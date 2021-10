Chuck Berry en 20 citations

Un coup d’œil dans les archives des journaux et magazines musicaux révèle un aperçu fascinant des influences musicales, des débuts de l’histoire et du processus créatif de Chuck Berry. Étant donné que l’auteur-compositeur-interprète pionnier n’a jamais courtisé la publicité et a rarement accordé des interviews de détail, il est encore plus fascinant de revenir sur certaines des réflexions de l’homme né à St. Louis, Missouri, le 18 octobre 1926. Grâce à de telles publications comme Record Mirror, New Musical Express et Rolling Stone, nous présentons Chuck Berry dans 20 Quotes.

Sur les artistes préférés :

« Eh bien, je peux toujours écouter Frank Sinatra et Nat King Cole, et Will Bradley, tu te souviens de lui ? J’aime aussi Joe Turner, et, dans le domaine du blues, Des eaux boueuses, qui est un de mes amis intimes » (1963)

À savoir s’il se considérait seulement comme un artiste R&B :

« Non, pas exclusivement. Dans ‘Deep Feeling’ par exemple, vous pouvez voir que j’ai été assez influencé par Nat Cole » (1963)

Au début du jeu et de l’écriture de chansons :

« J’ai commencé à jouer de la guitare au lycée, lorsque j’étais le chanteur vedette du groupe Tom Stevens. Mon premier engagement professionnel avec mon propre groupe, composé d’Ebby Hardy, Jasper Thomas et Johnnie Johnson, a eu lieu à Huff Gardens, East St. Louis en 1952. J’ai écrit plusieurs chansons à cette époque, mais le matériel que nous avons joué était principalement de Joe. tourneur et Nat Cole » (1964)

Lors de sa première session d’enregistrement :

«Je suis venu à Chicago en 1955 pour obtenir un contrat d’enregistrement, et Chess m’a signé presque immédiatement. Lors de ma première session, j’ai coupé quatre numéros, « Wee Wee Hours », « Maybelene », « Thirty Days » et « Together », donc je suppose que j’ai obtenu trois tubes de mon premier enregistrement » (1964)

Sur son processus d’écriture de chansons :

«Je me concentre généralement sur les paroles, puis je travaille la chanson sur ma guitare lorsque j’ai les paroles sur papier. Ensuite, je l’enregistre pour avoir une idée du son global, après quoi je l’enregistre. La plupart de mes chansons viennent soit d’expériences personnelles ou d’expériences d’autres personnes, soit d’idées que je reçois en regardant les gens. Je dirais que je vise spécifiquement à divertir et à rendre les gens heureux avec ma musique, c’est pourquoi j’essaie de mettre autant d’humour que possible dans mes paroles » (1964)

« Ma fascination pour les routes »

En écrivant sur les voitures :

« Les chansons sur les voitures – j’ai eu une phase d’environ quatre ou cinq ans d’écriture de chansons sur les voitures. Parce que c’était un désir que j’avais depuis l’âge de sept ans de conduire une voiture. J’ai commencé à conduire à 17 ans, un an plus tôt que j’aurais dû. C’est ma fascination pour les routes, pour la conduite automobile, pour l’automobile, qui m’a poussé à écrire ces chansons » (1967)

Sur l’inspiration pour l’écriture de chansons :

« Je ne peux pas écrire sur quelque chose que je n’ai pas vécu. J’ai écrit ‘Sweet Little Sixteen’ lors d’un concert quand j’ai vu une petite fille courir dans les coulisses pour collectionner des autographes. Elle n’aurait pas pu voir un seul acte de la série – à moins que ce ne soit le mien ! Quand j’ai écrit ‘Memphis’, j’avais connu des couples qui avaient divorcé et les drames des enfants. Vous pouvez associer ces chansons à la vie – par exemple, lorsque j’ai écrit « Maybelene », à peu près tous les agriculteurs devaient conduire dans des Ford, des breaks, etc. Mais ensuite, Chevrolet est devenu sage et a lancé une grande campagne publicitaire avec les agriculteurs ! » (1967)

Sur les influences, et sur l’influence Les Beatles:

« Bien sûr, j’ai été influencé par tout le monde, de Bing Crosby aux Beatles. Je ne laisse pas ma musique être consciemment affectée par quoi que ce soit. Qu’est-ce que je pense des versions Beatles de deux de mes chansons ? Très agréable. Mais ils les ont enregistrés il y a deux, trois ans maintenant. En fait, ce n’est que maintenant que je commence à en ressentir les bienfaits – ces chansons ‘Roll Over Beethoven’ et ‘Rock And Roll Music’ sont maintenant sur une tendance à la hausse » (1967)

Sur son apparence physique et son comportement :

« Quand je rencontre des gens, ils me disent : « Wow, nous pensions que vous étiez un homme petit. » Je suppose que c’est à cause du nom. Chuck, c’est petit, tu sais ! Et une autre chose, j’ai cette image populaire d’être tranquille, et les gens se demandent pourquoi, à cause de mon numéro de scène je suppose dans lequel je deviens assez sauvage. Eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je saute partout quand je sors de scène et que je parle très vite ! (1967)

« Les gens veulent juste quelque chose pour les divertir »

Sur la construction du complexe Berry Park :

