épisodes les plus répulsifs et les plus dérangeants de l’histoire du cricket moderne. – Julian Knight MP (@julianknight15) 2 novembre 2021

Monty Panesar – Ancien joueur de cricket anglais

S’adressant à talkSPORT : « Je pense qu’ils doivent comprendre que les sponsors et les entreprises veulent que la diversité et l’inclusivité soient montrées.

« La seule façon de comprendre cela est par la perte financière. Ils ne peuvent comprendre le racisme et la discrimination que lorsqu’ils touchent leur poche.

« La façon dont ils ont traité ces allégations montre que les personnes impliquées sont profondément incompétentes pour gérer cette situation.

« La BCE prend des décisions plus fermes et force le Yorkshire à démissionner au niveau du conseil d’administration car c’est totalement inacceptable.

« Nous vivons dans une société moderne où la diversité et l’inclusivité devraient être adoptées par toutes les organisations.

« Quand j’ai joué, personne n’a utilisé le mot p et si quelqu’un l’avait jamais fait, je serais allé voir l’entraîneur et lui aurait dit c’est ce qu’il m’a dit.

. – .

Panesar a joué 50 tests pour l’Angleterre

« Si quoi que ce soit, les gens auraient dit des choses amusantes sur mon alignement ou certains domaines de mon jeu, ce que nous faisons tous et c’est de la plaisanterie.

« Quand certaines personnes discutent de choses lorsque vous appelez quelqu’un un Zimbo, un Australien, un Kiwi, un pom, un Britannique, tous ces mots et« pourquoi ne pouvez-vous pas appeler quelqu’un un mot-p ? » Comme tout est sous le même support.

« C’est là que réside la confusion, il n’y a pas cette transparence pour que les gens pensent vraiment » en fait, pourquoi le mot p est-il un terme raciste « et doit être compris un peu plus profondément.

« C’est non négociable, le mot p est un terme raciste et vous ne pouvez pas le dire. »

George Dobell – Journaliste qui a cassé l’histoire

S’adressant à talkSPORT : « Dans le Yorkshire en particulier, le racisme est un vrai problème et il faudra des décennies pour le résoudre.

« Dans le cricket dans son ensemble, c’est un problème. Ce qui est bien, c’est qu’au cours des 18 derniers mois, nous avons commencé à avoir ces conversations et les gens sont prêts à se manifester et l’héritage durable d’Azeem encouragera les gens à partager leurs points de vue.

«Je suis très conscient du fait que je suis un gars blanc de la classe moyenne qui profite en quelque sorte du fait que de nombreux joueurs de cricket non blancs qui ont subi du racisme m’ont parlé.

«Mais j’ai été inondé d’exemples d’entraîneurs, de joueurs et de toutes sortes de personnes. Nous avons un problème important dans le jeu, mais je suis certain que le problème dans le Yorkshire est particulièrement grave. »

« Il y a eu une réticence constante de la part des membres exécutifs du conseil d’administration [Arthur and Moxon are the executive members of the board] et la haute direction du club de s’excuser, d’accepter le racisme et d’aller de l’avant. Arthur Moxon Choc!!!! https://t.co/4tPuFLa8l0 – Azeem Rafiq (@AzeemRafiq30) 5 novembre 2021

Darren Gough – Ancien quilleur du Yorkshire et de l’Angleterre

S’adressant à talkSPORT : « Depuis cette interview, et avant cela, j’ai toujours discuté avec lui. Je n’ai discuté avec lui qu’hier soir – il m’a appelé – et pour le surveiller parce que j’en ai été proche.

«J’ai perdu deux amis à cause de la santé mentale au cours des neuf derniers mois, deux de mes amis les plus proches, un de mes meilleurs amis, alors je sais ce qu’il ressent.

« Vous l’avez entendu dans cette interview, il a presque tout perdu. Il a perdu son enfant.

« Il est marié, il a quelques jeunes maintenant. Et, quand tout cela a commencé, la pression sur lui et sa famille a été immense. Tout ce qu’il veut, ce sont des réponses.

«Je pense que, progressivement, il a reçu quelques réponses au goutte-à-goutte, mais l’échec du Yorkshire à révéler les détails de cette enquête sur les allégations de racisme et certaines des formulations qu’ils ont utilisées – ce n’était qu’une blague.

parlerSPORT

Gough a montré son soutien à Rafiq tout au long du processus

«Je pense que la seule façon dont cela allait se terminer était que le gouvernement s’implique et maintenant ils sont impliqués.

« Comme vous l’avez entendu dire, il ne veut nommer personne. Il voulait juste que les choses s’arrangent et c’est retard, après retard, après retard.