Chronométrer le marché n’est peut-être pas le jeu de tout le monde, mais voici ce qui pourrait aider les investisseurs

Par Dinesh Pangtey

Nous sommes aujourd’hui à un moment où les perspectives optimistes des actions et les multiples vagues de ruée vers les liquidités ont conduit les marchés boursiers à une évaluation élevée nous projetant une reprise économique très optimiste, alors que les indicateurs macroéconomiques réels indiquent une image très différente. En effet, les macros indiennes ont un long chemin à parcourir pour rattraper les valorisations élevées du marché actions. En conséquence, tout revers de l’économie, par exemple une deuxième vague, a allongé le processus de reprise, exposant ainsi le marché des actions à un risque de correction. D’un autre côté, des évolutions positives sur les dépenses d’investissement, l’inflation, le déficit public, les plans de désinvestissement, etc. pourraient porter la valorisation du marché des actions à un niveau plus élevé. Ainsi, investir dans de telles périodes pourrait être délicat.

Avant d’aborder ce dilemme, permettez-moi d’abord d’aborder les bases de l’investissement. Investir sans but ni objectif est l’erreur la plus courante que les investisseurs ont tendance à commettre. La première chose que l’investisseur doit faire est de définir son objectif d’investissement. Cela apporte de la clarté à la vision de l’investisseur, ce qui lui permet de prendre un risque calculé. Ainsi, définir le but de l’investissement est la première étape vers un investissement réussi.

Revenant maintenant à notre question, eh bien, j’aimerais voir cela comme faisant partie intégrante de l’histoire de la croissance à long terme de l’Inde. Pour moi, ces événements ne sont rien de plus que des opportunités d’investissement. Si vous êtes convaincu de la reprise relativement plus rapide de l’Inde par rapport à nos pairs et si vous êtes déterminé à vous engager à long terme sur les actions indiennes, ces événements ne doivent pas vous déranger. En fait, les investisseurs doivent capitaliser sur de telles opportunités.

Jeu à long terme

À mon avis, les valorisations élevées tiennent en grande partie compte des mesures à long terme prises par notre gouvernement, dont nous pourrions voir le résultat dans un avenir proche. Des mesures telles que plusieurs séries de soutien financier pour freiner le ralentissement provoqué par la pandémie, des plans de désinvestissement prometteurs, une liste très attendue des PFR de l’Inde, des initiatives réglementaires telles que la recapitalisation et la privatisation des banques PSU, des assouplissements des normes réglementaires pour les banques et le secteur immobilier, l’introduction de Performance Le programme d’incitation liée (PLI) dans plusieurs secteurs devrait donner une impulsion à la croissance à l’avenir. Le gouvernement semble mettre le pied dans la bonne direction. En fait, nous assistons déjà à des pousses vertes sous la forme de revenus de TPS les plus élevés, d’une forte reprise des ventes d’automobiles, d’une amélioration de la balance commerciale, des flux SIP atteignant un niveau record de 9200 crores de Rs au mois de mars 2021 (source : AMFI https :/ /www.amfiindia.com/). Ceci, associé aux précipitations attendues proches de la normale, jettera des bases solides pour une reprise économique plus rapide dans les années à venir. Ces faits corroborent que la croissance à long terme est intacte. Par conséquent, j’exhorte les investisseurs à investir dans des actions indiennes. Idéalement pour les investisseurs particuliers, l’investissement via SIP est le meilleur moyen de participer au marché des actions. L’un de ses avantages est qu’il contribue à atténuer la volatilité sur le marché des actions.

Je crois que l’investissement ne donne le meilleur rendement que s’il est effectué sur une longue période, c’est-à-dire 8 à 10 ans. Par conséquent, les investisseurs doivent avoir une vision et une discipline pour devenir un investisseur prospère. Un investissement à plus long terme associé à une vision et à une discipline aide à créer un corpus grâce à l’augmentation de la valeur et à tirer le meilleur parti de la puissance de la composition. Un autre avantage de l’investissement à long terme est qu’il offre des opportunités de réentrée sur un marché volatil. Les investisseurs devraient continuer à faire du SIP tout en cherchant des corrections brutales du marché comme une opportunité d’investir une somme forfaitaire dans des fonds d’actions. Comme je voudrais le dire, vous ne pourrez peut-être jamais chronométrer le marché, mais grâce à un investissement à long terme, vous pourrez peut-être chronométrer les opportunités. La chute récente du marché des actions en est un parfait exemple. L’investisseur à long terme aurait accumulé plus en investissant davantage dans le krach.

