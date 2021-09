Chuba Hubbard n’a qu’à suivre l’exemple de Mike Davis

in

Lorsque Christian McCaffrey s’est blessé en 2020, les Panthers ont continué derrière un porteur de ballon non annoncé. Mike Davis a maintenu le fonctionnement de la Caroline à des niveaux raisonnables au cours d’une saison de reconstruction, sauvant des dizaines de listes fantastiques en cours de route. Davis n’était pas beaucoup plus qu’une valeur de remplacement, mais l’utilisation de Matt Rhule l’a poussé à une moyenne de plus de 15 points fantastiques par match en l’absence de McCaffrey.

C’est maintenant au tour de Chuba Hubbard.

Hubbard est le prochain homme après la tension aux ischio-jambiers qui a éliminé McCaffrey d’un match de la semaine 3 contre les Texans et menace de l’empêcher de jouer pendant trois semaines ou plus. Il a déjà dominé le vétéran Royce Freeman pour la première place et est probablement le nom le plus en vogue à ce jour.

Pouvons-nous nous attendre à ce qu’il ait un impact de Mike Davis en soulagement? Les premiers signes suggèrent que oui… au moins sur le terrain.

Dans le jeu de course

McCaffrey n’a peut-être pas l’utilisation de ses pairs RB1 en ce qui concerne les transferts, mais il fait toujours partie intégrante de l’offensive de la Caroline grâce à sa capacité à entailler les défenses et à libérer de l’espace pour le jeu de passes. Ses 62 verges au sol par match sont plus que des arrières similaires à double menace comme Alvin Kamara et Austin Ekeler depuis 2017.

Mais alors que McCaffrey s’est avéré capable de parcourir près de 1 400 verges en une saison, les statistiques avancées le décrivent comme assez moyen lorsqu’il est ajusté pour le blocage et le schéma. Dans son All-Pro 2019, il n’a parcouru en moyenne que 1,8 mètre après contact (37e parmi les 47 coureurs qualifiés) et avait un taux de plaquage cassé qui n’était que légèrement meilleur (34e). 2020 a prouvé que son succès pouvait être transféré à un autre coureur vétéran, même s’il n’avait pas le battage médiatique d’un ancien choix de repêchage du top 10.

En trois matchs à l’automne, McCaffrey a récolté en moyenne 2,2 verges après le contact. Davis était, selon cette métrique, un coureur plus efficace ; ses 2,4 verges après le contact étaient assez bons pour le 14e meilleur parmi tous les tailbacks qualifiés. Au total, Davis – malgré plus de quelques clunkers – a en moyenne 3,9 verges par course contre 3,8 pour McCaffrey.

Passons à 2021. Dans une autre taille d’échantillon limitée cette année, McCaffrey est resté bloqué à un bon 2,2 pas grand. Le YAC de Hubbard après avoir pris le relais jeudi à Houston ? 2.5.

Bien sûr, il y a des mises en garde. Cela s’est produit contre les Texans, qui sont en pleine reconstruction et se classent actuellement 31e en DVOA défensif contre la course. Au cours des trois premiers quarts du match, il n’avait que six verges au sol en cinq courses avant d’entailler une défensive de Houston.

Hubbard a également été assez déconcertant dans une action limitée avant la semaine 3. Il n’a pas pris une seule main lors de ses débuts dans la NFL, puis a eu besoin de huit courses pour parcourir les 10 verges au cours de la semaine 2 contre la solide défense des Saints.

Cependant, la bande de son jeu des Saints est jonchée d’exemples de défenseurs se rendant dans le champ arrière et l’anéantissant malgré les bonnes lectures. Hubbard n’a pas été ruiné par la Nouvelle-Orléans parce qu’il était indécis ou lent, il a été battu parce qu’il devait souvent faire rater quelqu’un sur ou derrière la ligne de mêlée. La défense savait que les Panthers seraient en train d’écraser l’horloge, et ça se voit.

Davis avait ses propres verrues avant de s’établir comme un RB de départ viable. Il avait en moyenne mieux que 3,5 verges par course au cours d’une seule des cinq saisons qu’il avait jouées avant sa percée en 2020. Hubbard n’a pas ce genre d’expérience, mais il convient de noter qu’il était un collège plus explosif que son prédécesseur. Il a récolté en moyenne 5,9 verges par course à Oklahoma State tandis que Davis a couru pour 5,4 en Caroline du Sud. Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce que Hubbard puisse apporter une amélioration similaire en tant que démarreur plutôt qu’en tant qu’acte de nettoyage.

À travers les airs

C’est là que l’impact de McCaffrey est le plus profond. Il est l’un des trois seuls porteurs de ballon de l’histoire de la ligue à courir et attraper 1 000 verges au cours de la même saison. Il a établi le record du plus grand nombre de captures par un retard en 2018, puis l’a battu en 2019 en effectuant 116 passes.

Davis n’allait jamais attraper en moyenne plus de sept captures par match, mais a pu reproduire une bonne partie de cette production avant que les défenses ne prennent le dessus. Il a réussi 22 réceptions sur 25 cibles et deux touchés lors de ses trois premiers matchs en tant que partant de l’équipe l’automne dernier. Il n’avait que 37 cibles, 29 attrapés et zéro score dans les 10 qui ont suivi.

C’est là que Hubbard peut avoir du mal à reproduire le succès de Davis. Le vétéran était un receveur de passes accompli au collège (70 attrapés en 31 matchs) qui avait eu plusieurs dimanches avec six réceptions ou plus en tant que pro. Hubbard n’a réalisé en moyenne que 1,6 capture par match à Stillwater. Son taux de capture de 62,5% en tant que pro se classe au 42e rang parmi les 45 demis qualifiés de la NFL.

Mais Hubbard peut également jouer aux côtés de Sam Darnold, qui, malgré le fait de lancer le ballon, en moyenne, plus loin que Teddy Bridgewater (7,6 verges à 7,1), a vérifié ses demi offensifs plus souvent que son prédécesseur (25,5% à 21,6). Le temps nous dira si cela tient dans les jeux qui ne sont pas des désastres abjects pour leurs adversaires.

***

L’avertissement attaché à la hausse de Davis en 2020 était qu’elle n’était pas durable. Après une moyenne de 117 verges au total, sept attrapés et un touché par match lors de ses trois premiers départs, ces chiffres sont tombés à 59 verges au total, trois attrapés et un demi-TD dans les 10 matchs qui ont suivi. Davis a été un solide changement de rythme, mais pas une révélation.

Hubbard pourrait être coincé dans le même bateau, surtout compte tenu de ses premières luttes contre les Saints et dans les trois premiers quarts du match de jeudi dernier. Il est également capable d’apporter une nouvelle dimension à l’offensive des Panthers grâce à sa vision et sa vitesse d’échappée dans le trafic. Et si la blessure de McCaffrey ne dure que quelques semaines, il n’aura peut-être pas assez de temps pour que les défenses adverses le comprennent comme elles ont fait Davis.

Dans cet esprit, Hubbard vaut certainement une grande partie de votre budget d’agent libre. Méfiez-vous simplement de sa production PPR et sachez qu’un jour où il n’obtient pas au moins 15 portées pourrait être un problème. Hubbard est là pour un bon moment en 2021, pas longtemps.

C’est du moins ce qu’espèrent les Panthers.

