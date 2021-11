CHUCHEL, un «jeu d’aventure de comédie» original, va changer l’année prochaine

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Parfois, on a l’impression que les jeux manquent de types de personnages et de concepts, s’imitant les uns les autres et introduisant de petites variations pour essayer de se démarquer. Ensuite, il y a des jeux comme CHUCHEL, dans lequel vous incarnez une « chose » poilue en quête d’une précieuse cerise.

Il a été initialement publié en 2018 sur PC / Mac par Amanita Design; c’est un studio avec des titres variés dans son histoire, bien que les propriétaires de Switch les connaissent peut-être mieux pour Machinarium. Vous pouvez vous attendre à un gameplay de puzzle similaire dans CHUCHEL, mais avec cette prémisse farfelue et un humour absurde.

Quant à savoir quand nous pouvons nous attendre à la version Switch, elle est attendue en 2022 avec RedDeer.games faisant le portage et la publication. Ce sera un ajout intéressant à l’eShop, avec de nombreuses critiques positives et des critiques d’utilisateurs pour la version originale nous donnant une certaine confiance.

Faites-nous savoir si cela est sur votre radar pour la sortie de l’eShop de l’année prochaine !