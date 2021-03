Chuchotements chinois: l’enquête conjointe OMS-Chine, comme prévu, ne laisse personne plus averti sur les origines du SRAS CoV-2

Cela dit, la question de l’origine est secondaire du point de vue de la responsabilisation de la Chine, même théoriquement.

Le rapport de l’OMS sur les origines du virus SRAS CoV-2 – après près d’un mois d’enquête en Chine, impliquant des visites dans les hôpitaux, les marchés d’animaux et les laboratoires gouvernementaux de Wuhan – ne révèle pas grand-chose. Cependant, ce n’est pas comme si c’était quelque chose d’inattendu. En effet, qu’avait-il vraiment à gagner d’une enquête qui se déroulait un an après le déclenchement de la pandémie?

Le rapport conjoint de 124 pages de l’OMS et de la Chine, selon de nombreux médias, est riche en détails mais ne laisse personne plus conscient des origines du virus qu’il ne l’était avant l’enquête. Bien que le rapport exclut que le SRAS CoV-2 soit originaire d’un laboratoire en Chine – ce fut toujours un postulat tiré par les cheveux bien qu’il y ait de nombreux soutiens de premier plan, y compris de nombreux scientifiques chevronnés – l’explication dominante reste les « chauves-souris aux animaux pour les humains. ‘route.

Si le long délai n’était pas une raison suffisante pour qu’une telle enquête ne soit pas concluante, le fait que l’enquête était constamment sous l’ombre du gouvernement chinois – l’enquête comptait 17 membres de l’OMS et 17 scientifiques chinois, dont beaucoup occupent des postes importants au sein du gouvernement. – aurait dû être un indicateur de la futilité d’entreprendre un tel exercice.

En dehors de cela, il y a également eu plusieurs allégations selon lesquelles il est fort probable que les Chinois retiennent des informations cruciales. Cela dit, la question de l’origine est secondaire du point de vue de la responsabilisation de la Chine, même théoriquement. La communauté internationale devrait plutôt maintenir sa pression sur la Chine et l’OMS pour leur incapacité à évaluer correctement les risques dans les premiers jours de l’épidémie dans le pays; cela a joué un rôle non négligeable dans la propagation de la maladie à 219 pays et territoires et tuant 2,8 millions de personnes à travers le monde.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.