Chrysler présente son avenir tout électrique avec le SUV concept Airflow

Chrysler, la marque américaine emblématique détenue par Stellantis, ne vendra que des véhicules électriques d’ici 2028, a annoncé la société lors du Consumer Electronics Show 2022.

Pour souligner ce changement sismique, la société a dévoilé son dernier concept, le SUV crossover Airflow avec un profil similaire à celui des Tesla Model Y et Ford Mustang Mach-E. Le véhicule dévoilé au CES n’est censé être qu’un concept, mais il semble très proche d’être prêt pour la production. Chrysler dit que son premier VE commencera à produire en 2025.

Stellantis, l’agglomération multinationale qui s’est formée l’année dernière lorsque Fiat Chrysler a fusionné avec le groupe français PSA, a l’intention de faire de Chrysler le fer de lance de sa stratégie d’électrification. L’entreprise, qui est le quatrième constructeur automobile au monde, a annoncé l’année dernière un plan complet pour électrifier les gammes de la plupart de ses marques, y compris les versions EV de la Dodge Ram 1500 et une muscle car électrique, ainsi que plusieurs modèles Jeep. .

L’Airflow, qui fait allusion à une plaque signalétique historique de Chrysler, est censé servir d’aperçu de ce qui est à venir. Malgré son image de marque rétrograde, le concept-car est une indication de la « direction future » pour le constructeur automobile vieux de près de 100 ans, a déclaré Christine Feuell, PDG de Chrysler, dans un communiqué.

Stellantis

Stellantis

Le concept Airflow est doté d’une transmission intégrale grâce à deux moteurs de 150 kW, un dans chaque essieu. Cependant, la transmission peut être ajustée pour accueillir des moteurs plus puissants à l’avenir, explique Chrysler. La société n’a pas fourni de détails sur la taille ou la capacité énergétique de la batterie, mais elle a estimé une autonomie de 350 à 400 miles par charge.

L’Airflow sera équipé du système avancé d’aide à la conduite (ADAS) « STLA AutoDrive » de Stellantis, qui permet des capacités de conduite autonome de niveau 3 et des mises à jour logicielles en direct. (La société a récemment organisé un événement pour présenter ses nouveaux produits logiciels, y compris un système d’exploitation appelé « STLA Brain. »)

Le niveau 3, tel que défini par la Society of Automotive Engineers, fait référence à une conduite hautement automatisée où le conducteur doit toujours pouvoir reprendre le véhicule sur demande. L’automatisation de niveau 4 signifie que la voiture est capable de gérer elle-même la plupart des situations de conduite, tandis que le niveau 5 est en grande partie théorique et couvre une automatisation complète dans toutes les conditions.

C’est une décision risquée pour Chrysler de qualifier son système d’aide à la conduite de niveau 3, étant donné les problèmes rencontrés par d’autres constructeurs automobiles en essayant d’inclure des systèmes similaires dans leurs véhicules de production. Audi, par exemple, a déclaré que sa berline A8 serait dotée d’une fonction appelée Traffic Jam Pilot qui, lorsqu’elle est active, soulagerait les conducteurs humains de la nécessité de faire attention pendant les arrêts et départs. Mais la fonctionnalité dépendait de l’approbation des autorités locales, et Traffic Jam Pilot reste en sommeil sur la plupart des marchés du monde.

L’Airflow s’annonce tout de suite comme un véhicule électrique avec le logo Chrysler Wing illuminé sur la calandre avant et des barres lumineuses pleine largeur à l’avant et à l’arrière du véhicule – deux caractéristiques communes à la plupart des véhicules électriques modernes. Tout comme la Hyundai Ioniq 5, l’Airflow aura un empattement long et de gros pneus de 22 pouces pour un style de conduite plus bas.

Vue grille

A l’intérieur, le véhicule est bourré d’écrans : quatre à l’avant et deux pour les passagers arrière. Le grand écran central d’infodivertissement est flanqué d’écrans plus petits pour le conducteur et le passager. L’écran du combiné d’instruments est en retrait du volant, plus près du pare-brise que du tableau de bord, ce qui le fait ressembler presque à un affichage tête haute. Un écran supplémentaire se trouve sous l’écran principal d’infodivertissement pour les commandes CVC et les réglages des sièges, entre autres fonctionnalités. Et il y a deux écrans sur les dossiers des sièges pour les passagers arrière.

Chrysler dit que l’interface utilisateur sera définie par la « personnalisation », permettant aux conducteurs de se connecter à leur « vie numérique » via l’écran de leurs voitures. On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais nous pouvons supposer que l’Airflow sera livré avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Lorsqu’elle produira enfin ses propres véhicules électriques en 2025, Chrysler trouvera le marché inondé de véhicules électriques

Lorsqu’elle produira enfin ses propres véhicules électriques en 2025, Chrysler trouvera le marché inondé de véhicules électriques, car la plupart des concurrents du constructeur automobile ont agi beaucoup plus rapidement pour électrifier leurs gammes. Toutes les marques de Stellantis ont mis du temps à adopter la technologie EV par rapport à ses principaux concurrents. Dodge prévoit de lancer une muscle car entièrement électrique en 2024, tandis que Jeep dit qu’il y aura des versions électriques des Wrangler, Cherokee et Wagoneer, en plus d’autres modèles, d’ici 2025.

Nous avons eu des indices d’électrification de Chrysler dans le passé, avec peu de résultats dans le monde réel. Avant de fusionner avec le groupe PSA, Fiat Chrysler a annoncé qu’il s’associerait à Foxconn pour construire des véhicules électriques pour les consommateurs chinois. Le constructeur automobile italo-américain a également fait preuve de diligence raisonnable sur un certain nombre de startups de véhicules électriques en difficulté aux États-Unis dans le but d’accélérer ses ambitions électriques, comme The Verge l’a signalé pour la première fois en 2019.

Maintenant que ses plans pour une gamme complète de batteries électriques sont rendus publics, Chrysler devra faire face à de nouveaux vents contraires liés aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement et au manque d’une infrastructure de charge robuste. Ses rivaux ont déjà esquissé leur plan d’attaque, et Chrysler devra développer le sien.