La meilleure façon de tirer le meilleur parti du potentiel du marché boursier indien est d’investir via SIP dans des fonds diversifiés. Le marché des actions continue d’être dynamique. Cependant, on ne peut pas prévoir quel secteur pourrait surpasser les autres. Ainsi, il est préférable de diversifier votre portefeuille à travers des fonds comme les grandes capitalisations, les moyennes capitalisations, les petites capitalisations, les fonds thématiques, etc. Le SIP dans les types de fonds communs de placement ci-dessus garantira aux investisseurs de ne manquer aucun rallye significatif dans un type particulier de secteur/d’entreprise/ thème. La diversification vous aide non seulement à élargir votre base d’investissement, mais réduit également le risque de concentration dans un secteur/une entreprise/un thème particulier.

L’investissement nécessite une analyse

L’investissement en actions exige une approche axée sur les données et les faits. L’investissement fondamental exige des investisseurs un niveau d’implication plus élevé et n’est donc pas différent de tout emploi à temps plein. Il est presque impossible pour les investisseurs particuliers de faire de la recherche fondamentale parallèlement à leur profession actuelle. C’est là que le rôle des fonds communs de placement devient important. Les fonds communs de placement ont une main-d’œuvre dédiée sous la forme de gestionnaires de fonds qui gèrent activement l’argent des investisseurs et d’analystes chevronnés ayant une expérience pratique dans différents secteurs à la recherche continue d’opportunités d’investissement. Une analyse fondamentale rigoureuse, soutenue par une philosophie d’investissement, suivie par un processus d’évaluation à plusieurs niveaux, aide les fonds communs de placement à identifier efficacement les opportunités et les menaces sur le marché et à prendre les mesures nécessaires. Les fonds communs de placement sont au service depuis des décennies, rendant l’Inde de détail financièrement indépendante. Par conséquent, j’exhorte les investisseurs à faire confiance aux capacités et à investir dans des actions par le biais de fonds communs de placement.

L’investisseur peut également rechercher un service de conseil professionnel ayant une expertise dans la fourniture de services d’investissement aux investisseurs de détail. Soyez ouvert avec eux sur vos objectifs, partagez avec eux votre vision, vos attentes en matière de rendement et votre appétit pour le risque. Les conseillers peuvent partager leurs connaissances et leurs perspectives sur les marchés. Après avoir discuté en profondeur avec les conseillers, les conseillers vous aideront à déterminer la répartition de l’actif en fonction de votre vision, de vos attentes en matière de rendement et de votre appétit pour le risque. Ainsi, avec l’aide d’un expert financier, vous seriez en mesure de construire un portefeuille bien planifié.

Pour résumer, je demanderais aux investisseurs ayant un horizon à long terme de renforcer leur discipline en investissant dans des SIP à travers les fonds et de constituer un corpus en maximisant le pouvoir de la capitalisation. Pendant ce temps, l’investisseur doit également rechercher un krach ou des corrections du marché comme une opportunité de réintégrer le marché. Évitez les investissements directs sur les marchés boursiers à moins d’être expérimenté Croyez en l’expertise et le calibre des fonds communs de placement. Dans la mesure du possible, faites appel à des experts financiers pour planifier vos investissements.

Investir avec un objectif, s’engager pour un investissement à long terme et choisir le bon canal d’investissement sont les jalons sur la voie de l’indépendance financière.

(Dinesh Pangtey est le PDG de LIC Mutual Fund Asset Management. Les points de vue, pensées et opinions exprimés dans l’article appartiennent uniquement à l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