« Quand j’étais enfant, j’habitais en face d’un parc mais mon père m’a interdit d’y aller. Nous avons déménagé ailleurs et la même chose s’est produite. Vous voyez, c’est une chose psychologique. Lorsque j’ai acheté le terrain à développer, il n’y avait que du blé. C’était l’hiver à l’époque, et bien sûr il n’y avait pas de blé qui poussait. La première chose que j’ai construite là-bas était une piscine, et j’ai facturé 25c d’entrée. Maintenant, il y a beaucoup plus de choses à faire et je facture plus. Après tout, qui veut apprendre et étudier la musique quand ils vont dans un parc d’attractions – les gens veulent juste quelque chose pour les divertir » (1967)

Sur son emploi du temps :

« Je prends environ 60 pour cent du travail qui m’est offert. Cela signifie que je travaille environ trois jours par semaine. On me propose du travail environ quatre ou cinq jours par semaine. Mais je ne ferai plus le genre de tournées que j’avais l’habitude de faire. C’étaient des tournées de 80 jours, vraiment quelque chose. J’aime faire différents types de lieux – collèges, salles de concert, différentes avenues de travail. La raison pour laquelle je n’ai pas fait de films depuis longtemps, c’est parce qu’on ne m’en a pas proposé. Je ne serais pas du tout opposé à faire des films » (1967)

Sur « Maybellene » :

« Oh, il y avait une chanson country très populaire appelée ‘Ida Red’ qui avait le même thème que ‘Maybelene.’ En fait, quand je suis allé à la session, je voulais chanter ‘Ida Red’ mais la maison de disques voulait que je fasse une nouvelle chanson, alors j’ai écrit ‘Maybellene' » (1973)

Sur « Rouler sur Beethoven » :

« Oui, j’ai écrit ça à la maison. Ma sœur a fait beaucoup de classiques, Strauss, tous ces noms. Et quand je traînais, j’essayais de lire la partition qu’elle avait laissée sur le piano, ce qui était bien en avance sur ma technique de gamme chromatique à un doigt. Alors j’ai écrit une chanson sur le fait de déplacer tous ces trucs du chemin » (1973)

En variant son son :

« La variété fait partie de mon maquillage, de ma composition, de mon image. Je n’essaie pas d’anticiper ce que les gens aimeront, mais si j’entends quelque chose de bien, je veux essayer de faire quelque chose du même genre, du mieux que je peux. J’ai fait « Havana Moon » dans une veine calypso après avoir entendu « Jamaica Farewell » et « Day Oh » de [Harry] Belafonte et ‘Calypso Blues’ de Nat Cole. J’ai toujours essayé de faire du boogie et du blues, du swing et du sentimental, et je suis ravi d’avoir réalisé un bon morceau de quelque chose. J’espère que les gens aimeront. La plupart du temps, ils ont privilégié les numéros rock. Mais récemment, j’ai reçu des demandes pour faire ‘Havana Moon’ – après toutes ces années où il ne s’est jamais vendu » (1973)

Sur les chansons préférées :

« [The Everly Brothers’] ‘Wake Up Little Suzie’ – cette chanson a des paroles formidables, j’y médisais pendant des heures, c’était une chanson merveilleusement bien assemblée. Et « El Paso » de Marty Robbins. J’ai essayé de trouver quelque chose sur cette chanson, elle a une si belle histoire et cette influence mexicaine dans la musique. Je l’aime » (1973)

Sur les entretiens :

« [My interest in them] a diminué au fil des ans au fur et à mesure que je relisais ce que j’étais censé avoir dit aux journalistes » (1987)

‘Il y a tous les types de rock’n’roll’

S’il a inventé à lui seul le rock’n’roll :

« À lui seul ? Nan. Je ne dirais pas que j’ai inventé tout seul le rock’n’roll. Vous voyez, il y a tous les types de rock’n’roll. Il y a du roc. Et il y a roooooll. Tu vois ce que je dis ? Et puis il y a le rock’n’roll qui est rock’n’roll, hahahaha. C’est juste une question de tout ce que j’ai accompli, ce que les autres peuvent dire, je suppose » (1988)

Sur le style qu’il a créé :

« Je voulais jouer du blues. Mais je n’étais pas assez bleu. je n’étais pas comme Des eaux boueuses, des gens qui ont vraiment eu du mal. Dans notre maison, nous avions de la nourriture sur la table. Nous nous débrouillions bien par rapport à beaucoup. Je me suis donc concentré sur ce plaisir et ces ébats, ces nouveautés. J’ai écrit sur les voitures parce que la moitié des gens en avaient ou en voulaient. J’ai écrit sur l’amour, parce que tout le monde veut ça » (2001)

En acceptant l’American Music Masters Award, lors d’un concert avec Joe Bonamassa, Merle Haggard, Duke Robillard et d’autres :

« Je suis super reconnaissant. L’homme d’en haut s’occupe de moi » (2009)

Écoutez la liste de lecture Chuck Berry Best Of de uDiscover Music.

Sur Barack Obama devenant président des États-Unis :

« Je n’ai jamais pensé qu’un homme avec les qualités, les caractéristiques et tout ce qu’il a, [could] être notre président. Mon père m’a dit : « Tu ne vivras peut-être pas assez longtemps », et je l’ai cru. Je remercie Dieu que j’ai » (2012)