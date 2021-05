Chuchotez-le, mais assistons-nous à un changement de garde?

Cinq courses dans la campagne 2021, il est difficile de ne pas penser qu’un changement de garde pourrait bien avoir lieu en Formule 1.

La grille a accueilli de nombreux jeunes pilotes impressionnants, mais jusqu’à cette année, les têtes les plus expérimentées sont généralement restées les forces les plus dominantes de l’ère hybride.

Pour preuve, il suffit de regarder les résultats du Grand Prix de Monaco. Chaque course depuis 2014 a été menée par un pilote âgé de 28 ans ou plus, alors que le podium est rarement composé d’un pilote relativement jeune.

Cette année cependant, les choses étaient très différentes.

À 23 ans, Max Verstappen est devenu le plus jeune vainqueur de la course à Monte-Carlo depuis que Sebastian Vettel a triomphé au même âge en 2011, tandis que Carlos Sainz et Lando Norris l’a rejoint dans les trois premiers pour former le deuxième plus jeune podium de l’histoire du sport.

De plus, Norris a doublé l’autre McLaren de Ricciardo, tandis qu’Esteban Ocon et Antonio Giovinazzi ont eu le dessus sur leurs coéquipiers vétérans tout le week-end. C’est un thème qui a été présent tout au long de la campagne actuelle.

Ces dernières années, Max Verstappen, Charles Leclerc et George Russell ont constamment été les pilotes les plus marquants de leurs équipes, surpassant leurs coéquipiers qui conduisent la même voiture. Cependant, d’autres jeunes armes n’ont pas réussi à faire de même.

Giovinazzi a été battu par Kimi Raikkonen lors de leurs deux premières saisons ensemble chez Alfa Romeo, Lance Stroll a eu du mal aux côtés de Sergio Perez à Racing Point, Norris n’a pas pu battre Sainz au cours de leurs deux années chez McLaren et Ocon n’était généralement pas à la hauteur de Ricciardo chez Renault. Cette année cependant, tous les quatre semblent avoir fait des progrès considérables.

Pour la première fois depuis son arrivée sur la grille, l’Italien ressemble à un talent sérieux et prend le dessus sur son coéquipier champion du monde, Raikkonen. Il l’a surqualifié dans quatre des cinq premiers tours, a marqué un point de plus et a généralement ressemblé au plus rapide des deux.

C’est une histoire similaire chez Alpine, où Esteban Ocon est aux côtés Fernando Alonso, qui était largement censé être confortablement le plus fort des deux. Le contraire s’est en fait avéré vrai, le Français battant l’Espagnol lors des quatre dernières courses.

Chez Aston Martin, Stroll a peut-être moins de points que Vettel, mais cela est en grande partie dû à l’excellente P5 de l’Allemand à Monaco. Avant cela, le Canadien marquait les meilleurs résultats des deux les samedis et dimanches.

Et puis il y a le plus impressionnant de tous: Lando. Il a sans aucun doute toujours été un jeune pilote très apprécié, mais après avoir souvent joué le deuxième violon de Sainz, beaucoup ont estimé que ce serait encore plus le cas avec Ricciardo rejoignant son équipe. Au lieu de cela, il évolue actuellement à un autre niveau, beaucoup plus élevé que l’Australien, le léchant même la dernière fois.

L’homme McLaren a sans doute été le pilote de la saison jusqu’à présent, et bon nombre des prétendants à ce titre sont encore eux-mêmes plutôt frais.

En fait, si vous jetez un œil au classement de puissance du site officiel de la F1, Lewis Hamilton est le seul homme présent dans le top cinq à avoir plus de 24 ans.

Non seulement les plus jeunes pilotes ont été excellents, mais les plus âgés, à l’exception de Hamilton, n’ont pas vraiment semblé se rapprocher de leur meilleur.

En toute honnêteté, quatre des sept pilotes sur la grille de plus de 30 ans passent leur première saison avec leurs équipes actuelles et ne seront donc pas encore tout à fait à l’aise avec leurs machines, mais même ainsi, on s’attendait à ce qu’ils performent mieux que elles sont.

Eh bien, Raikkonen ne l’était peut-être pas, étant donné qu’il a maintenant 41 ans et qu’il considère, selon ses propres mots, sa carrière en F1 comme un simple passe-temps maintenant, mais ce n’est pas le cas pour les autres.

Ricciardo les luttes en particulier ont été quelque peu surprenantes. Après tout, il a toujours été l’un des meilleurs pilotes sur la grille et s’est installé relativement rapidement la dernière fois qu’il a rejoint une nouvelle équipe, battant confortablement Nico Hulkenberg lors de sa première année avec Renault, ce qui n’est pas une mince affaire.

Chez McLaren cependant, ce n’est qu’à Barcelone qu’il a été un match pour Norris en termes de rythme absolu, et était à des kilomètres du Britannique à Monaco, une piste sur laquelle il est considéré comme un spécialiste.

La forme d’Alonso a été tout aussi surprenante. Lors de sa dernière saison sur la grille, il a surpassé Stoffel Vandoorne chaque week-end, mais a terminé derrière Ocon quatre fois de suite samedi maintenant. Il a l’excuse supplémentaire de se mettre à niveau après deux ans d’absence, mais il y a néanmoins des signes inquiétants.

Quant à Vettel, même après avoir été sévèrement battu par Leclerc chez Ferrari, subir le même sort que Stroll semblait impensable, mais il n’a guère dominé ce face à face jusqu’à présent.

Et puis il y a le combat pour le titre, que Verstappen mène actuellement pour la première fois devant Hamilton. Le Néerlandais est le plus jeune homme depuis longtemps à le faire.

Qu’est-ce-que tout cela veut dire? Eh bien, il est peut-être trop tôt pour dire définitivement que leur journée au soleil est terminée et que la grille est maintenant le monde d’un jeune homme, étant donné que nous ne sommes que cinq tours dans la saison et qu’ils ne sont pas encore complètement adaptés à la vie avec de nouveaux équipes.

Néanmoins, il y a des signes qu’un véritable changement de garde commence lentement mais sûrement à avoir lieu pour la première fois depuis un bon moment.

Les plus vieux chefs de la grille n’auront sans aucun doute pas l’intention d’entrer doucement dans cette bonne nuit, et les questions sur le fait d’être «dépassé» ne leur donneront qu’une motivation supplémentaire. Les goûts de Norris et Verstappen, quant à eux, voudront prouver qu’ils sont prêts à prendre la place de leurs aînés et qu’ils sont plus que de simples prospects.

Une bataille des générations se prépare, et les deux ne pourraient pas être plus motivés pour cela. Quoi qu’il arrive, ça va être très amusant de regarder se dérouler.

