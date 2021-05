Chrsitian Horner appelle Lewis Hamilton et Toto Wolff

Christian Horner a critiqué Lewis Hamilton pour avoir joué à des jeux d’esprit et Toto Wolff pour avoir mis son nez dans les affaires de tout le monde.

Pour le temps depuis que le Néerlandais a rejoint la grille, Max Verstappen et Hamilton ont des machines en grande partie égales et se sont battus dur dans les quatre premières rondes de la saison.

Avant le Grand Prix de Monaco, Hamilton a suggéré que Verstappen est le plus agressif des deux quand ils sont roue contre roue car il a plus à prouver, une affirmation que le pilote Red Bull a rapidement démentie.

Horner dit que le Mercedes les commentaires du chauffeur sont des «ordures» et montrent qu’il est secoué par son adversaire.

“Lewis aime toutes ces ordures, alors il le laissera simplement continuer”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

«Max fait son propre truc, c’est son propre homme. Le fait que Lewis ressent le besoin de le faire signifie qu’en fait, Max se met probablement un peu sous sa peau.

«C’est génial, ça fait partie du sport. Nous ne sommes qu’au début du championnat, nous ne sommes même pas encore loin de la moitié. Pouvez-vous imaginer ce que ça va être à ce moment-là, s’ils sont si proches, avant les dernières courses? »

Mercedes et Red Bull se sont affrontés non seulement sur piste mais aussi hors piste cette année, l’équipe allemande se plaignant de l’aileron arrière «pliable» de son rival utilisé à Barcelone et du fait que la FIA n’enquêtera pas correctement avant l’Azerbaïdjan. Grand Prix.

Wolff a de nouveau exprimé sa désapprobation à ce sujet à Monaco, tout en déclarant que son équipe se concentrait davantage sur 2022 que sur la campagne actuelle, estimant qu’ils pourraient encore battre Red Bull sans développer la voiture de cette année.

Horner estime que ce n’est pas vrai, comme le montre à quel point Mercedes se soucie du problème de l’aileron arrière, ajoutant que l’Autrichien doit s’occuper de ses propres affaires.

«Je pense que Toto est plus concentré sur notre aileron arrière qu’il ne l’est l’année prochaine», a-t-il ajouté.

«Je ne sais pas ce qui se passe dans leur entreprise, mais Toto sait ce qui se passe dans les affaires de tout le monde.

«Je serais surpris [if it’s true] car le rythme de développement est encore assez intense donc on verra. Nous n’avons fait que quatre courses.

